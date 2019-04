Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ECOSLOPS 5.24% 14.05 10.33% TOTAL 0.93% 49.955 7.23%

0

Total a signé un accord avec Ecoslops SA, entreprise innovante produisant du carburant et du bitume léger à partir de résidusd’hydrocarbures issus du transport maritime, et détient désormais 25% du capital de sa filiale Ecoslops Provence.Ecoslops Provence construit actuellement sur la Plateforme Total de La Mède une unité de régénération de résidus d’hydrocarbures issus du transport maritime dont ledémarrage est prévu fin 2019.Total met à disposition d'Ecoslops Provence des infrastructures existantes et lui fournit des prestations de service et les utilités nécessaires au fonctionnement de l'unité." Grâce à notre partenariat avec Total nous avons pu maximiser les synergies entre nos activités et rendre notre implantation dans la région de Marseille bien plus simple et économique. Nous associons bien sûr au succès de ce projet nos partenaires bancaires et la Région, sans qui le financement de cette nouvelle unité n‘aurait pas été possible. Enfin, je tiens à souligner que plus de 75% des contrats liés à la construction, soit 16 millions d'euros, seront attribués à des sociétés locales ou nationales, preuve du savoir-faire français " a déclaré Vincent Favier, PDG d'Ecoslops, en marge de la signature.