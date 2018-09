À PROPOS D'ECONOCOM Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec 10 700 collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros, Econocom dispose de l'ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux?: conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l'action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires?:

pierre.bernardin@econocom.com

Contact Relations Presse?:

AnneSophie.Gentil@elanedelman.com

Tél. +33 6 32 92 24 94: