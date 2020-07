Econocom : le ROC semestriel devrait s'afficher en hausse

10/07/2020 | 18:15

Le groupe Econocom annonce ce soir, pour son premier semestre, un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros, en baisse de -12,5% par rapport à la même période en 2019.



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) devrait pour sa part s'afficher autour de 43 millions d'euros contre 38,5 millions d'euros au 1er semestre 2019.



'La diminution du chiffre d'affaires, liée aux effets de la crise sanitaire et entamée à partir de mars 2020 ne s'est pas amplifiée au cours du 2ème trimestre. En parallèle, le Groupe a accéléré son plan de réduction de coûts démarré début 2019, ce qui lui a permis d'amortir les effets négatifs de la décroissance d'activité et de réduire ses charges de structure', commente le groupe.



