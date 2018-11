Econocom Group : LE GROUPE ECONOCOM FAIT ÉVOLUER SA GOUVERNANCE

Communiqué de presse – Information réglementée – 5 novembre 2018

Le Conseil d'Administration du groupe Econocom, réuni ce jour, a demandé à Jean-Louis Bouchard, fondateur et actuel Président du Conseil d'Administration, de prendre la direction opérationnelle du groupe en tant que CEO, dans un contexte sectoriel où l'activité des services traditionnels est en mutation. Avec l'accord du Conseil, Robert Bouchard et David Krieff quittent leurs fonctions opérationnelles au sein du groupe. Parallèlement, Jean-Philippe Roesch assurera une mission d'accompagnement du Comité Exécutif.

Jean-Louis Bouchard, Président Directeur Général d'Econocom déclare : « En plein accord avec Robert et le Conseil, mes priorités sont simples et claires : être au rendez-vous de nos objectifs de fin d'année 2018 et préparer une nouvelle phase de développement du groupe. »

À propos d'Econocom

Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 10 700 collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros, Econocom dispose de l'ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l'action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.

www.econocom.com

