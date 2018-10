ECA : partenariat avec Naval Group dans la guerre des mines

09/10/2018 | 07:30

Naval Group et ECA Group, filiale de Groupe Gorgé, annoncent nouer un partenariat visant à développer et promouvoir une offre de navires militaires dédiée à la guerre des mines, intégrant les drones, les sonars, la drague et les systèmes télé-opérés.



La première application concrète s'est faite dans le cadre de la réponse à la consultation lancée par la Belgique dans le cadre d'une coopération belgo-néerlandaise pour la fourniture de douze chasseurs de mines.



Associés dans un consortium constitué pour cet appel d'offre, Naval Group et ECA Group proposent une solution de guerre des mines robotisée innovante et entièrement intégrée à un navire militaire MCM (Mines Counter Measures).



