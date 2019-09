Ecoslops - 1er semestre 2019 : Nouvelle forte progression du chiffre d'affaires et 1er EBITDA groupe positif

Paris, le 25 septembre 2019 - 19H45



Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats

pour le premier semestre de l’exercice en cours, clos au 30 juin 2019, arrêtés par le Conseil

d’Administration lors de sa séance du 25 septembre 2019.

Vincent Favier, Président Directeur Général d’Ecoslops, déclare :

Ecoslops a franchi un cap important au premier semestre 2019 tant opérationnellement que financièrement

et stratégiquement. Tout d’abord, la filiale opérationnelle portugaise est en forte progression

en volumes, en chiffre d’affaires (+74% et x2 en produits raffinés) et en rentabilité. Ensuite,

la gestion rigoureuse des ressources engagées sur la construction de l’unité de Marseille et le

développement des autres projets (Mini P2R, Anvers, Egypte, ...) a permis de limiter la perte nette

à 0,5m€ contre 1,4m€ à la même période l’année dernière et ainsi de dégager pour la première fois

un EBITDA Groupe positif. Enfin, les trois closing financiers apportent une visibilité long terme en

phase avec nos besoins : entrée du groupe Total au capital d’Ecoslops Provence (Marseille), engagement

ferme des banques de financement BNP, HSBC et BP Med à hauteur de 6,5m€ (Marseille)

et financement de la Banque Européenne d’Investissement à hauteur de 18 m€ (fonds propres

Marseille, Anvers, R&D). Cette visibilité permet d’envisager sereinement les prochains semestres et

de procéder aux recrutements rendus nécessaires par un pipeline d’opportunités qui continue de

croitre de manière soutenue.







30/06/2019 30/06/2018 Var. k€ Produits raffinés 3 595 1 697 1 898 Services portuaires & Autres 958 915 43 Total Chiffre d’Affaires 4 553 2 612 1 941







Produits d’Exploitation 5 093 2 701 2 392 Charges d’Exploitation (5 619) (4 051) (1 568) Résultat d’Exploitation (526) (1 350) 824







Résultat Financier (113) (164) 51







Résultat Net (481) (1 374) 893 Résultat Net Part du Groupe (465) (1374) 909







EBITDA GROUPE 125 (710) 835





Une forte progression du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 4,6m€ contre 2,6m€ au premier semestre 2018 (dont 3,6m€

et 1,7m€ de ventes de produits raffinés respectivement). Il est rappelé que l’unité P2R de Sinès au

Portugal avait fait l’objet d’un arrêt programmé au cours du 1er trimestre 2018 afin d’apporter des

améliorations techniques.

Sur le semestre, 13 360T ont été produites (contre 6 080T en 2018) et 12 000T vendues (contre 5

250T).

La progression du chiffre d’affaires Produits Raffinés est donc la résultante d’un effet volume (+129%)

et d’une baisse du prix de vente moyen/tonne de 7%, provenant d’une baisse du cours moyen du

Brent de 12% et d’une parité EUR/$ plus favorable de 5%.





EBITDA Groupe positif au premier semestre

Pour la première fois, l’EBITDA Groupe devient positif. L’unité de Sinès a dégagé un EBITDA positif

d’un peu plus de 800 k€ (contre un peu moins de 200 k€ au premier semestre 2018) qui permet de

couvrir les coûts de structure et de holding.





Une solidité financière significativement renforcée

Le 30 janvier 2019, IAPMEI a notifié à Ecoslops Portugal qu’un montant de 3.033 k€ d’avance conditionnée

devenait non-remboursable compte tenu de l’atteinte des critères socio-économiques du projet.

Le 29 mars 2019 et conformément aux engagements pris antérieurement, le Groupe Total est entré

à hauteur de 25% dans le capital et le financement de la filiale Ecoslops Provence, qui va opérer

l’unité de Marseille.

Le 1er semestre 2019 a également vu la signature des contrats de financement annoncés courant

2018, à savoir un financement bancaire de 6,5m€ auprès de BNP, HSBC et Banque Populaire Méditerranée

pour l’unité de Marseille ainsi qu’un financement « Corporate » de 18m€ de la Banque

Européenne d’Investissements destiné à Marseille, Anvers et la R&D. Les premiers tirages auront

lieu au cours du 2ème semestre 2019.





Au 30 juin 2019, la trésorerie disponible s’élève à 4.445 k€.

La dette brute s’élève à 7.233 k€ et les capitaux propres à 23.137 k€ (21.903 k€ hors intérêts minoritaires).

L’endettement net au 30 juin 2019 est de 2.788 k€ contre une trésorerie nette de 42 k€ au 31 décembre

2018, reflet de la période d’investissements sur le site de Marseille (3.8 m€ sur le premier

semestre)





Diversification des partenaires commerciaux à Sines

Après la diversification des sources d’approvisionnement opérée en 2018 (tant géographiquement

que qualitativement avec la prise en charge des résidus à bas point d’éclair), Ecoslops a élargi et diversifié

au cours du 1er semestre 2019 son portefeuille client, notamment sur le Gasoil et le Bitume

léger, de manière à disposer à tout moment de plusieurs options commerciales. Pour ce dernier

produit, un nouveau marché comme fluxant de bitume lourd a été trouvé, le marché européen du

bitume étant très sous-capacitaire en bitume routier.





Développements au cours du semestre

Marseille

Le Permis d’Exploiter a été obtenu le 30 janvier 2019.

Comme indiqué précédemment, le groupe Total est entré le 29 mars 2019 à hauteur de 25% dans

le capital et le financement d’Ecoslops Provence, filiale porteuse du projet.

Le complément du financement (6,5 m€) a été contractualisé le 15 avril 2019 avec un pool bancaire

composé de BNP, HSBC et Banque Populaire Méditerranée.

L’équipe Ecoslops sur site est désormais composée de 4 personnes, qui assurent le suivi des travaux.

Le démarrage de l’unité est prévu mi-2020, avec un décalage sur le planning initial (fin 2019),

essentiellement lié à la complexité d’intégration d’une unité comme le P2R dans un site existant

lui-même en phase de modernisation en 2018 puis de démarrage en 2019. Les six bacs de stockage,

l’ensemble du génie civil et le four seront achevés en 2019. Le montage de l’unité P2R sera réalisée

sur le premier semestre 2020.





Anvers

Les études réglementaires se sont poursuivies et ont notamment porté sur l’analyse de la qualité

des productions de l’unité de Sines par l’OVAM, organisme en charge des agréments en Région

Flandre. Les résultats seront connus d’ici la fin de l’année. Le marché en zone ARA (Anvers-Rotterdam-

Amsterdam) est en attente forte d’une solution comme celle proposée par Ecoslops. La

Belgique ne prévoit ainsi d’octroyer des statuts de produits qu’aux solutions de distillation (à comparer

aux solutions classiques de décantation et centrifugation actuelles). Pour rappel, une partie

du financement BEI est prévue pour financer la quote-part de fonds propres nécessaire à l’unité

d’Anvers.





Mini-P2R

Le pilote du Mini P2R a été testé sur le premier semestre à Sines et a prouvé sa capacité à séparer

en coupes pétrolières commerciales les résidus générés dans les ports de taille moyenne. Les discussions

sont engagées avec plusieurs partenaires intéressés pour accueillir la première unité et

l’objectif est de contractualiser la première unité d’ici la fin d’année.





Egypte

L’avant-projet se poursuit et devrait être présenté aux autorités égyptiennes avant la fin d’année

pour décision. Un terrain a été sélectionné à Port Saïd sur lequel des études de sol sont en cours.

Le potentiel est lié au trafic annuel transitant par le Canal de Suez et l’absence totale d’installation

de collecte et de traitement actuellement. Ce projet prévoit dans un premier temps l’installation de

moyens de collecte (barge), réception et séparation eau/hydrocarbures. Une unité P2R sera installée

une fois que les volumes traités le justifieront.





Nouveaux projets

Au cours du semestre, de nouveaux leads avec des sociétés collectrices de slops ont été développés

dans des zones à très fort potentiel. Ces leads devraient permettre de compléter le maillage

de projets hors d’Europe, sur la zone stratégique de l’Asie notamment, premier marché mondial en

termes de trafic maritime et de disponibilité de résidus d’hydrocarbures.





Perspectives et événements postérieurs

Sur l’ensemble de l’année, la production estimée à Sinès devrait être comprise entre 24.000T et

26.000T, à comparer à 19.200T en 2018. Dans ces conditions, le chiffre d’affaires sera en hausse sur

l’année complète comparé à l’an dernier, malgré un niveau du cours du Brent inférieur à l’année

dernière et un second semestre 2018 particulièrement bon.

Un premier tirage de 5m€ a été effectué le 30 juillet 2019 sur le financement de la BEI.









Agenda financier

10 février 2020 : Bilan opérationnel et Chiffre d’Affaires 2019





A PROPOS D’ECOSLOPS

Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.

Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43

Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et écologique.

www.ecoslops.com

