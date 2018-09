Eckert & Ziegler Bebig : & Ziegler BEBIG et & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG évaluent actuellement la possibilité d'une fusion entre les deux sociétés

Communiqué de presse

Information privilégiée et réglementée

5 Septembre, 19h15 (CEST)

Seneffe, Belgique, le 5 septembre 2018. Le conseil d'administration de Eckert & Ziegler BEBIG SA (BEBIG) et le conseil d'administration de Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (EZAG) examinent actuellement l'opportunité de proposer à leurs actionnaires la fusion des deux sociétés.

L'opération envisagée serait une fusion transfrontalière par absorption de BEBIG par EZAG, en vertu de laquelle la société absorbée (BEBIG) serait absorbée par la société absorbante (EZAG) et tous les actifs et passifs de BEBIG seraient transférés à EZAG. À la suite de la fusion, les actions BEBIG seraient annulées et radiées d'Euronext Brussels et les actionnaires de BEBIG se verraient attribuer des actions EZAG, qui sont cotées sur la bourse de Francfort.

EZAG est la société mère d'un groupe de sociétés (le groupe EZAG). BEBIG fait partie du groupe EZAG et opère en tant que sous-holding de la division de radiothérapie du groupe EZAG. Actuellement, EZAG est le premier actionnaire de BEBIG, détenant 80,84% des actions de BEBIG et 84,22% des droits de vote de BEBIG. A la suite de la fusion envisagée, BEBIG serait dissoute et EZAG poursuivrait les activités actuellement exercées par BEBIG via une succursale belge. La structure du groupe serait donc simplifiée et une telle simplification devrait permettre de réaliser des économies, ce qui devrait aboutir à la création de valeur pour les actionnaires.

Comme indiqué ci-dessus, les conseils d'administration de BEBIG et de EZAG évaluent actuellement les conséquences d'un tel projet pour toutes les parties prenantes et valorisent BEBIG et EZAG afin de déterminer le rapport d'échange qui pourrait être proposé dans le cadre de la fusion envisagée.

Sur la base d'un examen préliminaire, le rapport d'échange proposé devrait se situer entre 1:4,15 et 1:5,90, de sorte qu'entre 4,15 et 5,90 actions de BEBIG donneraient droit à une action d'EZAG (basée sur une valeur d'entreprise de EZAG comprise entre 8,9 et 12,6 fois la valeur de BEBIG). Il s'agit cependant uniquement d'une fourchette préliminaire et indicative du rapport d'échange, qui doit faire l'objet d'analyses subséquentes et de discussions entre BEBIG et EZAG et est sujet à l'application par BEBIG de la procédure de conflit d'intérêts prévue à l'article 524 du Code des sociétés en vertu de laquelle un comité d'administrateurs indépendants (assisté d'un expert indépendant) rendra un avis motivé sur la fusion proposée.

Des informations complémentaires (y compris le rapport d'échange final) et les documents justificatifs (projet commun de fusion et rapports spéciaux) seront divulgués et mis à la disposition des actionnaires des sociétés à fusionner sous réserve qu'une décision finale soit prise quant à la fusion proposée.

Le cas échéant, la fusion proposée sera soumise à l'approbation des assemblées générales des actionnaires de BEBIG et d'EZAG (avec des conditions spécifiques en matière de présence et de majorité de vote).



A propos de Eckert & Ziegler BEBIG SA

Mon fournisseur de curiethérapie et de radiothérapie

Eckert & Ziegler BEBIG est un groupe européen présent sur le segment de marché des dispositifs médicaux destinés au secteur de la santé. Son coeur de métier est la production et la distribution de produits médicaux pour le traitement du cancer par curiethérapie. Le siège de l'entreprise se trouve en Belgique et ses sites de production en Allemagne et aux États-Unis ; la compagnie possède également des filiales à travers toute l'Europe, aux États-Unis, en Inde et au Brésil. De plus, Eckert & Ziegler BEBIG dispose d'un réseau mondial de distributeurs et d'agents, pour soutenir le marketing international et la distribution de sa ligne de produits. Les produits et les équipements de l'entreprise sont conçus pour être utilisés par des oncologues, des radiothérapeutes, des urologues, des ophtalmologues et des physiciens médicaux. Eckert & Ziegler BEBIG emploie environ 145 personnes. L'entreprise est cotée sur le marché Euronext depuis avril 1997.

Contact:

Eckert & Ziegler BEBIG SA

Investor Relations

Tél : +32 64 520 808

Fax : +32 64 520 801

Courriel : ir@bebig.com

