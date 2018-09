Chiffre d'affaires de 1 319 millions d'euros, en croissance de 12,8 % dont 3,8 % à périmètre constant

Toutes les activités sont en croissance organique

Résultat Opérationnel Courant 1 de 34 millions d'euros

de 34 millions d'euros Dette Nette Comptable maîtrisée à 395 millions d'euros

Confirmation de l'objectif de ROC 2018 de 120 millions d'euros

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2018

Comme il l'a annoncé, le groupe Econocom réalise au 1er semestre 2018 un chiffre d'affaires de 1 319 millions d'euros en hausse de 12,8 % dont 3,8 % à périmètre constant. Toutes les activités du groupe sont en croissance organique sur le semestre.

Le Résultat Opérationnel Courant1 (ROC) ressort à 34,2 millions d'euros au premier semestre 2018 contre 58,2 millions d'euros au premier semestre 2017. En particulier, le ROC de l'activité Technology Management & Financing (TMF) est impacté par des provisions à hauteur de 9 millions d'euros, le report de plusieurs contrats significatifs au second semestre et l'effet dilutif sur la marge à court terme du gain de nouveaux clients.

Les efforts de transformation du groupe et de l'activité Services en particulier ont conduit le groupe à constater des charges non courantes de 20,4 millions d'euros sur le semestre. Le Résultat opérationnel s'établit ainsi à 11,8 millions d'euros.

Le Résultat Net du semestre s'établit à 0,4 millions d'euros tandis que le Résultat Net Récurrent part du groupe atteint 10,9 millions d'euros.

BILAN ET DETTE FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2018

La dette nette du groupe s'établit à 395 millions d'euros, reflétant la saisonnalité habituelle de l'activité. L'endettement est maîtrisé, représentant 2,4 fois l'EBITDA 12 mois glissant au 30 juin 2018. L'essentiel de la dette financière, 260 millions d'euros, est lié au financement des contrats de location clients de TM&F et est sécurisé d'une part par des loyers à percevoir et d'autre part par des actifs loués, propriété du groupe.

Le groupe dispose de sources de financement significatives et diversifiées, notamment des emprunts obligataires (EuroPP, Schuldschein et OCEANE), ainsi que de plus de 230 millions d'euros de lignes non tirées au 30 juin 2018 dont 140 millions d'euros confirmées, sans clauses restrictives.

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le Conseil d'Administration, réuni le 17 juillet 2018, a réaffirmé sa pleine confiance dans les perspectives futures du groupe et a donné mandat à son Président, Monsieur Jean-Louis Bouchard, pour procéder à des rachats d'actions pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros au cours des dix mois suivants, en fonction des conditions de marché.

A fin août 2018, le groupe détenait 10,8 millions d'actions propres, représentant 4,4% du capital.

OBJECTIFS ANNUELS 2018

Conformément aux perspectives annuelles annoncées le 5 juillet, le groupe prévoit de réaliser un Résultat Opérationnel Courant1 de 120 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2018.

Les plans d'actions et de transformation initiés par la direction générale au cours des 12 derniers mois permettent de conforter cet objectif. Le groupe prévoit de réaliser environ 10 millions d'euros d'économies de coûts brutes au second semestre, dont 3,5 millions d'euros au niveau des fonctions centrales et 6,5 millions d'euros au niveau des divisions opérationnelles.

Enfin, les initiatives en cours d'amélioration de la gestion du cash doivent permettre de réduire le besoin en fonds de roulement du groupe sur l'ensemble de l'année 2018, hors investissements TM&F/EDFL.

Robert Bouchard, CEO d'Econocom déclare « Nous bénéficierons au second semestre des plans d'actions et de transformation lancés sur les 12 derniers mois. Les efforts de réduction de coûts engagés et la gestion stricte de nos flux de trésorerie nous permettront d'atteindre nos objectifs à court terme tout en continuant d'investir dans la modernisation de certains de nos métiers et dans de nouvelles offres prometteuses. Ces initiatives contribueront à améliorer la rentabilité et soutenir la croissance du groupe à court et moyen termes. Nous construisons le socle de la croissance rentable des prochaines années. Celle-ci repose sur l'attention absolue portée aux utilisateurs finaux de nos solutions et la capacité de nos équipes à proposer et livrer des solutions digitales de bout en bout ».

Prochains rendez-vous :

Econocom présentera ses résultats semestriels complets le 6 septembre 2018 à Paris. Un webcast de l'événement sera disponible sur le site internet du groupe.

La publication du chiffre d'affaires T3 2018 aura lieu le 18 octobre 2018, après clôture de Bourse.

en millions d'euros S1 2017(1) S1 2018 ÉVOLUTION CHIFFRE D'AFFAIRES 1 169 1 319 12,8% Résultat Opérationnel Courant avant amortissement des actifs incorporels d'acquisitions 58,2 34,2 (41,2%) Résultat Opérationnel Courant 56,1 32,1 (42,7%) Autres produits et charges non-courantes (10,2) (20,4) na RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 45,9 11,8 (74,4%) Résultat financier (6,8) (7,2) (6,1%) Variation de juste valeur du dérivé de l'ORNANE 4,1 0 na RÉSULTAT AVANT IMPÔT 43,2 4,6 (89,4%) IMPÔTS (11,3) (4,1) (63,5%) RÉSULTAT NET 31,9 0,4 na RÉSULTAT NET, PART DU GROUPE 31,9 (3,7) na RÉSULTAT NET RÉCURRENT, PART DU GROUPE(2) 33,0 10,9 (67%)

1. Ajusté des changements de méthode d'application rétrospective liés à l'introduction d'IFRS 15 au 01.01.18 et à la reconnaissance en capitaux propres, depuis le 31.12.17, des variations de valeur des dettes sur options croisées de rachat de minoritaires.

2. Le résultat net récurrent, part du groupe est depuis le premier semestre 2016 l'indicateur de performance retenu par Econocom pour mieux apprécier sa performance économique et financière. Le résultat net récurrent part du groupe correspond au résultat net, part du groupe, avant prise en compte, net des effets fiscaux, des charges d'amortissement des actifs incorporels d'acquisition, des ajustements à la juste valeur du dérivé de l'ORNANE, des autres produits et charges opérationnels non courants, des produits et charges financiers non courants et du résultat des activités abandonnées.

BILAN

ACTIF - en millions d'euros 31/12/2017

ajusté (1) 30/06/2018 Écarts d'acquisition 599 625 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 106 112 Autres actifs non-courants 193 202 ACTIF NON COURANTS 897 940 Intérêts résiduels des actifs mis en location 36 42 Clients & autres débiteurs 1,118 1,171 Autres actifs courants 135 162 Trésorerie 238 279 ACTIFS COURANTS 1,527 1,654 TOTAL BILAN 2,424 2,593

PASSIF - en millions d'euros 31/12/2017

ajusté (1) 30/06/2018 Capitaux propres - part du groupe 378 354 Intérêts minoritaires 102 117 CAPITAUX PROPRES 480 471 Dettes financières 340 494 Engagements bruts de valeurs résiduelles financières 60 65 Autres passifs non courants 155 161 PASSIFS NON COURANTS 555 720 Fournisseurs et autres créditeurs 960 982 Autres passifs courants 235 218 Dettes financières 177 180 Engagements bruts de valeurs résiduelles financières 18 23 PASSIFS COURANTS 1,389 1,403 TOTAL BILAN 2,424 2,593

1. Ajusté des changements de méthode liés à l'application d'IFRS 9 et 15 au 01.01.2018

À PROPOS D'ECONOCOM POUR PLUS D'INFORMATIONS Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 10 700 collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros, Econocom dispose de l'ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l'action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business. www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires :

pierre.bernardin@econocom.com

Contact Relations Presse :

AnneSophie.Gentil@elanedelman.com

Tél. +33 6 32 92 24 94

1 Avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition

Données consolidées non auditées

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54863-econocom_communique-de-presse_s1-2018-5-sept_fr-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews