ECA GROUP : nette progression des résultats au premier semestre

ECA Group a dévoilé mercredi ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste d'équipements et de systèmes robotisés opérant en milieu hostile a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 3,2 millions d'euros sur la période (+208,6% sur un an) et un Ebitda de 9,9 millions d'euros (+85,4%). Il en découle une marge d’Ebitda de 17,3%, contre 10,6% un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 13,3% à 57,1 millions d’euros.Enfin, le carnet de commandes s'établit à 545,5 millions d'euros, contre 98,7 millions d'euros un an plus tôt.Compte tenu de ces résultats, ECA Group confirme que son objectif 2019 d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5 % devrait être nettement dépassé.