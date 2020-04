Econocom : Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et d'une Assemblée Générale Extraordinaire le 19 mai 2020

communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

1 7 a v r i l 2 0 2 0

Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et d'une

Assemblée Générale Extraordinaire le 19 mai 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle d'Econocom Groupse tiendra le 19 mai 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Il est proposé à cette occasion de nommer Econocom International BV en qualité d'administrateur (en remplacement de Jean-Louis Bouchard) et de renouveler le mandat de Madame Adeline Challon-Kemoun et de Madame Marie-Christine Levet en qualité d'administrateurs indépendants et celui de Monsieur Jean-Philippe Roesch en qualité d'administrateur. Ces mandats seraient conférés pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2024.

Il est également proposé d'autoriser l'octroi d'actions gratuites dans le cadre d'un plan d'intéressement en faveur de dirigeants du Groupe et de permettre de déroger aux règles du Code des sociétés et des associations en matière de rémunération variable des administrateurs exécutifs et autres dirigeants existants de la société.

Une Assemblée Générale Extraordinairesuivra l'Assemblée Générale Ordinaire le 19 mai 2020.

Il est notamment proposé de renouveler l'autorisation de rachat d'actions propres et de capital autorisé.

Il est également proposé d'annuler 24.500.000 actions détenues en propres par la Société.

Enfin, il est proposé à l'Assemblée Générale Extraordinaire de modifier les statuts de la Société, principalement en vue de les mettre en concordance avec le nouveau Code belge des sociétés et des associations. A cette occasion, il est proposé d'instaurer le droit de vote double pour les actions nominatives détenues depuis plus de deux ans.

Il est important de souligner qu'il ne sera pas proposé à l'assemblée générale de procéder à un remboursement de prime d'émission, le conseil d'administration ayant renoncé à son intention initiale sur ce sujet. Il est renvoyé au communiqué de presse distinct, publié ce 17 avril 2020. [La proposition de remboursement de prime d'émission telle que figurant dans le rapport de gestion 2019 de la Société aux pages 12, 124, 142 et dans l'Annexe des comptes page 228, n'est donc plus d'actualité.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont disponibles sur le site internet d'Econocom Group (https://finance.econocom.com)