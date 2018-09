ECA : confirme ses prévisions annuelles

14/09/2018 | 09:37

ECA, la filiale du groupe Gorgé spécialisée dans les systèmes robotiques en milieu contraint, a confirmé ses prévisions annuelles à l'occasion de la présentation de ses comptes semestriels.



Déjà connu depuis fin juillet, le CA semestriel a atteint 50,4 millions, en baisse de 8,6%. La branche Simulation décolle de plus de 50% à 5,9 millions, mais les branches Robotique (- 18% à 27,7 millions) et Aérospatial (- 4,7% à 16,8 millions) sont à la peine. 'Ce recul traduit le niveau insuffisant des prises de commandes observé avant la fin de 2017', indique ECA.



En données ajustées, l'EBITDA a reculé de 1,5% à 5,5 millions d'euros, et le résultat opérationnel de 18,3% à 1,7 million. Le bénéfice net passe cependant de 0,4 à un million d'euros.



Le montant du carnet de commande est passé 96 millions à fin 2017 à 99 millions au 30 juin 2018 (chiffre révisé en hausse de deux millions depuis juillet). ECA s'attend à enregistrer 'de nouvelles commandes significatives avant la fin de l'exercice'.



'Dans ce contexte, ECA Group confirme son objectif de chiffre d'affaires 2018 en légère progression par rapport à 2017 et d'amélioration de sa rentabilité, l'accent étant mis sur une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction des coûts', indique la direction.





