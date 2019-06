Econocom Group Se : Information réglementée sur le dénominateur - 27 juin 2019

Econocom Group SE – Société Européenne

Siège social : 5, Place du Champ de Mars, 1050 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0422.646.816 (Bruxelles)

Publication effectuée en application de l'article 15 §1, al. 1 de la loi du 2 mai 2007 (la "Loi") relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Suite à l'exercice de 120.000 options de souscription 2014, Econocom Group a émis 240.000 actions nouvelles le 21 juin 2019, portant son capital à 23.512.749,67 EUR, représenté par 245.380.430 actions.

Le nombre total de titres conférant le droit de vote est ainsi porté à 245.380.430.

Le nombre total de droits de vote existants s'élève à 245.380.430 (le dénominateur).

Au 30 juin 2019, la société Econocom Group détient, hors contrat de liquidité, 16.742.464 actions propres, dont les droits de vote sont légalement suspendus.

Enfin, plusieurs plans d'options et d'actions gratuites ont été mis en place en faveur du personnel et des dirigeants du groupe. Au 30 juin 2019, les engagements du groupe au titre de ces plans sont de 1.170.000 actions gratuites et 2.382.982 options de souscription d'actions, donnant droit à un nombre total maximal de 5.845.964 actions, dont 4.175.964 actions nouvelles. Ces plans sont conditionnés à l'atteinte d'objectifs individuels et collectifs, internes et/ou externes.

La société n'a pas inscrit dans ses statuts de seuils supplémentaires par rapport aux seuils légaux.

Conformément à la Loi, les notifications de participations importantes, ainsi que toute question à propos de ce qui précède, doivent être envoyées par e-mail à Econocom Group à Galliane Touze, Secrétaire Générale chargée des relations actionnaires et des relations investisseurs: galliane.touze@econocom.com.

