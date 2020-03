Eca : ECA Group : résultats annuels 2019

Résultats solides en 2019

Hausse de la capacité d'autofinancement à 18,8 millions d'euros

Proposition de versement d'un dividende 0,50€ au titre de 2019

(en millions d'euros) S2 20191 S2 2018 Variation 20191 2018 Variation Carnet de commandes 526,3 120,3 +337,6 % Chiffre d'affaires 55,4 51,6 +7,2 % 112,5 102,1 +10,2 % EBITDA2 10,9 9,2 +18,4 % 20,8 14,5 +43,0 % Marge d'EBITDA (%) 19,6 % 17,8 % +184 pb 18,5 % 14,2 % +423 pb Résultat d'exploitation3 5,7 5,4 +0,3 M€ 9,9 7,1 +2,9 M€ Résultat opérationnel 5,8 6,3 -6,9 % 9,6 7,1 +34,3 % Marge opérationnelle (%) 10,5 % 12,1 % -160 pb 8,5 % 7,0 % +153 pb Résultat financier (0,3) (0,1) +440,2 % (0,1) 0,7 -112,0 % Impôt sur le résultat (0,5) (1,3) -59,6 % (1,3) (1,9) -34,2 % Résultat net 5,0 4,9 +2,1 % 8,3 5,9 +39,8 % Résultat net part du groupe 4,9 4,8 +2,1 % 8,1 5,8 +38,7 %

Les comptes consolidés de l'exercice 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est réuni à distance le 23 mars 2020. Les procédures d'audit par les Commissaires aux comptes sont effectuées, le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission. La décision d'arrêté des comptes sera ratifiée dans un prochain conseil avec une participation physique des administrateurs dès que la fin de la crise sanitaire du Covid-19 le permettra, sauf si les ordonnances en préparation dans le cadre de cette crise valident rétroactivement l'arrêté des comptes par tous moyens de télécommunication.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2019 s'établit à 112,5 millions d'euros, soit une nette hausse de +10,2 % à données publiées et de +13,1 % à données comparables, hors sociétés SSI et EN Moteurs cédées en 2018. Le chiffre d'affaires croît de +7,2 % au second semestre 2019, porté par la croissance du pôle Aérospatial.

Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes du groupe atteint 526,3 millions d'euros, multiplié par 4,4 par rapport au 31 décembre 2018, il apporte une visibilité exceptionnelle pour les prochaines années.

L'EBITDA augmente de +43,0 % sur l'exercice à 20,8 millions d'euros. Au second semestre, le retrait du pôle Robotique, essentiellement lié au recul de l'activité Simulation, est compensé par la forte amélioration de la rentabilité dans le pôle Aérospatial. L'application de la norme IFRS 16 - Contrats de location contribue pour 1,9 million d'euros sur l'exercice. La marge d'EBITDA croît de 14,2 % en 2018 à 18,5 % en 2019, avec une marge bien supérieure au second semestre (près de 20 %).

Le résultat d'exploitation est en nette hausse à 9,9 millions d'euros en 2019, contre 7,1 millions d'euros en 2018.

Après prise en compte des autres éléments du résultat opérationnel de 0,3 million d'euros (coûts de restructurations et amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions), le résultat opérationnel s'établit en hausse de +34,3 % à 9,6 millions d'euros en 2019, bien qu'en retrait au second semestre. La marge opérationnelle ressort à 8,5 % en 2019, contre 7,0 % en 2018.

Les charges et produits financiers sont de -0,1 million d'euros, contre 0,7 million d'euros en 2018.

Le résultat net part du groupe s'élève à 8,1 millions d'euros, en croissance de +38,7 %.

Performance par pôle

En millions d'euros S2 2019 S2 2018 Variation 2019 2018 Variation Robotique Chiffre d'affaires 35,5 35,9 -1,1 % 73,9 69,5 +6,4 % EBITDA 7,9 8,5 -7,2 % 16,7 13,4 +24,2 % Marge d'EBITDA (%) 222 % 23,7 % -145 pb 22,6 % 19,3 % +323 pb Résultat opérationnel 3,4 4,7 -28,0 % 7,5 5,2 +44,1 % Aérospatial Chiffre d'affaires 19,9 15,8 +26,3 % 38,7 32,6 +18,5 % EBITDA 3,1 0,5 +472,9 % 4,2 0,9 +384,1 % Marge d'EBITDA (%) 15,5 % 3,4 % +1 211pb 10,9 % 2,7 % +822 pb Résultat opérationnel 2,2 0,6 +251,3 % 1,8 0,1 +1 379,8 %

Fin 2019, le pôle Simulation a fusionné avec le pôle Robotique afin de mettre en œuvre des synergies notamment dans le domaine commercial des activités de Défense, ainsi que dans le cadre du contrat de robotique pour les marines belge et néerlandaise.

En 2019, le chiffre d'affaires du pôle Robotique, incluant l'activité Simulation, s'élève à 73,9 millions d'euros, en croissance de +6,4 % par rapport à 2018 (+10,7 % à données comparables, hors EN Moteurs et SSI). Le contrat de robotique pour les marines belge et néerlandaise remporté au deuxième trimestre 2019 contribue pour 8 millions d'euros à cette performance. L'activité Simulation s'inscrit en recul sur l'ensemble de l'exercice. Au second semestre 2019, le chiffre d'affaires du pôle ressort à 35,5 millions d'euros, en retrait de -1,1 %, affecté par le fort repli de l'activité Simulation.

Le carnet de commandes du pôle Robotique s'établit à 505 millions d'euros au 31 décembre 2019. Il est multiplié par plus de 5 par rapport au 31 décembre 2018.

L'EBITDA du pôle est en hausse de +24,2 % à 16,7 millions d'euros en 2019 mais en recul de -7,2 % au second semestre 2019, impacté par le recul de l'activité Simulation. La marge d'EBITDA ressort à 22,6 % en 2019, contre 19,3 % en 2018.

Le résultat opérationnel est de 7,5 millions d'euros contre 5,2 millions d'euros en 2018.

En 2019, le chiffre d'affaires du pôle Aérospatial ressort en hausse de 18,5 % à 38,7 millions d'euros par rapport à 2018. Cette performance remarquable est liée à l'exécution des contrats remportés au premier semestre et au dynamisme dans les équipements embarqués. L'exercice 2019 représente un nouveau record avec la livraison avec plus de 2 600 balises de détresse. Le pôle a également continué de structurer son offre et de se développer commercialement dans d'autres secteurs industriels notamment celui des AGV.

Le carnet de commandes ressort à 21,3 millions d'euros au 31 décembre 2019, en baisse de -8,3 % par rapport au 31 décembre 2018.

L'EBITDA du pôle s'élève à 4,2 millions d'euros, multiplié par près de 5 fois par rapport à 2018. Il bénéficie de la bonne exécution et de la finalisation d'un contrat pour des lignes d'assemblages au second semestre. La marge d'EBITDA ressort à 10,9 % contre 2,7 % en 2018 et atteint 15,5 % au second semestre 2019.

Le résultat opérationnel est de 1,8 million d'euros contre 0,1 million d'euros en 2018.

Situation financière et proposition de dividende

La capacité d'autofinancement s'élève à 18,8 millions d'euros. Elle enregistre une amélioration de +8,7 millions d'euros par rapport à 2018 (dont 2,0 millions du fait de l'application d'IFRS 16). Le besoin en fonds de roulement affiche une variation favorable de +1,1 million d'euros sur l'exercice, bénéficiant des premiers versements liés au contrat belgo-néerlandais.

Les investissements s'établissent à 6,2 millions d'euros en 2019, contre 6,6 millions d'euros en 2018.

Au 31 décembre 2019, la dette financière nette (hors dette de loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16 et y compris la valeur de l'autocontrôle) se réduit à 4,2 millions d'euros, contre 12,8 millions d'euros au 1er janvier 2019.

Le Conseil d'administration d'ECA Group proposera à l'Assemblée générale des actionnaires, qui se réunira le 5 juin 2020, la distribution d'un dividende de 0,50 euros par action, versé en numéraire, au titre de l'exercice 2019. Si cette proposition de distribution est approuvée, le dividende sera détaché de l'action le 24 juin 2020 et sera payable en numéraire le 26 juin 2020.

Perspectives 2020

Pour 2020, le groupe s'attend aux évolutions qualitatives suivantes sur ses marchés :

Dans la Robotique, la performance devrait continuer d'être de très bon niveau, portée par le contrat de robotique pour les marines belge et néerlandaise dont la contribution annuelle devrait s'établir à environ 15 millions d'euros. De nouvelles opportunités importantes de contrats de chasse aux mines sont d'ores et déjà identifiées dans plusieurs pays et pourraient se matérialiser dans les 36 prochains mois.

Dans l'Aérospatial, la croissance de l'activité devrait être plus modérée après un très bon exercice 2019.

Dans le nouveau contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, ECA Group a limité au maximum les activités au sein de ses sites de manière à préserver la santé de ses collaborateurs et mettre en place les conditions permettant de travailler avec le maximum de sécurité. Les activités nécessaires au bon fonctionnement de nos forces armées sont notamment maintenues en fonction de leurs demandes. En parallèle, le groupe a mis en place une organisation en télétravail sur un ensemble de projets et cette capacité de télétravail va être encore accrue dans les prochains jours.

A ce stade de la pandémie, il est impossible d'évaluer son impact sur le chiffre d'affaires du groupe. Toutes les mesures sont prises pour s'adapter au mieux aux consignes gouvernementales et reprendre certaines activités de production chaque fois que les moyens nécessaires et les conditions de sécurité pour nos collaborateurs seront réunis. Le groupe tiendra le marché informé de toute autre évolution notable de cette crise sanitaire sur son activité.

***

Conférence téléphonique de présentation des résultats annuels 2019 le mardi 24 mars à 11h30

L'information sur les résultats annuels 2019 comprend ce communiqué de presse et la présentation disponibles sur le site internet d'ECA Group : www.ecagroup.com

Le mardi 24 mars 2020, Guénaël Guillerme, Directeur Général, et Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint en charge des Finances de Groupe Gorgé, commenteront les résultats annuels d'ECA Group à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en français à partir de 11h30.

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 (0)1 70 71 01 59

Royaume-Uni : +44 (0)2 07 19 43 759

Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29

Le code d'accès de cette conférence : 75286645#

Une rediffusion sera disponible dès que possible sur le site investisseur d'ECA Group, rubrique «Documents».

Calendrier financier

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 : 28 avril 2020

Avertissement

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d'intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l'instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs.

ECA Group



Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 112,5 M€ sur ses deux pôles d'activité : Robotique et Aérospatial.



ECA Group est une société du Groupe Gorgé.



ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP Contacts



Relations Presse



Meliha BOUCHER

Directrice Marketing Communication et Presse

T : +33 (0) 4 94 08 90 00

boucher.m@ecagroup.com



Manon CLAIRET

Relations presse

T : +33(0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr



Relations Investisseurs



Elodie ROBBE-MOUILLOT

Relations analystes/ investisseurs

T : +33 (0)1 44 77 94 77

investors@groupe-gorge.com



Anne-Pauline PETUREAUX

Relations actionnaires

T : +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

1 Application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1er janvier 2019 (les impacts sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel) sans modification rétrospective pour 2018.

2 Résultat opérationnel avant «dotations nettes aux amortissements et provisions» et «autres éléments du résultat opérationnel».

3 Résultat opérationnel avant «autres éléments du résultat opérationnel».

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62615-eca-group-financial-resultat-exercice-2019_final.pdf

