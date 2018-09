Eca : ECA Group : amélioration de la rentabilité au 1er semestre 2018

ECA Group (Euronext Paris : ECASA) publie aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2018.

(En millions d'euros)1 S1 2018 S1 2017

Retraité

IFRS 152 Variation S1 2017

publié Chiffre d'affaires 50,4 55,2 -8,6% 54,4 EBITDA3 5,3 4,9 +9,7% 3,6 % chiffre d'affaires 10,6% 8,8% 177bps 6,6% EBITDA ajusté4 5,5 5,5 -1,5% 4,3 % chiffre d'affaires ajusté 10,9% 10,3% 53bps 8,1% Résultat opérationnel 0,9 0,8 +5,3% 0,7 Résultat opérationnel ajusté3 1,7 2,1 -18,3% 2,0 Charges et produits financiers 0,7 (0,4) +302,3% (0,4) Impôt (0,6) (0,1) ns 0,0 Résultat net 1,0 0,4 +138,5% 0,3

1 Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes sont effectuées ; leur rapport est en cours d'émission.

2 A compter du 1er janvier 2018, le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients ». Toutes les variations et tous les commentaires mentionnés dans le présent communiqué sont en comparaison aux chiffres 2017 retraités de l'application de cette norme. Des états de passage détaillés figurent dans le rapport financier du premier semestre 2018.

3 Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions

4 Pour apprécier les performances de ses activités pérennes, le Groupe présente et commente, outre des données publiées, des données ajustées (rapprochées des données publiées dans le rapport financier semestriel). Les ajustements concernent principalement la contribution d'ECA Sindel et de SSI. Les données chiffrées de ce communiqué de presse ne sont pas exprimées en données ajustées, sauf mention contraire.



Marge d'EBITDA à deux chiffres et forte amélioration de la trésorerie générée par l'activité

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires d'ECA Group s'établit à 50,4 millions d'euros, en retrait de 8,6% par rapport au premier semestre 2017. Ce recul traduit le niveau insuffisant des prises de commandes observé avant la fin de 2017. Les bonnes performances de la Simulation depuis le début de l'exercice et du pôle Aérospatial au deuxième trimestre compensent partiellement le recul du pôle Robotique. Hors contribution des activités arrêtées en 2018, le chiffre d'affaires ajusté s'établit à 50,1 millions d'euros, en recul de 6,3% par rapport au premier semestre 2017.

Malgré le recul du chiffre d'affaires, la marge d'EBITDA du Groupe s'améliore à 10,6% contre 8,8% au premier semestre 2017 (10,9% et 10,3% en données ajustées), reflétant l'impact des mesures visant à améliorer l'efficacité opérationnelle mises en place depuis la fin de l'exercice 2017. L'EBITDA progresse de 9,7% à 5,3 millions d'euros au premier semestre 2018, contre 4,9 millions d'euros en 2017.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,6 million d'euros, contre 1,2 million d'euros au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel est notamment impacté par des coûts de restructuration pour un montant de 0,7 million d'euros.

Les charges et produits financiers contribuent favorablement au résultat (+0,7 million d'euros contre -0,4 million en 2017), notamment du fait de l'encaissement de 0,6 million d'euros d'intérêts moratoires perçus dans le cadre d'un remboursement de crédit d'impôt recherche.

Le résultat net du Groupe s'établit à 1,0 million d'euros au premier semestre 2018, contre 0,4 million d'euros sur la même période de l'exercice précédent.

La trésorerie générée par l'activité est en forte hausse sur les six premiers mois de l'année à 4,2 millions d'euros contre -5,0 millions d'euros en 2017. Elle bénéficie d'une amélioration du besoin en fonds de roulement qui se réduit nettement de 2,2 millions d'euros au 30 juin 2018, contre une hausse de 7,9 millions d'euros au 30 juin 2017.

Au 30 juin 2018, la dette nette s'élève à 10,9 millions d'euros (diminuée de la valeur de l'autocontrôle pour 1,3 million d'euros), contre 13,0 millions d'euros au 31 décembre 2017.

La réduction de la dette nette s'explique notamment par un niveau moins soutenu des investissements à 3,0 millions d'euros au premier semestre 2018, contre 4,0 millions d'euros au premier semestre 2017, qui avaient été particulièrement élevés pendant plusieurs années.



Performance par pôle

(En millions d'euros) Chiffre d'affaires EBITDA S1 2018 S1 2017

Retraité

IFRS 15 Variation S1 2018 S1 2017

Retraité

IFRS 15 Variation Robotique 27,7 33,7 -18,0% 4,0 3,9 +4,4% Aérospatial 16,8 17,7 -4,7% 0,3 0,7 -53,9% Simulation 5,9 3,8 +54,3% 0,9 0,4 +104,1% Structure & éliminations 0,0 (0,0) ns 0,0 (0,1) ns Consolidé 50,4 55,2 -8,6% 5,3 4,9 +9,7% Ajusté 50,1 53,5 -6,3% 5,5 5,5 +1,5%

Au premier semestre, le chiffre d'affaires du pôle Robotique s'établit à 27,7 millions d'euros, en baisse de 18,0% par rapport au premier semestre 2017 et de 14,3% à périmètre comparable (déconsolidation de ECA Sindel au 1er janvier 2018). Cette performance est la conséquence des retards de commandes constatés jusqu'à la fin de 2017 qui pénalisent les premiers mois de 2018.

L'EBITDA du pôle est en hausse de 4,4% à 4,0 millions d'euros au premier semestre 2018, soit une marge d'EBITDA de 14,6% contre 11,5% au premier semestre 2017, reflétant la déconsolidation d'ECA Sindel et les premiers effets des mesures mises en place afin de renforcer l'efficacité opérationnelle.

Dans le pôle Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 16,8 millions d'euros, en baisse de 4,7% par rapport au premier semestre 2017. Le chiffre d'affaires est néanmoins en hausse de 3,1% sur le deuxième trimestre, soutenu par la bonne performance de l'activité équipements embarqués.

Cette diminution du chiffre d'affaires se traduit par une baisse de l'EBITDA du pôle, en retrait de 53,9% à 0,3 million d'euros au premier semestre 2018.

Enfin, la Simulation affiche une croissance de 54,3% par rapport au premier semestre 2017 à 5,9 millions d'euros, portée par l'exécution du second contrat pour des simulateurs de conduite de véhicules militaires qui se poursuivra sur le deuxième semestre. L'arrêt de l'activité du pôle devenue non stratégique a été réalisé au troisième trimestre 2018. Ajusté de la contribution de cette filiale, le chiffre d'affaires du pôle ressort à 5,6 millions d'euros au premier semestre 2018, contre 3,6 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent.

L'EBITDA du pôle Simulation s'élève à 0,9 million d'euros au premier semestre 2018, contre 0,4 million d'euros en 2017, soit en forte hausse de 104,1% (1,0 million et 0,7 million soit +34,2% en données ajustées).



Perspectives

Au 30 juin 2018, le carnet de commandes d'ECA Group s'élève à 99 millions d'euros contre 96 millions d'euros au 31 décembre 2017, soit une hausse de 2,2%. Le Groupe a enregistré plusieurs succès commerciaux en Robotique durant les six premiers mois de l'année après une année 2017 impactée par des décalages de commandes. Le Groupe devrait enregistrer de nouvelles commandes significatives avant la fin de l'exercice.

Dans la Simulation et l'Aérospatial, le Groupe est positionné sur plusieurs appels d'offres importants supérieurs à 5 millions d'euros. Dans le pôle Robotique, les équipes sont mobilisées sur un appel d'offres particulièrement structurant.

Dans ce contexte, ECA Group confirme son objectif de chiffre d'affaires 2018 en légère progression par rapport à 2017 et d'amélioration de sa rentabilité, l'accent étant mis sur une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction des coûts.





Une présentation commentée des résultats annuels d'ECA Group est disponible sur notre chaine Youtube

