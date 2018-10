Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ECA -0.34% 14.6 -24.83% GROUPE GORGÉ -2.36% 9.94 -35.04%

A l’occasion du salon EURONAVAL, Naval Group et ECA Group ont signé la lettre d’intention pour un contrat de plus de 12 millions d'euros pour la fourniture d’équipements électriques (propulsion électrique auxiliaire et variateurs de vitesse), ainsi qu’un lot de pièces de rechanges associées, pour les sous-marins 5 et 6 du programme Barracuda, dont la Direction générale de l’armement assure la maîtrise d’ouvrage. L’exécution du contrat se déroulera sur une période de 53 mois et prendra fin en 2023.