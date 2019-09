Econocom : Aragon-eRH lance une solution numérique inédite, basée sur l'intelligence artificielle, "OneAragon", pour simplifier l'organisation du travail en entreprise

La gestion du temps et de l'affectation des collaborateurs en entreprise et dans les organisations publiques est de plus en plus complexe. Près de 10% du temps des managers est consacré à la gestion des plannings et l'affectation des tâches. Elle devient donc centrale pour les directions opérationnelles et directions des ressources humaines, qui doivent aujourd'hui garantir à la fois l'agilité et la conformité de la répartition du travail pour l'ensemble des collaborateurs de leur organisation. Pour répondre efficacement à cet enjeu stratégique, Aragon-eRH a développé une solution de planification inédite reposant sur un ensemble d'algorithmes prédictifs et d'intelligence artificielle. Cette solution full web, baptisée « OneAragon » simplifie le travail de planification. Elle automatise et optimise l'affection des collaborateurs à des tâches tout en respectant les contraintes métier, bloquantes ou flexibles comme la disponibilité des collaborateurs, leurs compétences, les contraintes de lieu…

Déployée pour un grand acteur du secteur public, cette solution innovante et résolument tournée vers l'humain offre ainsi un gain de temps et d'efficacité aux équipes dirigeantes et opérationnelles et contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Isabelle Saffar, CEO d'Aragon-eRH, précise « L'innovation technologique est au cœur des valeurs d'Aragon-eRH. L'offre de planification opérationnelle « OneAragon » est le fruit d'une réflexion conjointe, menée par nos équipes, à la pointe des usages numériques, en collaboration avec nos clients. Cette méthodologie nous permet aujourd'hui de proposer un service technologique inédit et clé pour les entreprises. »

Jean-Louis Bouchard, Président-Directeur Général d'Econocom poursuit : « La forte culture numérique d'Aragon-eRH lui permet de répondre efficacement aux problématiques de la digitalisation des fonctions RH des grandes entreprises et administrations. Nous partageons des valeurs communes, centrées sur l'entrepreneuriat, et la même façon d'aborder la transformation digitale pour nos clients, en partant des utilisateurs finaux. Cet alignement est capital et fait d'Aragon-eRH un atout essentiel pour Econocom et son développement.»