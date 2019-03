ECA : décolle de 35% après l'annonce d'un méga-contrat

19/03/2019 | 09:53

L'action ECA décollait de plus de 35% à la Bourse de Paris après l'annonce d'un méga-contrat d'environ 450 millions d'euros sur dix ans par le marine belge.



A titre de comparaison, en 2018, le CA de la filiale de robotique en milieu hostile du groupe Gorgé était de 102,1 millions d'euros.



Dans le détail, à l'issue d'un appel d'offres lancé à l'été 2018, la marine militaire belge a attribué à un consortium formé par Naval Group (ex-DCN) et ECA un marché portant sur la fourniture de 12 navires chasseurs de mines équipés d'une centaine de drones. Six de ces bâtiments seront ensuite livrés à la maine des Pays-Bas.



Suspendue depuis vendredi, la cotation de l'action ECA reprend ce matin à la Bourse de Paris sur une hausse de 35% qui la porte à 21 euros, soit une envolée de 50% sur cinq jours et de plus de 100% depuis le début de l'année.





