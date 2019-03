ECA : Portzamparc passe à l'achat après le contrat belge

19/03/2019 | 10:13

Le bureau d'études Portzamparc a relevé à l'achat (contre 'conserver' précédemment) son conseil sur l'action ECA après l'annonce d'un contrat bien plus important que prévu. L'objectif est porté de 12,3 à 20,9 euros (+ 70%), soit grosso modo le cours sur lequel s'ajuste le titre ce matin.



En effet, la marine belge a attribué à un consortium formé par Naval Group (ex-DCNS) et ECA un marché portant sur la fourniture de 12 navires chasseurs de mines équipés d'une centaine de drones. Six de ces bâtiments seront ensuite livrés à la marine des Pays-Bas.



Le montant total du contrat est de l'ordre de deux milliards d'euros, avec une part revenant à ECA bien plus élevée que prévu : environ 450 millions d'euros, a indiqué le groupe hier, 'un montant nettement supérieur à nos attentes les plus optimistes (200 millions)', commentent les spécialistes. Sachant que leurs estimations centrales retenaient un chiffre de 100 millions seulement.



'Au-delà de la dimension financière, le gain de ce contrat représente un atout stratégique car il positionne le groupe favorablement pour les prochains appels d'offres dans la 'guerre des mines'. Plusieurs marines importantes dont la France, l'Angleterre, et l'Inde vont renouveler leur flotte dans les prochaines années', argumente Portzamparc.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.