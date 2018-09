ECONOCOM : forte baisse du résultat opérationnel courant au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Econocom a enregistré au premier semestre une perte nette part du groupe de 3,7 millions d'euros contre un bénéfice de 31,9 millions d'euros, un an plus tôt. " Les efforts de transformation du groupe et de l’activité Services en particulier ont conduit le groupe à constater des charges non courantes de 20,4 millions d’euros sur le semestre ", a précisé le spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Le résultat opérationnel courant a, lui, chuté de 42,7% à 32,1 millions d'euros.Le résultat opérationnel courant de l'activité Technology Management & Financing (TMF) est impacté en particulier par des provisions à hauteur de 9 millions d'euros, le report de plusieurs contrats significatifs au second semestre et l'effet dilutif sur la marge à court terme du gain de nouveaux clients.Comme il l'a annoncé, le groupe Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 1,319 milliard d'euros en hausse de 12,8 %, dont 3,8 % à périmètre constant. Toutes les activités du groupe sont en croissance organique sur le semestre.Conformément aux perspectives annuelles annoncées le 5 juillet, le groupe prévoit de réaliser un résultat opérationnel courant de 120 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2018.Les plans d'actions et de transformation initiés par la direction générale au cours des 12 derniers mois permettent de conforter cet objectif. Le groupe prévoit de réaliser environ 10 millions d'euros d'économies de coûts brutes au second semestre, dont 3,5 millions d'euros au niveau des fonctions centrales et 6,5 millions d'euros au niveau des divisions opérationnelles.