Econocom : départ de la deputy CEO

29/11/2019 | 18:02

Le groupe Econocom annonce ce soir le départ de Julie Verlingue, deputy CEO, 'pour raisons personnelles'.



'Ses responsabilités seront assumées par Jean-Louis Bouchard (Président-Directeur Général) et Angel Benguigui (Directeur Finance Groupe). (...) Econocom reste pleinement focalisé sur l'exécution de sa stratégie, visant à amplifier ses actions structurelles de productivité dans le cadre du recentrage de ses activités, et sur la réalisation des objectifs annuels du groupe', indique le groupe.



