ECA GROUP : partenariat avec Naval Group dans la « guerre des mines robotisée »

Naval Group et ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, viennent de nouer un partenariat technologique et commercial dans le domaine de la Guerre des mines robotisée. La première application concrète s’est faite dans le cadre de la réponse à la consultation lancée par la Belgique dans le cadre d’une coopération belgo-néerlandaise pour la fourniture de douze chasseurs de mines.Le partenariat vise à développer et promouvoir une offre de navires militaires dédiée à la guerre des mines (MCM – Mines Counter Measures), intégrant les drones, les sonars, la drague et les systèmes télé-opérés.Ce partenariat réunit les compétences de Naval Group, en charge de concevoir, fournir et maintenir en condition opérationnelle des navires militaires porteurs de drones et celles d'ECA Group, roboticien expert en guerre des mines en charge de concevoir et fournir les moyens projetables sur le champ de mines (drones, sonars...).