Econocom : rachat de 242.000 actions en une semaine

11/08/2020 | 17:58

Le groupe Econocom annonce ce jour avoir procédé, dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par son assemblée générale des actionnaires du mois de mai, au rachat de 241.931 actions entre le 3 et la 10 août.



Ce rachat s'est effectué à un prix moyen compris entre 2,2844 et 2,4272 euros.



'Au 11 août 2020, le groupe détient, hors contrat de liquidité, 2 596 057 actions Econocom Group sur un nombre total de titres émis de 220 880 430, soit 1,18 % des titres de la société', précise le groupe.





