Eca : Naval Group et ECA Group proposent une solution innovante de chasse aux mines à la Belgique et aux Pays-Bas

Naval Group et ECA Group viennent de nouer un partenariat technologique et commercial dans le domaine de la Guerre des mines robotisée. La première application concrète s'est faite dans le cadre de la réponse à la consultation lancée par la Belgique dans le cadre d'une coopération belgo-néerlandaise pour la fourniture de douze chasseurs de mines.

Les pratiques de chasse aux mines sont en train de vivre une véritable révolution car elles font appel massivement à des systèmes autonomes évoluant en surface, dans les airs et sous la mer. Ce changement de paradigme entraînera des transformations qui impacteront les forces navales dans leur ensemble. La capacité de guerre des mines du futur devra s'établir, puis évoluer en fonction des menaces et des progrès technologiques, dans les domaines du personnel, des équipements, de l'interopérabilité et de l'organisation, des concepts et de la doctrine, des infrastructures et de la logistique.

Préparant ce futur proche, Naval Group et ECA Group viennent de nouer un partenariat technologique et commercial en matière de guerre des mines robotisée visant à développer et promouvoir une offre de navires militaires dédiée à la guerre des mines (MCM – Mines Counter Measures), intégrant les drones, les sonars, la drague et les systèmes télé-opérés.

Associés dans un consortium constitué pour cet appel d'offre, Naval Group et ECA Group proposent une solution de guerre des mines robotisée innovante et entièrement intégrée à un navire militaire MCM. Les deux partenaires ont associé l'ensemble de leurs solutions les plus performantes, résilientes et déjà éprouvées pour d'autres clients pour proposer aux marines belge et hollandaise une solution globale, intégrée et cybersécurisée et au coût de possession maîtrisé. Au-delà de ces solutions les deux partenaires ont constitué une équipe de maitrise d'œuvre implantée en Belgique qui s'appuiera sur de nombreux partenaires locaux avec qui les alliances sont d'ores et déjà nouées.

Ce partenariat réunit les compétences de Naval Group, leader européen du naval de défense en charge de concevoir, fournir et maintenir en condition opérationnelle des navires militaires porteurs de drones et celles d'ECA Group, roboticien expert en guerre des mines depuis des décennies en charge de concevoir et fournir les moyens projetables sur le champ de mines (drones, sonars…).

Ce prolongement d'une collaboration née il y a 60 ans, vise à intégrer les systèmes de drones UMISTM à bord des navires Naval Group, à proposer des dispositifs de mise à l'eau et de récupération garantissant un haut niveau de disponibilité de ces moyens à la mer et enfin à les intégrer au système de combat du navire pour gérer de bout en bout leur mission.

À propos de Naval Group



Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants. Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navals. Toujours à la pointe de l'innovation, l'entreprise a mené ces dernières années de nombreux développements sur les drones, leur intégration ou leur supervision sur les navires. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d'entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte mondial des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et compte 13 429 collaborateurs (données 2017).

À propos d'ECA Group



ECA Group spécialiste des drones navals et l'un des leaders mondiaux dans ce domaine depuis 50 ans. Les débuts d'ECA Group dans la robotique navale ont d'ailleurs eu lieu aux côtés de Naval Group : ECA Group avait été chargé de réaliser un modèle libre de sous-marin à la fin des années 60, mis en œuvre par Naval Group à St-Tropez. Puis, dans la foulée, Naval Group et ECA group ont collaboré à la mise au point du premier MIDS (Mine Identification and Destruction System) au monde, le robot filoguidé de déminage PAP. Ce robot qui équipe toujours la marine française s'est vendu en centaines d'exemplaires dans plus de trente pays.



Aujourd'hui, ECA Group maîtrise aussi bien les drones sous-marins, que les drones de surface ou les drones aériens ce qui lui permet de proposer une gamme très large et complète de systèmes de drones UMISTM adaptés à chaque taille ou type de navire militaire.

Suivez-nous:

https://www.ecagroup.com/en/news-stories

Avertissement

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué; la vigueur de la concurrence; le développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d'intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l'instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs.

ECA Group



Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2017, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 109,3 M€ sur ses trois pôles d'activité : Robotique, Aérospatial et Simulation.



ECA est une société du Groupe Gorgé.



La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

Code ISIN : FR0010099515

Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

Contacts



Actus Finance



Anne-Pauline PETUREAUX

Analysts/Investors

Relations

Tel: +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr





Jean-Michel MARMILLON

Relations Presse

T : +33(0)1 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr Naval Group

Emmanuel Gaudez

Tel. +33 (0)1 40 59 55 69

Mob. +33 (0)6 61 97 36 63

emmanuel.gaudez@naval-group.com



ECA Group

Meliha Boucher Corporate Communication & PR Manager

Tel. +33 (0)4 94 08 80 79

Mob. +33 (0)6 99 31 45 29 boucher.m@ecagroup.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55434-eca-group-press-release-naval-group-et-eca-group-proposent-une-solution-innovante-de-chasse-aux-mines-la-belgique-et-aux-pays-bas.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews