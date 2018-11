Eckert & Ziegler Bebig : & Ziegler BEBIG réorganise son secteur des implants

Communiqué de presse

Information privilégiée et réglementée

30 Novembre 2018, 7:45 (CET)

Seneffe, le 30 Novembre 2018. La direction de la société Eckert & Ziegler BEBIG SA a décidé aujourd'hui de se concentrer davantage, à partir du milieu de l'année 2019, sur la vente directe d'implants, qui offre une forte marge, et de se retirer simultanément de l'activité OEM, dont les marges sont plus faibles (« production pour des fournisseurs tiers »), portant sur les grains pour prostate. Compte tenu de la suppression de l'activité en tant que fournisseur OEM, la direction prévoit un recul temporaire du chiffre d'affaires d'environ 0,7 millions d'euros en 2019, lequel devrait être compensé à moyen terme par le développement de la vente directe.

A propos de la curiethérapie permanente

La curiethérapie est un procédé de traitement médical par lequel, notamment, des implants contenant des radio-isotopes sont placés directement dans le tissu tumoral. L'irradiation locale par les implants entraîne la destruction des cellules cancéreuses. Le principal domaine d'application de la curiethérapie permanente est le traitement du cancer de la prostate.



A propos de Eckert & Ziegler BEBIG

Eckert & Ziegler BEBIG est un groupe européen présent sur le segment de marché des dispositifs médicaux destinés au secteur de la santé. Son coeur de métier est la production et la distribution de produits médicaux pour le traitement du cancer par curiethérapie. Le siège de l'entreprise se trouve en Belgique et ses sites de production en Allemagne et aux États-Unis ; la société possède également des filiales à travers toute l'Europe, aux États-Unis, en Inde et au Brésil. De plus, Eckert & Ziegler BEBIG dispose d'un réseau mondial de distributeurs et d'agents, pour soutenir le marketing international et la distribution de sa ligne de produits. Les produits et les équipements de l'entreprise sont conçus pour être utilisés par des oncologues, des radiothérapeutes, des urologues, des ophtalmologues et des physiciens médicaux. Eckert & Ziegler BEBIG emploie environ 145 personnes. L'entreprise est cotée sur le marché Euronext depuis avril 1997.

Contact:

Eckert & Ziegler BEBIG SA

Investor Relations and Communications

Tel.: +32 (0) 64 520 808

Fax: +32 64 520 801

E-mail: ir@bebig.com

