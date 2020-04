Ecoslops : Rapport Financier Annuel 2019

RAPPORT FINANCIER 2019 (Exercice clos le 31/12/2019) Société anonyme au capital de 4 431 734 € Siège social : 7, rue Henri Rochefort 75017 Paris 514 197 995 R.C.S Paris

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUX ET LES COMPTES CONSOLIDÉS 2019 (Exercice clos le 31/12/2019) Société anonyme au capital de 4 431 734 € Siège social : 7, rue Henri Rochefort 75017 Paris 514 197 995 R.C.S Paris

RAPPORT DE GESTION SUR LES COMPTES SOCIAUX ET LES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2019 Mesdames, Messieurs, Nous vous avons réunis en Assemblée Générale, conformément à la loi et aux statuts, pour vous présenter un rapport sur la marche des affaires de la Société et du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice. ACTIVITE ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE Activité du Groupe Dans la continuité de la forte croissance des années précédentes, l'exercice 2019 se termine avec une nouvelle progression de 19% de l'activité dont 23% sur les ventes de produits raffinés. Le chiffre d'affaires s'élève à 8,8 M€ en 2019 contre 7,5 M€ en 2018

(+19%).

La production de produits raffinés par l'usine de Sinès au Portugal a atteint en 2019 son plus haut niveau historique avec 25.800 tonnes, à comparer à 19.200 tonnes sur 9 mois en 2018. Cette forte augmentation en volume (+34%) a très largement compensé la baisse du prix de vente moyen sur la période (-12%). Sur les autres projets, l'année 2019 a vu sur le premier semestre les essais concluants menés sur l'unité pilote du Mini-P2R. Ces tests ont permis de lancer la phase de commercialisation au second semestre et dé déboucher début 2020 sur un accord avec la société Aqua Flore dans le port d'Agadir au Maroc.

La construction de l'unité de Marseille, débutée en Septembre 2018, s'est poursuivie durant toute l'année 2019 et devrait se terminer au second semestre 2020. L'année 2019 a également été marquée par des renforcements significatifs des structures humaine et financière, destinées à accompagner le développement du groupe : Renforcement des équipes : 5 recrutements de profils expérimentés ont été effectués dans les fonctions R&D, Construction, Exploitation et Finance. Ces recrutements ont permis de doubler les effectifs dédiés aux nouveaux projets (Mini-P2R, Marseille,

Anvers,…) Renforcement de la structure financière : Suite à l'obtention du permis d'exploiter pour le site de Marseille le

30 janvier 2019, la société Total Raffinage France, filiale du Groupe Total, est entrée le 29 mars 2019 dans le capital et le financement d'Ecoslops Provence, porteuse du projet, à hauteur de 24,99%. Le financement de la construction de l'unité de Marseille a ensuite été bouclé le 15 avril 2019 avec la signature d'un prêt de 6,5 M€ auprès de BNP, HSBC et Banque

Populaire Méditerranée. Ecoslops SA a conclu le 24 juin 2019 un prêt « corporate » de 18 M€ avec la Banque Européenne d'Investissement destiné à Marseille, Anvers et la

R&D. Ces 2 financements, d'un montant total de 24,5 M€, ont fait l'objet d'un premier tirage de 5 M€ en 2019 et seront mis à contribution à hauteur de 11,5 M€ en 2020. En consolidé l'EBITDA est en amélioration à +0,4 M€ (contre -0,4 M€ en 2018). La perte nette part du groupe s'élève à 1,65 M€, contre 1,50 M€ en 2018, Fin décembre 2019, le groupe dispose d'une trésorerie de près de 6 M€ et d'un endettement net de 7,2 M€. 1/21

B) Activité de la Société ECOSLOPS SA, société tête de Groupe, s'attache à lever les financements nécessaires au développement du Groupe, assiste techniquement les unités industrielles en opération (Portugal), développe les études d'ingénierie et gère les projets des unités en construction ou en développement (Marseille, Anvers), centralise les ressources en matière de R&D (Mini P2R, ...) et coordonne les discussions commerciales d'achats de résidus et de vente de produits raffinés. Sur les exercices 2019 et 2020, la société assure ainsi l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de sa filiale ECOSLOPS PROVENCE, en charge de la construction de l'usine de Marseille. Activité des filiales

Le tableau ci-dessous synthétise la situation des différentes sociétés du Groupe : EXERCICE 2019 - COMPTES SOCIAUX Chiffre d'affaires Résultat Résultat Net en milliers EUR d'Exploitation en milliers EUR en milliers EUR 2019 2018 2019 2018 2019 2018 ECOSLOPS SA 668 238 - 1 689 - 1 838 - 1 395 - 1 446 ECOSLOPS PORTUGAL SA 8 831 7 303 809 242 -223 -129 ECOSLOPS PROVENCE SAS 1 na - 118 -18 -165 -18 ECOSLOPS COTE D'IVOIRE SA - - - - - - CLEANWATER Lda ns ns ns ns ns ns ns : non significatif na : non applicable ECOSLOPS Portugal a réalisé un chiffre d'affaires de 8,8 M€ en 2019 contre 7,3 M€ en 2018. Cette progression de 21% provient de la hausse des ventes de produits raffinés de 23% et de celle des services portuaires pour 16%. L'activité Raffinage pèse 76% de l'activité générale de Sinès contre 75% l'an dernier. Le solde est réalisé par les services rendus et facturés au Port et à ses clients (collecte de déchets, fourniture d'eau, vente de vapeur, traitement des eaux industrielles, ...). ECOSLOPS Portugal a généré 2,1 M€ d'EBITDA (dont 0,6 M€ de subvention IAPMEI sur exercices antérieurs), et a réalisé une perte comptable de (0,2) M€ qui prend en compte une charge d' « impairment » de 0,5 M€ sur les impôts différés actifs afin de prendre en compte la situation économique liée à la crise sanitaire Covid- 19 et surtout les conditions de marché très dégradées sur les marchés pétroliers à compter de mars 2020. La filiale ECOSLOPS Portugal fait l'objet d'une intégration globale dans les comptes consolidés, tout comme la filiale ECOSLOPS Provence dont le bilan au 31 décembre 2019 est principalement constitué des immobilisations en cours liées à la construction de l'usine de Marseille ainsi que de leur financement. Les filiales ECOSLOPS COTE D'IVOIRE SA et CLEANWATER Lda, sans activité, n'ont pas été intégrées dans les comptes consolidés. 2/21

Continuité d'exploitation ECOSLOPS SA est une société en fort développement. De ce fait, la continuité d'exploitation s'appuie sur la trésorerie pour les douze mois à venir. La trésorerie du Groupe au 31 décembre 2019 et à venir (11,5 M€ de tirages bancaires à effectuer sur l'année 2020) permet d'une part de financer le programme d'investissements (fin de la construction de l'unité de Marseille et première unité industrielle du Mini- P2R) et les frais de fonctionnement, et d'autre part de faire face aux conditions de marché dégradées depuis mars 2020 sur les cours des produits pétroliers. Faits marquants de l'exercice Le 29 mars 2019, et à l'occasion de l'entrée au capital du groupe Total, il a été procédé à une augmentation de capital de la filiale Ecoslops Provence d'un montant de 4,9 M€. A l'issue de cette augmentation de capital, sa répartition est de 75,01% pour Ecoslops SA et 24,99% pour Total Raffinage France.

Au cours de l'exercice, 2 808 BSPCE ont été exercés, ayant entraîné l'émission de 28 444 actions ordinaires nouvelles. Le capital d'Ecoslops SA a ainsi été porté de 4 403 290 € à 4 431 734 €. EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE A la date d'arrêté des comptes, le 30 mars 2020, la société fait face à 2 crises significatives : la crise sanitaire liée au Covid-19 et la très forte baisse des cours pétroliers. Concernant la crise Covid-19, il convient de noter qu'à la date d'arrêté des comptes : L'unité de Sines au Portugal est opérationnelle à 100% même si elle subit certaines contraintes au niveau de son personnel (garde d'enfants, confinement) et au niveau de certains clients (qui sont pour certains à l'arrêt ou avec une activité fortement ralentie)

Le chantier de l'unité de Marseille est à l'arrêt depuis le 23 mars 2020 ; ce qui pourrait avoir un impact sur le planning d'environ 2 mois. Des mesures de chômage partiel ont été mises en place sur ce site.

Il n'y a pas d'impact significatif attendu sur le planning de construction du Mini-P2R.

Mini-P2R. Enfin, des mesures de chômage partiel ont été mises en place pour le siège à Paris Concernant l'impact de la chute des cours du pétrole depuis le début du mois de mars 2020, la société rappelle les points suivants : Les prix de vente de la société sont indexés sur les cours des produits raffinés ou les cours du Brent avec pour certains un prix minimum : le prix de vente moyen baisse de 45% quand le Brent perd 60% (passant par exemple de 60$ à 25$, comme cela a été le cas depuis le début de l'année

2020)

2020) Le point mort économique de l'unité de Sines, au niveau de l'EBITDA, se situe aux alentours de 25$ le baril de Brent, performance rendue possible par la forte élasticité des prix des matières premières (slops, sludges) qui peuvent baisser encore plus que les cours des produits pétroliers dans des situations comme celle rencontrée actuellement. Par ailleurs, la trésorerie du Groupe au 30 mars 2020 (6,5M€) et future (qui intègre 8M€ de tirages bancaires restant à effectuer en 2020) permet au groupe d'une part de financer son programme d'investissements et les frais de fonctionnement, et d'autre part d'absorber les conditions de marché dégradées de la filiale Ecoslops Portugal. 3/21

PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES Les comptes consolidés comprennent les comptes des sociétés au sein desquelles la Société exerce un contrôle exclusif, au sens de l'article L. 233-16 II, III et IV du Code de commerce. Un tableau récapitulatif des sociétés consolidées, françaises et étrangères, figure dans l'annexe des comptes consolidés. A) Périmètre du Groupe Ont été consolidées par intégration globale : La Société ECOSLOPS SA société mère du Groupe.

La Société ECOSLOPS PORTUGAL SA, détenue à 100 %.

La Société ECOSLOPS PROVENCE SAS, détenue à 75,01% La société CLEANWATER Lda détenue à 100 % ainsi que la société ECOSLOPS COTE D'IVOIRE SA détenue à 60% n'ont pas été intégrées. Compte de résultat consolidé a. Résultat d'exploitation Le total des produits d'exploitation s'élève à 10 525 k€ contre 7 769 k€ au 31 décembre 2018. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 8 831 k€ contre 7 449 k€ au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 19 %. Les autres produits d'exploitation intègrent 836 k€ de production immobilisée (dont 578 k€ liés à l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le chantier de Marseille et 115 k€ sur le pilote Mini-P2R), 735 k€ de subvention d'investissements virée au compte de résultat (dont environ 600 k€ sont liés aux exercices antérieurs)

Les charges d'exploitation se sont élevées à 11 436 k€ contre 9 288 k€ au 31 décembre 2018.

Compte tenu de la structure de nos activités, les charges sont principalement les suivantes :

Compte tenu de la structure de nos activités, les charges sont principalement les suivantes : Les achats de matières premières et variation de stocks qui ressortent à 3 332 k€ contre

2 286 k€ au 31 décembre 2018. Les autres achats et charges externes qui ressortent à 3 313 k€ contre 2 803 k€ au 31 décembre 2018. Les salaires et charges sociales qui s'élèvent à 3 248 k€ contre 2 675 k€ au 31 décembre

2018

Le résultat d'exploitation consolidé s'élève à - 911k€ contre - 1 520 k€ au 31 décembre 2018.

Le chiffre d'affaires du Groupe ECOSLOPS a évolué comme suit : Chiffre d'affaires par secteur en k€ 2019 2018 Vente de produits raffinés 6 689 5 458 Collecte de déchets 940 909 Vente de vapeur 239 231 Vente d'eau 472 348 Autres 491 503 TOTAL 8 831 7 449 4/21

C A par zone géographique en k€ 2019 2018 France - 146 Portugal 8 831 7 303 TOTAL 8 831 7 449 Résultat financier Le résultat financier représente une charge nette de - 546 k€ contre -308 k€ au titre de l'exercice précédent, et est principalement constitué des intérêts sur emprunt BEI et avance IAPMEI. Compte tenu d'une charge d'impôt de 234 k€ (intégrant 576 k€ de charge sur impôts différés), le résultat net ressort à (1 691) k€, dont (1 650) k€ part du Groupe. Bilan consolidé a. Actif L'actif comprend les principaux postes suivants (valeurs nettes) : Les immobilisations incorporelles (hors IDA) pour 534 k€ contre 372 k€ au 31 décembre 2018 ; cette augmentation étant liée aux coûts 2019 de R&D du pilote Mini P2R.

Les impôts différés actif pour 1 353 k€ contre 1 929 k€ au 31 décembre 2018, cette diminution résultant d'une dépréciation de 576 k€ constatée à la clôture de l'exercice pour prendre en compte les perspectives dégradées liés aux impacts économiques de la crise Covid-19 et à la baisse à compter de mars 2020 des cours du Brent.

Covid-19 et à la baisse à compter de mars 2020 des cours du Brent. Les immobilisations corporelles pour 26 024 k€ contre 18 479 k€ au 31 décembre 2018. Cette augmentation provient majoritairement des investissements réalisés dans le cadre de la construction de l'unité de Marseille (8 083 k€ en valeur brute)

Les immobilisations financières pour 175 k€ contre 161 k€ au 31 décembre 2018.

Les stocks de matières premières pour 1 172 k€ contre 1 460 k€ au 31 décembre 2018.

Les clients pour 1 490 k€ contre 1 492 k€ au 31 décembre 2018.

Les autres créances pour 1 823 k€ contre 1 733 k€ au 31 décembre 2018.

La trésorerie pour 5 979 k€ contre 7 909 k€ au 31 décembre 2018.

Les charges à répartir correspondant aux frais d'émission d'emprunts pour un montant de 1 102 k€. 5/21

Passif Le passif comprend les principaux postes suivants : Les capitaux propres de l'ensemble consolidé qui s'élèvent à 21 636 k€ et qui se détaillent comme suit : - CAPITAUX PROPRES en k€ AU 31/12/2019 AU 31/12/2018 Capital social (entièrement libéré) 4 432 4 403 Réserves du Groupe 15 895 17 195 Résultat de l'exercice (Part du Groupe) - 1 650 - 1 500 Subvention d'investissement 1 751 2 320 Quote-part des minoritaires 1 208 - CAPITAUX PROPRES 21 636 22 418 L'avance conditionnée IAPMEI s'élève à 1 267 k€ contre 2 144 k€ au 31 décembre 2018.

Les emprunts et dettes financières qui s'élèvent à 11 918 k€ contre 5 722 k€ au 31 décembre 2018. L'augmentation des dettes financières de 6 196 k€ provient du 1 er tirage effectué auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour un montant de 5 000 k€ (auquel s'ajoute 112 k€ d'intérêts courus

tirage effectué auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour un montant de 5 000 k€ (auquel s'ajoute 112 k€ d'intérêts courus la clôture) ainsi que du prêt d'actionnaire de Total Raffinage France envers Ecoslops Provence pour un montant de 975 k€.

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les dettes sur immobilisations qui s'élèvent à



3 251 k€ contre 1 669 k€ au 31 décembre 2018.

Les dettes fiscales et sociales pour 879 k€ contre 643 k€ au 31 décembre 2018.

Les autres dettes pour 705 k€ contre 879 k€ au 31 décembre 2018.

Filiales

ECOSLOPS PORTUGAL SA Au 31 décembre 2019, le groupe détient 100 % de sa filiale Portugaise (100 % au 31 décembre 2018) Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 8 831 k€ et une perte de 223 k€, contre respectivement 7 303 k€ de chiffre d'affaires et une perte de 129 k€ pour l'exercice 2018. ECOSLOPS PROVENCE SAS Le 29 mars 2019, la participation d'Ecoslops SA au capital d'Ecoslops Provence est passé de 100% à 75,01% suite à l'entrée à hauteur de 24,99% au capital de la société Total Raffinage France. Sur l'exercice 2019, les comptes annuels de cette filiale sont essentiellement constitués des immobilisations en cours liées à construction de l'usine et des éléments de financement. CLEANWATER Lda Au 31 décembre 2019, le groupe détient 100 % du capital de la société CLEAN WATER Lda (CWT). Cette société est en sommeil, sans activité. 6/21

ECOSLOPS COTE D'IVOIRE Cette filiale dans laquelle le groupe détient une participation de 60% et nos partenaires ivoiriens 40 % a été constituée en octobre 2013 pour un projet d'installation d'un P2R similaire à celui de Sinès dans la zone portuaire d'Abidjan. Cette société n'a pas encore d'activité. PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX D'ECOSLOPS SA A) Compte de résultat Produits d'exploitation Le total des produits d'exploitation s'élève à 2 241 k€ contre 2 319 k€ au 31 décembre 2018. Ils comprennent principalement la refacturation à Ecoslops Provence des coûts engagés au premier trimestre 2019 pour la future usine de Marseille, pour 1 297 k€, ainsi que la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de cette construction pour un montant de 578 k€. Charges d'exploitation Les charges d'exploitation se sont élevées à 3 930 k€ contre 4 157 k€ au 31 décembre 2018. Cette baisse de 227 k€ s'analyse principalement avec les éléments suivants : Les autres achats et charges externes qui ressortent à 930 k€ contre 789 k€ au 31 décembre 2018.

Ces charges intègrent 100 k€ d'honoraires liés aux opération sur capital de la filiale Ecoslops Provence.

Ces charges intègrent 100 k€ d'honoraires liés aux opération sur capital de la filiale Ecoslops Provence. Les salaires et charges sociales s'élèvent à 1 641 k€ contre 1 307 k€ au 31 décembre 2018. Cette augmentation de 334 k€ s'explique par les recrutements effectués durant l'exercice.

Une dotation d'exploitation de 46 k€ a été comptabilisée au titre de l'étalement des frais d'émission d'emprunt BEI.

Les autres charges principalement constituées des coûts engagés au 1 er trimestre 2019 (refacturées à

Ecoslops Provence) se sont élevées à 1.243 k€, contre 2.036 k€ au 31 décembre 2018. Le résultat financier de l'exercice s'élève à - 111 k€ contre -3 k€ en 2018. Cette augmentation des charges financières est liée aux intérêts sur l'emprunt BEI (5 M€ au 31 décembre 2019) qui représentent un montant de 105 k€. Le résultat net présente une perte de -1 395 k€ après prise en compte du crédit d'impôt recherche pour un montant de 405 k€. B) Bilan Actif L'actif comprend les éléments suivants (valeurs nettes) : Les immobilisations incorporelles pour 246 k€ contre 46 k€ au 31 décembre 2018. Cette augmentation provient des coûts de développement du pilote Mini P2R.

Les immobilisations corporelles pour 23 k€ contre 124 k€ au 31 décembre 2018, 105 k€ d'immobilisation en cours au 31 décembre 2018 sur le Mini P2R ayant été reclassés en immobilisations incorporelles (Recherche et développement).

Les immobilisations financières pour 23 571 k€, contre 16 590 k€ au 31 décembre 2018. Cette augmentation de 6 981 k€ s'explique d'une part par l'augmentation de capital d'Ecoslops Provence

(3 651 k€) et les prêts accordés à Ecoslops Provence (3 325 k€). 7/21

Les créances clients pour 188 k€ contre 2 468 k€ au 31 décembre 2018 ; cette forte diminution étant liée au fait qu'à la clôture précédente Ecoslops SA avait en créance les achats effectués pour le compte d'Ecoslops Provence pour les premiers investissements du projet Marseille.

Les autres créances pour 10 127 k€ (dont 9 530 k€ de compte courant Ecoslops Portugal) contre 10 275 k€ (dont 9 401 k€ de compte courant Ecoslops Portugal) au 31 décembre 2018.

La trésorerie pour 3 409 k€ contre 5 886 k€ au 31 décembre 2018.

Les charges constatées d'avance pour 45 k€ contre 56 k€ au 31 décembre 2018.

Et les charges à répartir pour 824 k€. Ces charges à répartir, d'un montant initial de 870 k€, correspondent aux frais d'émission sur l'emprunt BEI (honoraires des avocats, des conseillers financiers et commissions bancaires) qui sont répartis de façon linéaire sur la durée de l'emprunt, à savoir du 31 juillet 2019 au 30 juin 2027. Passif Le passif comprend les principaux éléments suivants : Les capitaux propres qui s'élèvent à 30 169 k€ contre 31 335 k€ au 31 décembre 2018.

Les provisions pour risques et charges d'un montant de 21 k€, inchangées.

Les emprunts pour 7 400 k€ (2 000 k€ de BPI et 400 k€ de la région PACA, auxquels est revenu se rajouter en 2019 l'emprunt BEI pour un montant de 5 000 k€)). Les intérêts courus sur les emprunts BEI et BPI s'élèvent à 112 k€ au 31 décembre 2019.

Les dettes fournisseurs pour 204 k€ contre 867 k€ au 31 décembre 2018.

Les dettes fiscales et sociales pour 508 k€ contre 797 k€ au 31 décembre 2018. Informations relatives aux délais de paiement Article D.441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées Article D.441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu 0 jour 1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 jours et Total (1 jou 0 jour 1 à 30 31 à 60 61 à 90 91 jours et Total (1 jou (indicatif) jours jours jours plus et plus) (indicatif) jours jours jours plus et plus) Tranches de retard de paiement Nombre de factures 43 1 1 2 2 6 concernées 1 1 3 4 Montant total des factures 90 946 1 250 -233 644 15 115 16 776 395 626 18 437 19 063 concernées (TTC) Pourcentage du montant 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% total des achats de l'exercice (TTC) Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de

factures exclues Montant total des factures exclues Délais de paiement de référence utilisés Délai de paiement utilisé pour le Délais légaux Délais légaux calcul des retards de paiement 8/21

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Au 31 décembre 2019, les coûts de recherche et développement éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR) se sont élevés à 1 350 k€. La société a demandé le remboursement du CIR 2019 pour un montant de 405 k€. EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE, AUTRES QUE CEUX MENTIONNES EN 2) Après les essais concluants réalisés en 2019 sur la version pilote du Mini P2R, la fabrication de la première unité industrielle a été lancée début 2020. En effet, un accord a été conclu avec la société Aqua Flore du port d'Agadir au Maroc pour une mise en service au deuxième semestre 2020. Après une phase d'essai concluante, cet accord pourra déboucher sur une vente ou une location. Cette première mondiale servira de référence et de démonstrateur pour les nombreux prospects identifiés. Une nouvelle filiale, ECOSLOPS FLANDERS BV, a été créée en Janvier 2020. Cette filiale sera la société porteuse du projet d'Anvers, d'une capacité de 60.000 tonnes. Le conseil d'administration, réuni le 10 février 2020, a décidé l'attribution gratuite de 32 692 actions dans le cadre de 2 plans : Plan 2020-1 : ce plan concerne 28 000 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si les critères de performance et de présence sont remplis. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an.

2020-1 : ce plan concerne 28 000 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si les critères de performance et de présence sont remplis. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. Plan 2020-2 : ce plan concerne 4 692 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si le critère de présence est rempli. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR Usine de Sinès : L'objectif 2020 initial de produire 30.000 tonnes, a été ramené à 25.000 tonnes (soit une production légèrement inférieure à celle de 2019), en tenant compte de l'impact de la crise sanitaire Covid- 19 sur la demande. Usine de Marseille : La construction de cette unité de 30.000 tonnes/an est supervisée par une équipe dédiée, en collaboration avec les équipes du groupe Total. Le montage de l'unité est actuellement en cours et la date de mise en service est fin 2020, avec un aléa sur le planning compte tenu de l'arrêt du chantier le 23 mars 2020. La durée et la date de la phase de démarrage conditionnera les volumes commercialisables sur 2020. Usine d'Anvers : Les études de danger et d'environnement nécessaires aux permis de construire et d'exploiter sont lancées, conjointement avec le groupe VTTI (Vitol), propriétaire de la raffinerie ATPC à Anvers. Le planning prévisionnel est le suivant : obtention des permis mi-2021, construction finalisée et démarrage mi-2022. Projet Egypte : L'étude de faisabilité a été remise en novembre 2019 aux autorités du Canal de Suez. Pour rappel, ce projet prévoit dans une premier temps l'installation de moyens de collecte (barge), réception et séparation eau/hydrocarbures. Les prochaines étapes porteront principalement sur le financement de cette infrastructure de collecte, préalable indispensable à l'installation ultérieure d'un P2R. Parallèlement, le groupe est en phase d'avant-projet dans des zones à très fort potentiel pour le P2R, sur la zone Asie notamment, et poursuit le développement d'un portefeuille de prospects pour le Mini-P2R. RESSOURCES HUMAINES L'effectif moyen sur l'exercice 2019 est de 53 personnes, dont 41 pour la filiale portugaise. L'effectif moyen d'Ecoslops SA sur l'exercice 2019 est de 11 personnes. 9/21

ACTIONNARIAT Conformément aux dispositions de l'article L233-13 du Code de Commerce, à la connaissance de la société, l'identité des actionnaires possédant au 31.12.2019 plus de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,33%, 50%, 66,66%, 90% ou 95% du capital social ou des droits de vote de la Société ECOSLOPS SA est la suivante : Actionnaires En capital En droits de vote Détenant plus de 5% Gemmes Venture Gemmes Venture Soprema Soprema BlueBird Investments Ltd BlueBird Investments Ltd Détenant plus de 10% J4A Holding II J4A Holding II *directement et indirectement au travers des sociétés qu'il contrôle A la connaissance de la Société, il n'existe aucun pacte, accord ou convention entre actionnaires au jour de l'établissement du présent rapport. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE CAPITAL Evolution du capital Le capital de la société ECOSLOPS SA s'établissait au 31 décembre 2019 à 4 431 734 € réparti en 4 431 734 actions ordinaires d'un euro de valeur nominale. Depuis le 31 décembre 2016, il a évolué comme suit : Nombre Valeur Variation Capital d'actions nominale du Capital € € € 31.12.2016 Situation au 31 décembre 2016 3 310 140 1 256.620 3 310 140 Janvier 2017 Exercice de BSA 2014 3 337 690 1 27 550 3 337 690 08.09.2017 Exercice de 610 704 ORNANE 3 948 394 1 610 704 3 948 394 26.09.2017 Attribution définitive d'actions gratuites 3 998 394 1 50 000 3 998 394 27.10.2017 Augmentation de capital avec maintien 4 381 572 1 383 178 4 381 572 du DPS 31.12.2017 Situation au 31 décembre 2017 4 381 572 1 - 4 381 572 17.01.2018 Exercice de BSPCE 8 104 1 8 104 4 389 676 12.04.2018 Exercice de BSPCE 5 065 1 5 065 4 394 741 07.06.2018 Exercice de BSPCE 3 039 1 3 039 4 397 780 18.07.2018 Exercice de BSPCE 2 471 1 2 471 4 400 251 01.10.2018 Exercice de BSPCE 3 039 1 3 039 4 403 290 31.12.2018 Situation au 31 décembre 2018 4 403 290 1 - 4 403 290 15.07.2019 Exercice de BSPCE 3 606 1 3 606 4 406 896 14.11.2019 Exercice de BSPCE 24 838 1 24 838 4 431 734 31.12.2019 Situation au 31 décembre 2019 4 431 734 1 28 444 4 431 734 10/21

Capital potentiel Au 31 décembre 2019, il existait 2 000 Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE) émis et attribués par le Conseil d'Administration du 16 avril 2015, chaque bon donnant droit à 10,13 actions ; Le Conseil d'administration du 9 novembre 2018 a par ailleurs décidé de l'attribution gratuite de 18 442 actions de performance : 13 750 actions régies par le Plan 2018-1 et 4 692 actions régies par le plan 2018- 2. Pour le plan 2018-1, la date d'attribution définitive est fixée au 9 janvier 2021 et pour le plan 2018-2, elle est fixée au 9 novembre 2020. L'attribution définitive de ces actions interviendra si les critères de performance et de présence sont remplis à ces dates. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. 2 salariés ayant quitté le groupe, 1 500 actions du Plan 2018-1 et 138 actions du Plan 2018-2 sont devenues caduques. Le Conseil du 21 décembre 2018 a attribué gratuitement 300 actions à des salariés du Groupe (Plan 2018- 2b) dont l'attribution définitive devrait intervenir le 21 décembre 2020 sous réserve d'une condition de présence (aucune condition de performance), et dont la période de conservation prendra fin le 20 décembre 2021. Compte tenu du départ du salarié concerné, ces 300 actions sont devenues caduques en novembre 2019. La Société n'a pas attribué d'options de souscription d'actions. Compte tenu de l'ensemble de ces instruments dilutifs (et des attributions devenues caduques suite au départ de salariés), le nombre d'actions nouvelles susceptibles d'être émises, au 31 décembre 2019 s'élevait à 37 064 actions soit un capital potentiel de 0,84 % (sur une base non diluée). Tableau de synthèse des instruments dilutifs au 31 décembre 2019 : Nombre Nombre d'actions pouvant être souscrites (post division du nominal) BSPCE (1) 2 000 20 260 Actions gratuites 2018-1 12 250 12 250 Actions gratuites 2018-2 4 554 4 554 Total 37 064 un Bon donnant droit à 10,13 actions de 1 euro de nominal (prix d'exercice du Bon de 82 € pour 10,13 actions), sous réserve de remplir les conditions d'exercice. Ces bons sont exerçables jusqu'au

15 avril 2020. PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS L'Assemblée Générale du 13 juin 2019 a autorisé le Conseil d'Administration à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% du nombre d'actions composant capital de la Société aux fins notamment d'assurer l'animation du cours au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation. L'autorisation en cours consentie par l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 d'une durée de 18 mois expirera le 12 décembre 2020. Le contrat de liquidité en vigueur a été conclu en date du 1er août 2018 avec Portzamparc Société de Bourse. 11/21

Dans le cadre de ce contrat, la Société a procédé entre la date d'ouverture et de clôture du dernier exercice, aux opérations d'achat et de vente d'actions propres, comme suit : Nombre d'actions achetées : 46 854

Cours moyen des achats : 12,59 €

Cours moyen des achats : 12,59 € Nombre d'actions vendues : 47 864

Cours moyen des ventes : 12,63 €

Cours moyen des ventes : 12,63 € Montant total des frais de négociation : 0 Nombre d'actions inscrites à la clôture de l'exercice : 1 382, soit 0,03 % du capital Valeur évaluée au cours d'achat : 15 637 euros Valeur nominale : 1 382 euros Les actions détenues par la société n'ont fait l'objet d'aucune réallocation à d'autres finalités. La société n'a procédé à aucun achat d'actions propres en dehors du contrat de liquidité. AUTOCONTROLE - PARTICIPATION CROISEE A la date du présent rapport, la Société ne détient aucune action d'autocontrôle, ni de participation croisée. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL Au 31 décembre 2019, les actions détenues par les salariés au sens de l'article L. 225-102 du Code de commerce représentaient 0 % du capital social (actions attribuées gratuitement dans le cadre de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce et détenues au nominatif). Il a été rappelé toutefois qu'aux termes de l'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2019, il a été consenti une délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social en faveur des salariés adhérents d'un PEE. OPERATIONS SUR TITRES DES DIRIGEANTS Les opérations mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice sont les suivantes : Lionel Henry, administrateur Acquisition d'actions Montant total 456,00 € Nombre d'actions 40 Prix unitaire 11,40 € Gemmes Venture, administrateur jusqu'au 4 octobre 2019 Acquisition d'actions Montant total 13 099,80 € Nombre d'actions 1000 Prix unitaire 13,0998 € 12/21

COMMISSAIRES AUX COMPTES COMPOSITION ACTUELLE: Commissaires aux comptes titulaires : ERNST & YOUNG et Autres - 1-2 Place des Saisons Paris la Défense 92400 COURBEVOIE Nommé pour une durée six exercices par l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 25 juin 2014, son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. AUDITINVEST Sarl - 32 rue de Lisbonne 75008 Paris Commissaire aux comptes suppléant nommé titulaire par l'Assemblée Générale Mixte en date du 25 juin 2015, en remplacement de Monsieur Jean-Noël SERVANS, dont le mandat est arrivé échéance à l'issue de ladite Assemblée. AUDITINVEST est nommé pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Commissaires aux comptes suppléants AUDITEX SAS 1-2 Place des Saisons - Paris la Défense - 92400 COURBEVOIE Nommé co-commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices par l'Assemblée Générale Mixte de la société en date du 25 juin 2014. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Monsieur Jean-Marc GLORIES - 32 rue de Lisbonne 75008 Paris Nommé co-commissaire aux comptes suppléant par l'Assemblée Générale du 25 juin 2015, en remplacement de AUDITINVEST, dont le mandat est arrivé à échéance à l'issue de ladite Assemblée. Monsieur Jean-Marc GLORIES est nommé pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. EVOLUTION DES RISQUES Les risques industriels sont de deux types : les risques de construction (pour le site de Marseille) ainsi que les risques opérationnels (site de Sinès), typiques d'une installation traitant et produisant des produits hydrocarburés (incendie, explosion, pollution). Les effectifs sont suffisants pour permettre d'opérer le site en continu. Les activités industrielles du groupe nécessitent l'obtention de permis et autorisations nécessaires à l'exploitation et à la commercialisation des produits : licence environnementale, permis de rejets hydriques, permis de construction et d'exploitation, numéro d'entrepôt fiscal, etc.... A Sines, au Portugal, une demande de renouvellement de permis est en cours auprès de l'autorité compétente (APA), concernant le bac de stockage de slops à bas point d'éclair. La signature de contrats d'importation de slops en provenance du nord de l'Europe, et la montée en puissance de la collecte locale, diminuent l'exposition du site de Sinès à un manque de matière première sans pour autant s'en affranchir complétement. Par ailleurs, l'évolution du prix du baril de pétrole ainsi que de la parité €/US$ (les produits pétroliers étant cotés en US$) ont un impact direct sur l'activité d'Ecoslops tant sur le prix de vente du carburant marin que sur le prix d'approvisionnement des slops et donc sur le niveau de marge brute. Le début d'année 2020 est marqué par une baisse significative des cours du brent, et de l'ensemble des produits pétroliers ; situation résultant en partie de l'épidémie de coronavirus et de ses répercussions sur l'économie mondiale et du rapport de force entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Aussi, le cours moyen du brent a été de 64,2 US$ durant l'exercice 2019. Sur les mois de janvier et février 2020, le cours moyen du brent a été respectivement de 63,7 US$ et 55,5 US$, avant de baisser très fortement en mars jusqu'à des niveaux de l'ordre de 25US$, qui est le point d'équilibre en terme d'EBITDA de l'unité de Sines. 13/21

PRESENTATION DES RESOLUTIONS PROPOSEES A l'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU

11 JUIN 2020 1. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement (Première et deuxième résolutions) Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019, se soldant par une perte de (1 395 357) euros ainsi que les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, se soldant par une perte (part du groupe) de (1 650 107) euros. Nous vous demanderons d'approuver le montant global des dépenses et charges visées par les articles 39-4 du Code Général des Impôts, soit la somme de 4 864 euros et l'impôt correspondant. 2. Affectation du résultat de l'exercice (Troisième résolution) L'affectation du résultat de notre société que nous vous proposons est conforme à la loi et à nos statuts. Nous vous proposons d'affecter l'intégralité de la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit le montant débiteur de (1 395 357) euros, au compte Report à nouveau, portant ce dernier d'un montant débiteur de (6 085 104) euros à un montant débiteur de (7 480 461) euros. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous signalons qu'il n'est intervenu aucune distribution de dividende ni revenu au cours des trois derniers exercices. 3. Constat de l'absence de nouvelle conventions réglementée (Quatrième résolution) Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte de l'absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce. 4. Renouvellement du mandat de ERNST&YOUNG et Autres en tant que commissaire aux comptes titulaire (Cinquième et sixième résolutions) Nous vous rappelons que les mandats de commissaire aux comptes titulaire de Ernst and Young et Autres et de commissaire aux comptes suppléant de Auditex arrivent à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Le Conseil d'administration propose de renouveler la société ERNST&YOUNG & Autres, dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2026 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Par ailleurs, le Conseil d'administration propose de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant d'Auditex, ni procéder à son remplacement, conformément à la loi. 5. Mandat d'administrateur de Monsieur Lionel Henry (Septième résolution) Nous vous rappelons que le mandat de membre du Conseil d'administration de Monsieur Lionel Henry arrive à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée Générale. Nous vous proposons de bien vouloir le renouveler pour une durée de six années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Indépendance : Nous vous précisons que le Conseil d'administration considère que Monsieur Lionel HENRY ne peut être qualifié de membre indépendant au regard des critères d'indépendance retenus par la Société. 14/21

Expertise, expérience, compétence : Les informations concernant l'expertise et l'expérience du candidat sont détaillées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise (paragraphe 1) 6. Proposition de renouveler l'autorisation concernant la mise en œuvre du programme de rachat d'actions (Huitième résolution) Nous vous proposons, aux termes de la huitième résolution, de conférer au Conseil d'Administration, pour une période de dix-huit mois, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation mettrait fin à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale du 13 juin 2019 dans sa septième résolution à caractère ordinaire. Les acquisitions pourraient être effectuées en vue : d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action ECOSLOPS par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues,

de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,

d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,

d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 13 juin 2019 dans sa huitième résolution à caractère extraordinaire. Ces achats d'actions pourraient être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration apprécierait. La société se réserverait le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Nous vous proposons de fixer le prix maximum d'achat à 36 euros par action et en conséquence le montant maximal de l'opération à 15 954 228 euros. 7. Délégations et autorisations financières Le Conseil d'administration souhaite pouvoir disposer des délégations nécessaires pour procéder, s'il le juge utile, à toutes émissions qui pourraient s'avérer utiles dans le cadre du développement des activités de la société. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé de renouveler les délégations et autorisation financières arrivant à échéance à l'exception de la délégation d'augmentation de capital au profit de catégories de personnes ainsi que la délégation en matière de BSA/BSAANE/BSAAR, qui arrivent à échéance courant 2020 mais que le Conseil d'administration a décidé de ne pas renouveler. Sur l'état des délégations en cours, vous trouverez le tableau des délégations et autorisations en cours consenties par l'Assemblée Générale au Conseil d'administration et l'état de leur utilisation dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise au paragraphe 4. 15/21

Par ailleurs, compte tenu des délégations susceptibles de générer à terme une augmentation de capital en numéraire, il vous est demandé de statuer sur une délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise, conformément à la réglementation en vigueur. 7.1 Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes (Neuvième résolution) La délégation de compétence de cette nature arrive à échéance cette année et n'a pas été utilisée. Nous vous demandons de bien vouloir conférer au Conseil d'administration, pour une nouvelle période de vingt-six mois, la compétence aux fins d'augmenter le capital par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l'émission et l'attribution gratuite d'actions ou par l'élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. Le montant nominal d'augmentation de capital résultant de cette délégation ne pourrait pas excéder 500 000 euros représentant environ 11,3% du capital social existant au jour du présent rapport. Ce montant n'inclurait pas le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond serait indépendant de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Cette délégation priverait d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 7.2 Délégations de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription Les délégations de compétence en la matière arrivent à échéance cette année et n'ont pas été utilisées. Il vous est proposé de renouveler les délégations de compétence en vue de procéder à des augmentations de capital par apport de numéraire avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription. Ces délégations ont pour objet de conférer au conseil d'administration toute latitude pour procéder aux époques de son choix, pendant une période de 26 mois, à l'émission : d'actions ordinaires,

et/ou d'actions ordinaires donnant droit à l'attribution d'autres actions ordinaires ou de titres de créance,

et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourraient donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 7.2.1 Délégation de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription(Dixième résolution) Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Nous vous proposons de fixer le montant nominal global maximum des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation à 1 000 000 euros représentant environ 22,6 % du capital social existant au jour du présent rapport. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 16/21

Nous vous proposons de fixer le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation à 15 000 000 euros. Les plafonds visés ci-dessus seraient indépendants de l'ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le conseil d'administration pourrait utiliser les facultés suivantes : limiter l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits. Les émissions de bons de souscription d'actions de la Société pourraient être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d'Administration aurait la faculté de décider que les droits d'attribution formant rompus ne seraient pas négociables et que les titres correspondants seront vendus. Cette délégation priverait d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 7.2.2 Délégations avec suppression du droit préférentiel de souscription 7.2.2.1 Délégation de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange(Onzième résolution) Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital serait supprimé avec la faculté pour le conseil d'administration de conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire en priorité. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de cette délégation, ne pourrait être supérieur à 1 000 000 euros représentant environ 22,6 % du capital social existant au jour du présent rapport. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s'imputerait sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la douzième résolution, sans que le plafond de de la douzième résolution ne constitue une limitation pour les émissions effectuées en vertu de la présente résolution. Le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 15 000 000 euros. Ce montant s'imputerait sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la douzième résolution. Conformément aux dispositions de l'article L 225-136 2° du code de commerce, que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société, serait fixée par le Conseil d'Administration pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence (à l'exception des offres au public mentionnées à l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier), et serait égale à la moyenne pondérée des trois dernières séances de bourse avec une décote maximale de 10 % après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscriptions d'actions, du prix d'émission desdits bons. 17/21

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourrait utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Cette délégation priverait d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 7.2.2.2 Délégation de compétence en vue d'émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2du Code monétaire et financier (placement privé)(Douzième résolution) Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital serait supprimé. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises, ne pourrait être supérieur à 800 000 euros représentant environ 18 % du capital social existant au jour du présent rapport, étant précisé qu'il serait en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s'imputerait sur le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la onzième résolution. Le montant nominal maximum des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourrait être supérieur à 15 000 000 euros. Ce montant s'imputerait sur le plafond du montant nominal des titres de créance prévu à la onzième résolution. Conformément aux dispositions de l'article L 225-136 2° du code de commerce, que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société, serait fixée par le Conseil d'Administration pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence (à l'exception des offres au public mentionnées à l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier), et serait égale à la moyenne pondérée des trois dernières séances de bourse avec une décote maximale de 10 % après prise en compte, en cas d'émission de bons autonomes de souscriptions d'actions, du prix d'émission desdits bons. Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, le Conseil d'Administration pourrait utiliser les facultés suivantes : limiter le montant de l'émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. Cette délégation priverait d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 7.2.3 Autorisation d'augmenter le montant des émissions (Treizième résolution) Nous vous proposons, dans le cadre des délégations avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription précitées (dixième à douzième résolutions), de conférer au conseil d'administration la faculté d'augmenter, dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce, et dans la limite des plafonds fixés par l'Assemblée, le nombre de titres prévu dans l'émission initiale. 18/21

7.3 Délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE (Quatorzième résolution) Nous soumettons à votre vote la présente résolution, afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, aux termes duquel l'Assemblée Générale Extraordinaire étant appelée sur des délégations susceptibles de générer immédiatement ou à terme des augmentations de capital en numéraire, elle doit également statuer sur une délégation au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise. Dans le cadre de cette délégation, il vous est proposé de déléguer au Conseil d'Administration, votre compétence à l'effet d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d'épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l'article L.225-180 du Code de commerce et de l'article L.3344-1 du Code du travail. En application des dispositions de l'article L.3332-21 du Code du travail, le Conseil d'Administration pourrait prévoir l'attribution aux bénéficiaires, à titre gratuit, d'actions à émettre ou déjà émises ou d'autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l'abondement qui pourrait être versé en application des règlements de plans d'épargne d'entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourrait décider en cas d'émission d'actions nouvelles au titre de la décote et/ou de l'abondement d'incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes nécessaires à la libération desdites actions. Conformément à la loi, l'Assemblée Générale supprimerait le droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le montant nominal maximum des augmentations de capital qui pourraient être réalisées par utilisation de la délégation serait de 20 000 euros, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d'augmentation de capital. A ce montant s'ajouterait, le cas échéant, le montant nominal de l'augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Cette délégation aurait une durée de vingt-six mois. Il est précisé que le prix des actions à souscrire serait déterminé conformément aux méthodes indiquées à l'article L. 3332-20 du Code du travail. Le Conseil aurait tous pouvoirs pour procéder aux évaluations à faire afin d'arrêter, à chaque exercice sous le contrôle des commissaires aux comptes, le prix de souscription. Il aurait également tous pouvoirs pour, dans la limite de l'avantage fixé par la loi, attribuer gratuitement des actions de la société ou d'autres titres donnant accès au capital et déterminer le nombre et la valeur des titres qui seraient ainsi attribués. Le conseil d'administration disposerait, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. Cette délégation priverait d'effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. 8. Modification de l'article 14 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs (Quinzième résolution) Au titre de la quinzième résolution, il vous est proposé de modifier l'article 14 des statuts afin de prévoir la faculté pour le Conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite dans les cas et selon les modalités prévues par la réglementation. A titre informatif, les décisions relevant des attributions propres du Conseil d'administration pouvant être prises par voie de consultation écrite des membres, visées par l'article L. 225-37 C.com modifié, sont à ce jour les suivantes : Cooptation de membres (L.225-24 C.com) ; 19/21

Autorisations des cautions, avals et garanties (L.225-35 C.com);

(L.225-35 C.com); Sur délégation de l'Assemblée Générale extraordinaire, mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et règlementaires (L. 225-36 C.com);

225-36 C.com); Convocation de l'assemblée générale des actionnaires (L.225-103 I C.com) ;

(L.225-103 I C.com) ; Transfert du siège social dans le même département (L.225-37 C.com). 9. Mise en harmonie des statuts avec la règlementation en vigueur (Seizième résolution) Au titre de la seizième résolution, il vous est demandé de bien vouloir mettre en harmonie les statuts avec la réglementation en vigueur. A cet effet, nous vous proposons : Concernant l'identification des propriétaires de titres au porteur : de mettre en harmonie l'article 10.2 des statuts avec les dispositions de l'article L.228-2 du Code de commerce modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, afin d'adopter une rédaction plus large permettant d'utiliser les facultés désormais offertes par la réglementation en la matière et notamment la possibilité d'interroger directement ou indirectement les intermédiaires financiers. Concernant la prise en considération par le Conseil des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la société : de mettre en harmonie l'article 14.4 des statuts avec les dispositions de l'article L.225-35 du Code de commerce modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, afin de l'ajuster au texte qui prévoit désormais que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, Concernant la rémunération des membres du Conseil : de mettre en harmonie l'article 14 bis des statuts avec les dispositions de l'article L.225-45 du Code de commerce modifiés par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 qui a supprimé la notion de « jetons de présence ». Concernant la signature électronique du formulaire de vote par correspondance et de la procuration donnée par un actionnaire : de mettre en harmonie l'article 16.6 des statuts avec les dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui a modifié les références textuelles des dispositions relatives à la signature électronique. 10. Références textuelles applicables en cas de changement de codification (dix-septièmerésolution) La loi Pacte a habilité le gouvernement à procéder à une recodification des dispositions propres aux sociétés cotées, qui pourrait intervenir prochainement. Cette dix-septième résolution vous est proposée afin de prendre acte qu'en cas de modification des références textuelles, les références textuelles correspondant à la nouvelle codification s'y substitueraient. ---------------------------- Le Conseil d'administration vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu'il vous propose. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 20/21

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES Nature des Indications / 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 Périodes Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois I - Situation financière en fin d'exercice a ) Capital social 4 431 734 4 403 290 4 381 572 3 310 140 3 053 520 b ) Nombre d'actions émises 28 444 21 718 1 071 432 256 620 1 000 000 c ) Nombre d'obligations - - - - - convertibles en actions II - Résultat global des opérations effectives a ) Chiffre d'affaires hors taxes 667 713 237 827 231 913 225 879 283 687 b ) Bénéfice avant impôt, - 1 698 453 - 1 860 066 -1 621 905 -1 386 035 -1 508 594 amortissements & provisions c ) Impôt sur les bénéfices -405 082 -398 051 -307 561 -221 535 -296 180 d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & -1 293 371 -1 462 015 -1 314 344 -1 164 500 -1 212 414 provisions e ) Bénéfice après impôt, - 1 395 357 - 1 445 610 -1 460 402 -1 201 727 -1 285 896 amortissements & provisions f ) Montants des bénéfices - - - - - distribués g ) Participation des salariés - - - - - III - Résultat des opérations réduit à une seule action a ) Bénéfice après impôt, mais - - - - - avant amortissements b ) Bénéfice après impôt, - - - - - amortissements provisions c ) Dividende versé à chaque - - - - - action IV - Personnel a ) Nombre de salariés b ) Montant de la masse 1 147 455 906 721 842 647 727 151 903 176 salariale c ) Montant des sommes versées au titre des avantages 493 398 400 358 496 099 283 472 358 057 sociaux 21/21

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 2019 (Exercice clos le 31/12/2019) Mesdames, Messieurs les actionnaires, Convoqués en Assemblée générale annuelle conformément à la loi et aux statuts, vous venez de prendre connaissance du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les informations présentées dans ce rapport forment le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, établi en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce. Société anonyme au capital de 4 431 734 € Siège social : 7, rue Henri Rochefort 75017 Paris 514 197 995 R.C.S Paris

ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 1- Composition du conseil d'administration au 31 décembre 2019 - Expériences, mandats et autres fonctions exercées par les mandataires sociaux au cours de l'exercice 2019 (à la connaissance de la société) Au 31 décembre 2019, le Conseil d'Administration est composé de 8 membres dont quatre administrateurs indépendants, présentés dans les tableaux ci-après. Fonctions dans la Date de nomination Renouvellement Date de fin Société de mandat Vincent Administrateur AG 22 juin 2010 AG 15 juin 2016 AG 2022 FAVIER P.D.G. Président 17 octobre 2016 Avec effet au 15 AG 2022 Directeur Général novembre 2016 EXPERIENCE Diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon ainsi que d'un master en Strategic management de HEC, Vincent Favier, débute sa carrière chez Mercer Management en tant que consultant en stratégie. En 2000, il intègre la société Worms & Cie en qualité de directeur de développement et des participa- tions. En 2006, il devient responsable du bureau de Paris de la société d'investissement Amber Capital, et en 2012, directeur de participations de la société Tikehau Capital Advisors. Vincent Favier participe dès 2009 à la fondation d'Ecoslops, dont il sera nommé Directeur Général en 2015 et Président Directeur Général en 2016. MANDATS Monsieur Vincent FAVIER est également : Président de ECOSLOPS PORTUGAL

Gérant de la SARL CROISSANCE ET FINANCES

Administrateur d'ASSYSTEM (cotée sur Euronext) Fonctions dans la Date de nomination Renouvellement Date de fin Société de mandat Jean-Claude Administrateur COMPANY Indépendant Co-fondateur - AG 29 mai 2012 AG 14 juin 2018 AG 2024 Administrateur Indépendant Membre du Comité des rémunérations

EXPERIENCE Jean-Claude Company a co-fondé Ecoslops avec Michel Pingeot. Il débute sa carrière dans les années 1970 en tant que Chercheur à l'Institut Français du Pétrole. Passé par BP de 1971 à 1973, puis dans le Groupe IFP, il intègre en 1980 le groupe TOTAL au sein duquel il occupe différents postes, dont ceux de correspondant du Raffinage de l'Europe du Nord et de Directeur Géné¬ral Adjoint de la SIR (Société Ivoirienne de Raffinage). Jean-Claude Company devient Directeur de la Recherche TOTAL en 1990, puis Directeur des Opérations. De 1993 à 2006, il occupera le poste de Directeur du Raffinage au sein du groupe TOTAL. MANDATS Monsieur Jean-Claude COMPANY est également : Administrateur de la SA ORTEC EXPANSION Fonctions dans la Date de nomination Renouvellement Date de fin Olivier Société de mandat FORTESA Administrateur et Représentant de Membre du AG 19 avril 2013 AG 13 juin 2019 AG 2025 J4A Holdings Comité des rémunérations EXPERIENCE Olivier Fortesa est titulaire d'une maitrise des sciences de gestion de l'Université Paris IX Dauphine, d'un diplôme en management de la Manchester School Of Management (UMIST) ainsi que d'une maitrise en administration des affaires de la Nicholls State University. Il est actuellement directeur général de la société Amber Capital UK LP. MANDATS Monsieur Olivier FORTESA n'a pas d'autre mandat. Fonctions dans la Date de nomination Renouvellement Date de fin Pascal Société de mandat FOULON Administrateur Administrateur AG 19 avril 2013 AG 13 juin 2019 AG 2025 Indépendant indépendant EXPERIENCE Diplômé de l'IPAG business school, Pascal Foulon a occupé des postes de gérant d'actifs au sein de grandes sociétés parmi lesquelles la Deutsche Bank, BNP Paribas, CIC, ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations de Paris et Bluecrest Capital. MANDATS Monsieur Pascal Foulon est également administrateur de Provence Business Angel.

Fonctions dans la Date de nomination Renouvellement Date de fin Mark INCH Société de mandat Cooptation CA Administrateur Administrateur 25 juin 2015 Indépendant AG 14 juin 2018 AG 2024 indépendant Ratification AG 15 juin 2016 EXPERIENCE Diplômé de l'Université d'Oxford et de Sciences Po Paris, Mark Inch est un spécialiste du financement, de l'investissement et de la gestion de projets complexes, y compris immobiliers. Grâce à sa culture internationale, il a développé un réseau de partenaires et de relations au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est. De 2003 à 2014, il a présidé la Société de la Tour Eiffel, première SIIC en France. Il a également fondé et développé jusqu'à son entrée en bourse la première REIT de la région du Golfe. MANDATS Monsieur Mark INCH est également : Gérant de BLUEBIRD INVESTISSEMENTS Administrateur de Al Salam Bank Seychelles Director de Cowley Hill Advisors Fonctions dans la Date de nomination Renouvellement Date de fin Pierre-Étienne Société de mandat BINDCHEDLER Cooptation CA Représentant Administrateur 17 octobre 2016 Renouvellement AG 2024 du Groupe Ratification AG 13 AG 14 juin 2018 Soprema juin 2017 EXPERIENCE M. Membre du conseil d'administration depuis 2016, Pierre-Etienne Bindschedler est Président Directeur Général de la société SOPREMA, n°3 mondial des produits d'étanchéité (CA : 2,3 mil-liards d'euros, 51 sites de production, 6 900 salariés). Élu entrepreneur de l'année en 2013 (L'Ex-press - Ernst&Young), Pierre-Etienne Bindschedler est diplômé de HEC Lausanne. MANDATS GROUPE * DÉNOMINATION SOCIALE RCS FORME MANDAT ** JURIDIQUE SOCIETE MUTUELLE SGAM D'ASSURANCE DU BATI- 775 684 764 SAM Administrateur MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP SOPREMA 9006-4940 US Inc. Président SOPREMA 437909 B.C. Ltd Président SOPREMA ADEXSI 428 581 946 000 12 SA Président du CA SOPREMA AEZ CH-020.3.006.301-6 AG (SA) Président SOPREMA BENOLEC 995898-3 INC Président

SOPREMA CHEM LINK 243180 INC Président SOPREMA CONAX HOLDINGS INC Président du CA (USA) SOPREMA CONAX PROPERTIES 868576-2 LTD Président SOPREMA CONAX PROPERTIES BC0463730 LTD Président SOPREMA CONVOY INT'L HOLD- LTD Président du CA ING SOPREMA CONVOY SUPPLY / CON- 869037-5 LTD Président du CA VOY DISTRIBUTION SOPREMA CRIGEL France 391 229 986 000 22 SAS Président SOPREMA CRIGEL CHE-102.101.523 SA Administrateur SOPREMA CRIGEL HRB 713450 GMBH Gérant SOPREMA CSI 513 497 792 000 20 SAS Président SOPREMA DA LICENSING Corp. Président SOPREMA DERBIGUM AMERICAS 0928405 Inc. Président SOPREMA DESCHAMPS 343 544 227 000 22 SA à CA Président du CA SOPREMA HOLDING SOPREMA 558 500 187 000 98 SA Président Directeur général SOPREMA HUPREMO CHE-103.546.069 SA Président IHU - IRCAD Fondation Administrateur SOPREMA LANGETHERMO 384 801 510 000 23 SAS Président SOPREMA MOSKA SA Administrateur SOPREMA OLIN 301 375 010 SAS Président SOPREMA PAVATEX CHE 101476825 SA Président POLE FIBRES ENERGI- Association Vice-Président VIE SOPREMA PRENOTEC CHE-102.097.212 GmbH Co-gérant SOPREMA ROYAL ROOFING MATE- 10143370 SARL Directeur RIALS SOPREMA RWT B 122999 SA Président du Conseil SOPREMA SBE 465 202 331 000 34 SA Administrateur SOPREMA SCI LES TERRES DU 437 537 418 000 18 SCI Représentant permanent de HOLD- KHATANGA ING SOPREMA SOPREMA SCI MOBIUS LA FORGE 799 057 401 000 17 SCI Représentant permanent de HOLD- ING SOPREMA

SOPREMA SCI DU ZENITH 425 094 323 SCI Gérant SOPREMA SIBLI 0402433105 SA Président SOPREMA SIBLI HOLDING 0460336066 SA Président SOPREMA SOPREMA Br 1010B AS Président SOPREMA SOPREMA BG-186190 SRL Président du CA SOPREMA SOPREMA 14 HRB 796 GMBH Co-gérant SOPREMA SOPREMA CH-106.119.812 AG Président SOPREMA SOPREMA SAS 314 527 557 002 97 SAS Représentant de CRIGEL GMBH SOPREMA SOPREMA ADV HRB 702746 GmbH Gérant SOPREMA SOPREMA AUSTRALIA 141453009 Ltd Président du CA PTY SOPREMA SOPREMA BV 01048589 BV Président SOPREMA (CHINA) CON- 91320412MA1MA- SOPREMA STRUCTION MATERIALS Ltd Administrateur K462A Co. Ltd. SOPREMA SOPREMA EGYPT 1244 SAE Président du CA SOPREMA SOPREMA ENTREPRISES 485 197 552 000 14 SAS Président et Représentant de CRI- GEL GMBH SOPREMA SOPREMA EXPORTS 3737836 Inc. Président SOPREMA SOPREMA HONG KONG 2317374 Ltd. Administrateur SOPREMA SOPREMA NV 0459031615 SA Président SOPREMA SOPREMA INC USA 775945 INC Président SOPREMA SOPREMA USA INC 809429 INC Président SOPREMA SOP. EGYPT SAE Président SOPREMA SOPREMA HOLDING CH-020.3.900.354-3 AG (SA) Président SOPREMA SOPREMA IBERIA 66067687 SL Président SOPREMA SOPREMA UK 2939363 LTD Directeur Général SOPREMA SOPREMA (Portugal) 503041050 SA Président du CA SOPREMA TERMO ORGANIKA 357033260 Sp. ZO.O. Membre du conseil de surveillance SOPREMA TROESTRA & DE VRIES 01010586 BV Président BEHEER SOPREMA VAN DALE HOLDING B57331 SA Président du CA

SOPREMA WILSON France 381 994 011 000 25 SA Administrateur SOPREMA X CRUSHER 489917005 SAS Membre du Directoire Fonctions dans la Date de nomina- Renouvellement Date de fin Lionel Société tion de mandat HENRY Cooptation CA 5 Administrateur Administrateur février 2016 AG 2020 Ratification AG 15 juin 2016 EXPERIENCE Diplômé de l'Ecole polytechnique et Ingénieur Général de l'Armement, Lionel Henry a consacré 'essentiel de sa carrière au financement et à la gestion de projets complexes. Il a une parfaite connaissance de l'environnement de l'énergie et des matières premières, notamment grâce à sa participation aux négociations pour la libéralisation du secteur. Après des responsabilités au sein du ministère de la Défense et du ministère de l'Économie et de l'Industrie, dans une banque d'affaires puis une société d'investissement, Lionel Henry fut, de 2013 à 2016, Secrétaire Général du Conseil Général de l'Armement. MANDATS Monsieur Lionel HENRY est également : Associé unique et Président de Mac Alise SASU Administrateur de la Société Centrale Shams de Feriana Fonctions dans la Date de nomination Renouvellement Date de fin Olivier Société de mandat Administrateur LEBIHAN indépendant Administrateur et Membre du AG 29 mai 2012 AG 14 juin 2018 AG 2024 Indépendant Comité des rémunérations EXPERIENCE Diplômé de l'IEP de Paris et d'HEC, Olivier Le Bihan débute sa carrière à Paris comme analyste financier. De 1995 à 2007, il exerce chez Paribas - qui deviendra BNP Paribas en 2000 lors de la fusion des deux banques - à New York d'abord, puis à Singapour et à Londres où il est nommé chef du département « Corporate Commodity Financing, Europe Commodity Trade Finance ». Olivier Le Bihan est aujourd'hui Membre du Comité de Direction du pôle « Global Commodity Finance Group » au Crédit Agricole de Genève. MANDATS Monsieur Olivier LE BIHAN est également : Administrateur de NIZI International SA

Récapitulatif des changements intervenus au cours de l'exercice 2019 : Nom du mandataire Nature du changement Date Olivier Fortesa Renouvellement de son man- AG 13/06/2019 dat d'administrateur Pascal Foulon Renouvellement de son man- AG 13/06/2019 dat d'administrateur Gemmes Venture SA Démission de son mandat CA 04/10/2019 d'administrateur Pascal Foulon Démission du comité des CA 04/10/2019 rémunérations Il est précisé qu'à la connaissance de la société les mandats de la société Gemmes Venture SA étaient les suivants au cours de l'exercice 2019 : Président de la société Serenitas

Président de la société Ligeria

Administrateur de la société Linkeo.com

Administrateur de la société Vivienne Investissement

Administrateur de la société Fidel

Membre du conseil de surveillance de la société Alphavalue

Membre du conseil de surveillance de la société Vivalib Enfin, Monsieur Philippe Monnot, représentant la société Gemmes Venture est : Président du conseil d'administration de Gemmes Venture SA

Président de Korsair

Président du conseil de surveillance de Crossject 2 - Fonctionnement du Conseil d'Administration La Société est constituée sous la forme d'une société anonyme à Conseil d'Administration. L'article 14 des statuts fixe les pouvoirs du Conseil : Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Conseil d'Administration est compétent pour décider l'émission d'obligations simples. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres son Président. Il détermine, le cas échéant, sa rémunération. Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de 80 ans. Le Président du Conseil d'Administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte l'Assemblée Générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Fréquence des réunions Le Conseil d'Administration s'est réuni sept fois au cours de l'exercice 2019. Lors de ses séances, le Conseil a notamment veillé à la mise en œuvre des orientations de l'activité de la Société et de ses filiales et contrôlé sa marche générale. Convocation et Informations Les Administrateurs et les Commissaires aux comptes (pour les Conseils arrêtant les comptes annuels ou semestriels) sont régulièrement convoqués aux séances du Conseil. Les documents, dossiers techniques et informations nécessaires à la mission des Administrateurs leur ont été communiqués. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont établis à l'issue de chaque réunion. Chaque procès-verbal est approuvé au plus tard lors de la tenue de la réunion suivante du Conseil. Modalité d'exercice de la Direction Générale - Unicité des fonctions de direction Lors de sa réunion du 15 novembre 2016, le Conseil d'administration a décidé de procéder, à compter de cette date, à la réunification des fonctions de Président et de Directeur Général d'Ecoslops, et a confié à Monsieur Vincent FAVIER, Directeur Général de la société, les fonctions de Président du Conseil, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Comités Le Conseil d'administration du 4 avril 2017 a décidé de constituer un comité des rémunérations. Au 31 décembre 2019, ce comité est composé de Messieurs Olivier LE BIHAN, Jean-Claude COMPANY et Olivier FORTESA. Ce comité a pour mission de soumettre au Conseil des recommandations sur la question de la rémunération du Président Directeur Général et des salariés du Groupe. Il s'est réuni 3 fois en 2019 et a notamment émis des recommandations en matière d'attribution gratuite d'actions aux salariés du Groupe. Déclaration sur le Gouvernement d'entreprise Il est rappelé que malgré l'absence d'obligation légale à cet égard, la Société applique certaines recommandations du Code de gouvernement d'entreprise Middlenext de septembre 2016 (accessible sur le site www.middlenext.com), et notamment : La présence de quatre administrateurs indépendants ;

L'adoption d'un règlement intérieur par le Conseil d'administration. Le Règlement Intérieur du Conseil d'Administration, adopté par le Conseil du 24 avril 2013, a été complété par le Conseil du 23 mars 2015, par le Conseil du 6 janvier 2016 ainsi que par le Conseil du 3 avril 2018. Ce règlement définit les règles concernant d'une part l'utilisation des moyens de visio-conférence ou de télécommunication pour les réunions du Conseil d'administration et d'autre part les décisions soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration. Il rappelle égale- ment les obligations liées à la détention d'informations privilégiées et à la prévention des délits et manquements d'initiés.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Suivant délibération en date du 23 mars 2015, le Conseil d'administration de la société ECOLOPS, à la suite de l'adoption du mode de direction de la société dissociant les fonctions de Président du Conseil et celles de la Direction Générale, a modifié son règlement intérieur. Il a été modifié selon les termes qui suivent lors de la réunion du conseil du 3 avril 2018 et prend effet à compter de ladite décision. ARTICLE 1er UTILISATION DES MOYENS DE VISIOCONFERENCE OU DE TELECOMMUNICATION Les membres du Conseil d'administration peuvent participer à la réunion du Conseil d'adminis-tration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Cette modalité de participation n'est pas applicable pour l'adoption des décisions qui ont pour objet l'arrêté des comptes annuels sociaux et consolidés ainsi que du rapport de gestion. Les moyens mis en œuvre doivent permettre l'identification des participants et garantir leur participation effective. Le procès-verbal de délibération mentionne la participation de membres du Conseil d'administration par les moyens de visioconférence ou de télécommunication et, le cas échéant, la survenance d'éventuels incidents techniques s'ils ont perturbé le déroulement de la séance. ARTICLE 2 ROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION -DECISIONS SOUMISES A AUTORISATION PREA- LABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Conformément à la loi, le conseil d'administration : détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre,

se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent,

procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns, et notamment au contrôle de la gestion,

autorise les cautions, avals et garanties donnés par la société,

autorise préalablement la conclusion de conventions réglementées,

choisit le mode d'organisation de la Direction Générale : dissociation ou unicité des fonctions de Président et Directeur Général,

nomme et révoque le Président, le Directeur Général, ainsi que les Directeurs Généraux Délégués,

définit la politique de rémunération de la Direction Générale et le cas échéant, répartit entre les administrateurs le montant global des jetons de présence décidé par l'assemblée,

peut procéder à la cooptation de membres du conseil dans les conditions définies par la réglementation en vigueur,

peut nommer un ou plusieurs censeurs dans les conditions prévues à l'article 14 bis des statuts,

peut créer des comités spécialisés dont il nomme les membres, fixe les missions ainsi que les modalités de fonctionnement,

arrête les comptes annuels soumis à l'approbation de l'assemblée,

convoque et fixe l'ordre du jour de l'assemblée,

détermine en cas d'attribution d'options ou d'actions gratuites, le nombre d'actions gratuites ou d'actions issues de la levée d'options que les dirigeants mandataires sociaux sont tenus de conserver jusqu'à la cessation de leurs fonctions,

établit les rapports à l'assemblée générale prévus par la réglementation, à savoir notamment le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise. A titre de mesure d'ordre interne, inopposable aux tiers, les pouvoirs du Directeur Général sont limités. A cet effet le Conseil d'Administration devra approuver de façon préalable les opérations ou décisions suivantes et donner toute habilitation pour leurs réalisations : 1/ Toute opération d'acquisition ; 2/ Toute opération de cession ;

3/ Tout investissement d'un montant supérieur à 1 million d'euros ; 4/ Les opérations de restructurations internes au groupe ainsi que toutes décisions de création ou de suppression de filiales, d'établissements secondaires et de bureaux commerciaux ; 5/ Toute opération de prêt et d'emprunt d'un montant supérieur à 3 millions d'euros ainsi que les subventions ou abandons de créance d'un montant supérieur à 0,5 million d'euros ; 6/ Toutes les décisions d'associés à prendre dans les filiales de la Société, en ce compris les désignations des mandataires sociaux de ces dernières, leur pouvoir et rémunérations ; 7/ Toute décision à prendre relative à tout litige intervenu entre un tiers et la société pour un mon- tant unitaire supérieur 0,5 million d'euros ; 8/ La conclusion de toute convention ou contrat de coopération technique ou commerciale d'un montant supérieur à 3 millions d'euros ; 9/ La conclusion de tout contrat d'Agent ou de représentant de la société d'un montant supérieur 3 millions d'euros. ARTICLE 3 OBLIGATIONS LIEES A LA DETENTION D'INFORMATIONS PRIVILEGIEES - PREVENTION DES DELITS ET MANQUEMENTS D'INITIES D'une façon générale et s'agissant des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, l'administrateur doit se considérer astreint à un véritable secret professionnel qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par l'article L. 225-37 alinéa 5 du Code de commerce. Plus précisément, du fait de l'exercice de ses fonctions, l'administrateur est amené à disposer régulièrement d'informations privilégiées. Il est rappelé qu'une information privilégiée est une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés. Dès lors qu'il détient une telle information, l'administrateur doit s'abstenir : d'effectuer ou tenter d'effectuer des opérations d'initiés (ci-après « Opérations d'Initiés »), notamment :

(ci-après « Opérations d'Initiés »), notamment : en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte en annulant ou modifiant des ordres passés antérieurement sur des instruments financiers de la Société

de recommander ou tenter de recommander à une autre personne d'effectuer des Opérations d'Initiés ou inciter ou tenter d'inciter une autre personne à effectuer des Opérations d'Initiés, sur le fondement d'une Information Privilégiée,

de divulguer ou tenter de divulguer de manière illicite des Informations Privilégiées, c'est-à-dire divulguer ces informations à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans

le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions.

c'est-à-dire divulguer ces informations à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions. de faire usage ou communiquer une recommandation ou incitation formulée par un initié si la personne sait ou devrait savoir que celle-ci est fondée sur une Information Privilégiée. Les comportements interdits décrits ci-dessus peuvent donner lieu, selon le cas, à la mise en œuvre soit d'une action publique devant le juge pénal soit d'une action administrative devant la Commis- sion des sanctions de l'AMF. Les sanctions encourues sont les suivantes : La Commission des sanctions de l'AMF peut infliger aux contrevenants une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre 100 000 000 euros ou le décuple du montant de l'avantage retiré du manquement.

Le juge pénal peut infliger aux contrevenants les sanctions suivantes :

100 000 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage,

Cinq ans d'emprisonnement. L'amende peut être portée à 15 % du chiffre d'affaires annuel total lorsque le contrevenant sanc- tionné est une personne morale. Les membres du Conseil devront s'abstenir d'intervenir sur les titres de la société : 30 jours calendaires minimum avant la publication du communiqué sur les résultats annuels et semestriels,

15 jours calendaires minimum avant la publication de l'information trimestrielle. Enfin, il est recommandé aux membres du Conseil qui souhaitent intervenir sur les titres de véri- fier que les informations dont ils disposent ne sont pas des informations privilégiées. Sources: Article 7 du Règlement (UE) n°596/2014 relatif aux Abus de Marché. Articles 8, 10 et 14 du Règlement (UE) n°596/2014 relatif aux Abus de Marché Les modalités de répartition des rôles entre l'AMF et le Parquet ont été revues afin de respecter le principe du « non bis in idem » qui interdit des doubles poursuites pour les mêmes faits (voir décision du conseil constitutionnel du 18 mars 2015). ARTICLE 4 REGIME DES OPERATIONS SUR TITRES La qualité d'administrateur emporte, pour l'administrateur lui-même ainsi que pour les personnes qui lui sont étroitement liées, l'obligation de notifier à la société ainsi qu'à l'Autorité des Marchés Financiers les transactions effectuées pour votre compte ou pour le leur, se rapportant aux actions et titres de créances de la société dès lors qu'elles excèdent la somme de 20.000 euros par déclarant au cours de l'année civile. Cette notification doit être effectuée dans un délai de trois (3) jours ouvrés à compter de la transaction selon les modalités prévues par la réglementation. Chaque administrateur doit transmettre à la Société la liste des personnes qui lui sont étroitement liées et doit notifier par écrit aux personnes qui lui sont étroitement liées leurs obligations en la matière et conserver une copie de cette notification. ARTICLE 5 ADAPTATION ET MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR Le présent règlement intérieur pourra être adapté et modifié par décision du conseil d'adminis- tration prise dans les conditions fixées par les statuts. Tout nouveau membre du conseil d'administration sera invité à le ratifier concomitamment à son entrée en fonction. Fait à Paris le 3 avril 2018. Notes : Les personnes étroitement liées au mandataire sont : le conjoint non séparé de corps ou partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

Les enfants sur lesquels le mandataire exerce l'autorité parentale, ou résidant chez lui habituellement ou en alternance, ou dont il a la charge effective et permanente ;

Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ;

Toute personne morale, trust, fiducie ou partenariat : Dont les responsabilités dirigeantes sont assurées par le mandataire ou l'une des personnes mentionnées ci-dessus (sur la notion d'« exercice de responsabilités dirigeantes » dans ce cadre, l'ESMA considère qu'il faut que le dirigeant prenne part ou influence les décisions de réaliser des transactions sur les instruments financiers de la société cotée dans la personne morale (trust ou partnership) qui effectue l'opération (ESMA Questions and Answers On the Market Abuse Regulation).

ci-dessus (sur la notion d'« exercice de responsabilités dirigeantes » dans ce cadre, l'ESMA considère qu'il faut que le dirigeant prenne part ou influence les décisions de réaliser des transactions sur les instruments financiers de la société cotée dans la personne morale (trust ou partnership) qui effectue l'opération (ESMA Questions and Answers On the Market Abuse Regulation). Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par le mandataire ou l'une des personnes mentionnées ci-dessus ;

ci-dessus ; Ou qui est constituée à son bénéfice ou à celui de l'une des personnes mentionnées ci-dessus ;

ci-dessus ; Ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents aux siens ou à ceux de l'une des personnes mentionnées ci-dessus.

3 - Conventions réglementées et conventions conclues avec des sociétés contrôlées Le Conseil d'administration du 30 mars 2020 a constaté qu'il n'y avait aucune convention conclue et autorisée au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice étant précisé que la convention suivante visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce, régulièrement autorisée par le Conseil d'Administration du 15 février 2019, a été approuvée par l'Assemblée générale du 13 juin 2019 : mandat d'assistance confié à Monsieur Lionel Henry pour la structuration et la levée des financements nécessaires au projet Marseille/La Mède ainsi qu'un mandat d'assistance pour la levée de financement auprès de la Banque Européenne d'Investissement.

La prestation de Monsieur Lionel Henry est rémunérée par un « flat success fee » en ce qui concerne l'entrée au capital de Ecolsops Provence du groupe TOTAL et par un success fee en % des financements bancaires obtenus.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, cette convention a donné lieu à une facturation à Ecoslops SA de 70.000 € HT au titre de la cession au groupe TOTAL de 25% des titres détenus dans la filiale Ecoslops Provence et 360.000 € au titre des financements obtenus auprès de la Banque Européenne d'Investissement. En outre, il est rappelé qu'il n'y a, à la connaissance de la société et à la date d'établissement du présent rapport, aucune autre convention intervenue entre, d'une part le Président Directeur Général, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% et d'autre part, une autre société contrôlée au sens de l'article L. 233-3. 4 - Tableau récapitulatif des délégations en matière d'augmentation de capital et de leur utilisation au cours de l'exercice Les délégations et autorisations en matière d'augmentation de capital dont dispose le Conseil d'Administration au 31 décembre 2019 sont rappelées dans le tableau ci-dessous : Nature de la Date Utilisation Montant de Date au cours de délégation Plafond résiduel au l'Assem- d'expiration l'exercice ou de l'autorisation 31/12/2019 blée 2019 Délégation en vue d'augmenter le capital 14 juin 13 août par incorporation de 500 000 euros Néant 500 000 euros 2018 2020 réserves, bénéfices ou primes Montant nomi- Montant nal maximum de nominal Délégation en l'augmentation maximum de de capital : 1 000 l'augmentation vue d'émettre des 000 euros de capital : actions ordinaires 1 000 000 euros et/ou des valeurs 14 juin 13 août Montant nomi- - mobilières avec 2018 2020 nal maximum des Montant nomi- maintien du Droit titres de créance : nal maximum Préférentiel de 15 000 000 des titres de Souscription (DPS) euros créance : 15 000 000 euros

Montant Montant nomi- nominal maximum de nal maximum de l'augmentation l'augmentation de capital : 1 de capital : 1 000 000 000 euros 000 euros Délégation en vue d'émettre des Montant nomi- Montant nomi- actions ordinaires nal maximum 14 juin 13 août nal maximum des et des valeurs Néant des titres de 2018 2020 titres de créance : mobilières avec créance : 15 000 000 suppres- sion du DPS 15 000 000 euros par offre au public euros (montants s'im- (montants putant sur le s'im-putant plafond place- sur le plafond ment privé) placement privé) Montant Montant nominal maximum de nomi- nal l'augmenta- maximum de tion de l'augmentation capital : 800 de capital : 800 000 euros et 000 euros et limité à 20 % Délégation en limité à 20 % du du capital par vue d'émettre des capital par an an actions ordinaires et des valeurs 14 juin 13 août Montant nomi- Néant Montant mobilières avec 2018 2020 nal maximum nominal suppres- sion du des titres de maximum DPS par placement créance : des titres de privé 15 000 000 créance : euros 15 000 000 (montants euros (montants s'imputant sur s'imputant le plafond offre sur le plafond au public) offre au public)

Montant nominal Montant Délégation en maximum de nominal vue d'émettre des l'augmenta- maximum de actions ordinaires tion de l'augmenta- et des valeurs capital : tion de mobilières avec 12 2 000 000 capital : 2 000 suppres- sion 13 juin euros - 000 euros décembre du DPS au profit 2019 2020 de catégories Montant Montant nomi- de personnes nomi- nal nal maximum répondant à des maximum des titres de caracté- ristiques des titres de créance : déterminées créance : 15 000 000 15 000 000 euros euros 14 juin 13 août Dans la 2020 Dans la 2018 limite du limite du plafond plafond de la Autorisation 12 août de la délégation d'augmenter délégation 13 juin 2019 2021 utilisée et le montant des utilisée et (pour la (pour la de 15% émissions de 15% du délégation délégation du mon- au profit de au profit montant de tant de catégories de l'émission l'émission de catégories initiale personnes) de initiale personnes) Délégation en vue d'augmenter le capital avec suppression du 13 juin 12 août - droit préférentiel 20 000 euros 20 000 euros 2019 2021 de souscription en faveur des adhérents d'un PEE

Autorisation à donner au Conseil en vue d'octroyer des options de 300 000 300 000 souscription et/ou 14 juin 13 août actions d'1 - actions d'1 d'achat d'actions € de valeur € de valeur 2018 2021 aux membres du nominale nominale personnel salarié (1) (1) et/ou certains mandataires sociaux Autorisation à donner au Conseil 300 000 300 000 en vue d'at- tribuer gratuitement 13 juin 12 août actions d'1 actions d'1 des actions aux € de valeur - € de valeur 2019 2022 membres du nominale nominale personnel salarié (1) (1) et/ ou certains mandataires sociaux Autorisation à 300 000 300 000 donner au Conseil actions actions en vue d'at- tribuer 12 dé- 13 juin ordinaires d'1 - ordinaires d'1 des bons de cembre 2019 € de valeur € de valeur souscription de 2020 nominale nominale parts de créateur (1) (1) d'entreprise

Autorisation à donner 300 000 300 000 au Conseil en vue 12 actions actions d'émettre des BSA, 13 juin ordinaires d'1 - ordinaires d'1 décembre BSAANE, BSAAR au 2019 € de valeur € de valeur 2020 profit de catégories nominale nominale de personnes (1) (1) Plafonds communs Il est précisé qu'une attribution gratuite d'actions a été effectuée par le Conseil du 10 février 2020 sur le fondement de cette autorisation, à hauteur de 28 000 actions de performance au profit de 20 salariés régies par le Plan 2020-1, d'une part, et de 4 692 actions régies par le Plan 2020-2 au profit de 34 salariés, d'autre part. 5 - Attribution gratuite d'actions Attributions consenties par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés durant l'année 2019 à l'ensemble des salariés bénéficiaires : Néant Il est précisé que le Conseil d'administration du 10 février 2020, en vertu de l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2019, a décidé l'attribution gratuite de 28 000 actions de performance régies par le Plan 2020-1 et de 4 692 actions régies par le Plan 2020-2, au profit de salariés.

ECOSLOPS COMPTES CONSOLIDES Du 01/01/2019 au 31/12/2019

1. Comptes consolidés au 31 décembre 2019 1.1. Bilan Actif Exercice clos Exercice ACTIF le précédent Variation 31/12/2019 31/12/2018 (12 mois) (12 mois) Brut Amort.prov. Net Net Recherche et développement 477 396 231 316 246 080 46 218 199 862 Concessions, brevets, droits similaires 5 680 5 680 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 1 951 884 311 137 1 640 747 2 254 533 -613 786 Avances et acomptes sur immobilisations incorp. Autres immobilisations corporelles 21 193 239 5 966 396 15 226 843 16 106 307 -879 464 Immobilisations en cours 10 797 317 10 797 317 2 373 032 8 424 285 Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations 19 147 19 147 19 147 0 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 155 883 155 883 141 954 13 929 TOTAL (I) 34 600 546 6 514 529 28 086 017 20 941 191 7 144 826 Matières premières, approvisionnements 1 316 210 144 643 1 171 567 1 460 358 -288 791 Avances et acomptes versés sur commandes 3 607 3 607 36 877 -33 270 Clients et comptes rattachés 1 644 991 154 647 1 490 344 1 491 986 -1 642 Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel 505 -505 . Organismes sociaux 207 207 165 42 . Etat, impôts sur les bénéfices 405 082 405 082 402 862 2 220 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 1 138 570 1 138 570 1 187 775 -49 205 . Autres 278 987 278 987 104 769 174 218 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 33 755 33 755 2 091 442 -2 057 687 Disponibilités 5 945 293 5 945 293 5 817 404 127 889 Instruments de trésorerie Charges constatées d'avance 131 873 131 873 76 050 55 823 TOTAL (II) 10 898 575 299 290 10 599 285 12 670 194 -2 070 909 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 1 101 709 1 101 709 1 101 709 Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL ACTIF (0 à V) 46 600 830 6 813 819 39 787 011 33 611 385 6 175 626 Page 4 sur 22

1.2. Bilan Passif PASSIF Capital social ou individuel (dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Réserves consolidées Résultat Net - Part du Groupe Subventions d'investissement Capitaux Propres part du Groupe Participation ne conférant pas le contrôle Exercice clos Exercice le précédent Variation 31/12/2019 31/12/2018 (12 mois) (12 mois) 4 431 734 4 403 290 28 444 33 218 177 33 016 365 201 812 -17 322 701 -15 821 703 -1 500 998 -1 650 107 -1 500 185 -149 922 1 750 873 2 320 135 -569 262 20 427 976 22 417 902 -1 989 926 1 208 312 1 208 312 TOTAL (I) 21 636 288 22 417 902 -781 614 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 1 267 411 2 144 411 -877 000 TOTAL (II) 1 267 411 2 144 411 -877 000 Provisions pour risques 129 363 135 363 -6 000 Provisions pour charges TOTAL (III) 129 363 135 363 -6 000 Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts 10 472 410 2 000 000 8 472 410 . Découverts, concours bancaires 2 304 1 535 769 Emprunts et dettes financières diverses . Divers 1 443 595 3 711 788 -2 268 193 . Associés 9 045 -9 045 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 911 623 1 617 810 1 293 814 Dettes fiscales et sociales . Personnel 315 132 247 234 67 898 . Organismes sociaux 446 374 344 004 102 370 . Etat, impôts sur les bénéfices 28 700 -28 700 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 69 984 3 401 66 583 . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 47 452 20 065 27 387 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 339 709 51 559 288 150 Autres dettes 705 365 878 570 -173 204 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance TOTAL (IV) 16 753 949 8 913 709 7 840 239 Ecart de conversion passif (V) TOTAL PASSIF (I à V) 39 787 011 33 611 385 6 175 625 Page 5 sur 22

1.3. Compte de résultat Exercice clos le Exercice Variation précédent % 31/12/2019 31/12/2018 absolue (12 mois) (12 mois) France Exportations Total Total Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 8 831 056 8 831 056 7 449 163 1 381 893 18,55 Chiffres d'affaires Nets 0 8 831 056 8 831 056 7 449 163 1 381 893 18,55 Production stockée -83 027 48 529 -131 556 -271,09 Production immobilisée 835 736 835 736 Subventions d'exploitation 136 942 56 671 80 271 141,64 Quote-part de subvention d'investissement viré au résultat 734 532 734 532 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 30 000 100 275 -70 275 -70,08 Autres produits 40 241 113 972 -73 731 -64,69 Total des produits d'exploitation (I) 10 525 480 7 768 610 2 756 870 35,49 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 043 018 3 263 620 -220 602 -6,76 Variation de stock (matières premières et autres approv.) 288791 -978180 1 266 971 -129,52 Autres achats et charges externes 3 312 878 2 802 732 510 146 18,20 Impôts, taxes et versements assimilés 88 333 137 470 -49 137 -35,74 Salaires et traitements 2 390 208 1 990 498 399 710 20,08 Charges sociales 858 337 685 452 172 885 25,22 Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 206 617 1 204 887 1 730 0,14 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant 82 537 82 537 Dotation aux charges à répartir 73 176 73 176 Dotations aux provisions pour risques et charges 24 000 38 500 -14 500 -37,66 Autres charges 69 008 143 476 -74 468 -51,90 Total des charges d'exploitation (II) 11 436 903 9 288 455 2 148 448 23,13 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) -911 423 -1 519 845 608 422 -40,03 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés 33 737 27 481 6 256 22,76 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 177 -177 -100,00 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 2 221 2 221 Total des produits financiers (V) 35 958 27 658 8 300 30,01 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 581 842 335 305 246 537 73,53 Différences négatives de change 127 23 104 452,17 Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 581 969 335 328 246 641 73,55 RESULTAT FINANCIER (V-VI) -546 011 -307 670 -238 341 77,47 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) -1 457 434 -1 827 515 370 081 -20,25 Page 6 sur 22

Compte de résultat (suite) Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2019 31/12/2018 absolue % (12 mois) (12 mois) Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 1 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 1 0 1 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 792 -1792 -100,00 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 742 -742 -100,00 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 0 2 534 -2 534 -100,00 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 1 -2 534 2 535 -100,04 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 233 862 -329 863 563 725 -170,90 Total des Produits (I+III+V+VII) 10 561 439 7 796 268 2 765 171 35,47 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 12 252 734 9 296 454 2 956 280 31,80 RESULTAT NET -1 691 295 -1 500 186 -191 109 12,74 RESULTAT NET PART DU GROUPE -1 650 107 -1 500 186 -149 921 9,99 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier Page 7 sur 22

1.4. Flux de trésorerie Le tableau des flux de trésorerie consolidé est préparé en utilisant la méthode indirecte : celle-ci présente l'état de rapprochement du résultat avec la trésorerie nette générée par les opérations de l'exercice. La trésorerie à l'ouverture et à la clôture inclut les disponibilités et autres instruments de placements, sous déduction des découverts bancaires. RUBRIQUES 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net des sociétés intégrées -1 691 295 € -1 500 185 € Amortissements et provisions 1 356 330 € 1 145 519 € VNC 742 € Subv viré à résultat -734 532 € -39 085 € Variation des impôts différés actif 575 986 € 38 442 € Variation des impôts différés Passif 165 270 € Capacité d'autofinancement -328 241 € -354 567 € Variation du besoin en fonds de roulement 632 627 € -1 263 566 € Flux net de trésorerie généré par l'activité 304 386 € -1 618 133 € Acquisition d'immobilisations -9 032 882 € -2 671 538 € Cession d'immobilisations, nettes d'impôts Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -9 032 882 € -2 671 538 € Augmentation Capital 230 256 € Comptes courants d'associés -9 045 € Remboursement Subvention -877 000 € -190 000 € Souscription Capital 175 808 € Souscription Provence 1 249 500 € Autres Variations Autres Variations Variation d'emprunts 6 204 986 € 3 955 367 € Remboursements d'emprunts Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 6 798 697 € 3 941 175 € Variations de trésorerie -1 929 799 € -348 496 € Trésorerie d'ouverture 7 908 846 € 8 257 344 € Trésorerie de clôture 5 979 047 € 7 908 846 € Page 8 sur 22

1.5. Capitaux propres 1.5.1. Variation des capitaux propres Capital Primes Réserves Résultat net Subvention Total capitaux d'investissement consolidées propres Situation au 31 3 310 140 € 23 462 497 € (11 057 911 €) (3 419 192 €) 12 295 534 € décembre 2016 Augmentation de 1 071 432 € 9 399 778 € 10 471 210 capital Affectation du résultat (3 419 192€) 3 419 192 € 0 € Autre variation 5 282 € 5 282 € Résultat 31 décembre (1 349 882 €) (1 349 882 €) 2017 Situation au 31 4 381 572 € 32 862 275 € (14 471 821 €) (1 349 882 €) 21 422 144 € décembre 2017 Augmentation de 21 718 € 154 090 € 175 808 € capital Affectation du résultat (1 349 882 €) 1 349 882 0 € Autre variation 2 320 135 € 2 320 134 € Résultat 31 décembre (1 500 185 €) (1 500 185 €) 2018 Situation au 31 4 403 290 € 33 016 365 € (15 821 703 €) (1 500 185 €) 2 320 135 € 22 417 902 € décembre 2018 Augmentation de 28 444 € 201 812 € 230 256 € capital Affectation du résultat (1 500 185 €) 1 500 185 0 € Q/P des Minoritaires 1 249 500 € (41 188 €) 1 208 312 Autre variation (813 €) (569 262) € (570 075 €) Résultat 31 décembre (1 650 107 €) (1 650 107 €) 2019 Situation au 31 4 431 734 € 33 218 177 € (16 073 201 €) (1 691 295 €) 1 750 873 € 21 636 288 € décembre 2019 1.5.2.Eléments financiers dilutifs Au 31 décembre 2019, il existait 2 000 Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE) émis et attribués par le Conseil d'Administration du 16 avril 2015, chaque bon donnant droit à 10,13 actions ; Le Conseil d'administration du 9 novembre 2018 a par ailleurs décidé de l'attribution gratuite de 18 442 actions de performance : 13 750 actions régies par le Plan 2018-1 et 4 692 actions régies par le plan 2018-2. Pour le plan 2018-1, la date d'attribution définitive est fixée au 9 janvier 2021 et pour le plan 2018-2, elle est fixée au 9 novembre 2020. L'attribution définitive de ces actions interviendra si les critères de performance et de présence sont remplis ces dates. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. La Société n'a pas attribué d'options de souscription d'actions au cours de l'exercice 2019.

Compte tenu de l'ensemble de ces instruments dilutifs et des attributions devenues caduques (départ de salariés), le nombre d'actions nouvelles susceptibles d'être émises, au 31 décembre 2019 s'élevait à 37 064 actions soit un capital potentiel de 0,84 % (sur une base non diluée). Tableau de synthèse des instruments dilutifs au 31 décembre 2019 : Nombre Nombre d'actions pouvant être souscrites (post division du nominal) BSPCE (1) 2 000 20 260 Actions gratuites 2018-1 12 250 12 250 Actions gratuites 2018-2 4 554 4 554 Total 37 064 un Bon donnant droit à 10,13 actions de 1 euro de nominal (prix d'exercice du Bon de 82 € pour 10,13 actions), sous réserve de remplir les conditions d'exercice. 1.6. Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres Aucun gain ni perte n'a été comptabilisé en capitaux propres. Page 9 sur 22

2. Notes annexes aux états financiers consolidés 2.1. Informations générales Ecoslops (« la société ») et ses filiales (constituant ensemble « le Groupe ») exercent leur activité dans le domaine de la collecte et du traitement des résidus hydrocarburés issus des navires. Les filiales Ecoslops Côte d'Ivoire et Cleanwater sont sans activité. La société Ecoslops SA (mère du groupe) est une société par actions dont le siège social est au 7 rue Henri Rochefort 75017 Paris et immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro Paris B 514 197 995. Les titres de la société sont cotés sur le marché Euronext Growth depuis le 20 février 2015. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 30 mars 2020. Les états financiers consolidés au 31 décembre 2019 ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en France, selon les principes définis par le Règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999, relatif aux comptes consolidés des entreprises commerciales. 2.2. Evènements significatifs 2.2.1.Opérations sur capital Le Conseil d'administration du 10 février 2020 a constaté l'émission de 28 444 actions nouvelles en 2019, provenant de l'exercice de 2 808 BSPCE donnant droit à la souscription de 28 444 actions nouvelles, assorties d'une prime d'émission de 201 812€. Le capital a ainsi été porté de 4 403 290€ à 4 431 734€. Le 29 mars 2019, le groupe TOTAL, via sa filiale TOTAL Raffinage France, est entré à hauteur de 24,99% dans le capital et le financement d'Ecoslops Provence, filiale porteuse du projet d'unité P2R à Marseille. Concomitamment, le capital social de cette filiale a été augmentée de 100 000€ à 5 000 000€. 2.2.2.Activité industrielle L'unité P2R de Sinès au Portugal a produit 25.796 tonnes et en a vendu 23.047 (contre respectivement 19.248 et 16.795 tonnes au 31 décembre 2018), expliquant ainsi la forte progression du chiffre d'affaires entre les deux périodes (qui se décompose pour les produits raffinés en +34% d'effet volume et -12% en effet prix lié à la baisse du cours moyen du brent sur la période). Il est rappelé que l'unité de Sinès avait fait l'objet d'un arrêt programmé au cours du 1er trimestre 2018 afin d'apporter des améliorations techniques permettant de traiter une gamme élargie de résidus, notamment ceux à bas point d'éclair. 2.2.3.Développement En 2019, le groupe a poursuivi la construction de l'unité de Marseille. Sa mise en service est prévue au deuxième semestre 2020. La durée de la phase de démarrage conditionnera les volumes commercialisables sur 2020. Concernant le projet d'unité P2R de 60.000 tonnes dans le port d'Anvers, les études de danger et d'environnement sont en cours pour l'obtention des permis de construire et d'exploiter. Celles-ci sont menées conjointement avec le groupe VTTI (Vitol), propriétaire de la raffinerie ATPC à Anvers. Concernant le Mini P2R, les tests réalisés sur le pilote ont été positifs et ont permis d'amorcer la phase de commercialisation au second semestre 2019, avec un premier contrat d'essai-vente conclu en janvier 2020. Page 10 sur 22

2.2.4.Opérations de financement L'exercice 2019 a vu la signature des contrats de financement annoncés courant 2018, à savoir un financement bancaire de 6,5m€ auprès de BNP, HSBC et Banque Populaire Méditerranée pour l'unité de Marseille ainsi qu'un financement « Corporate » de 18m€ auprès de la Banque Européenne d'Investissements (« BEI ») destiné aux financements de Marseille, Anvers et la R&D. Au 31 décembre 2019, un premier tirage de 5 m€ a été effectué auprès de la BEI dans le cadre du financement de l'unité de Marseille. 2.3. Continuité d'exploitation Compte tenu de la situation financière de la société, le principe de continuité d'exploitation est approprié pour la clôture des comptes au 31 Décembre 2019. 2.4. Principales méthodes comptables Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des états financiers consolidés sont décrites ci-après. Sauf indication contraire, ces méthodes ont été appliquées de façon permanente à tous les exercices présentés et d'une manière uniforme par les entités du Groupe. Les comptes consolidés du Groupe sont établis dans le cadre des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur en France (loi du 3 janvier 1985 complétées par le nouveau règlement du Comité de la Réglementation Comptable n° 99-02 du 29 avril 1999, n°2004-06 concernant la comptabilisation des actifs et n° 2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs). Les états financiers sont préparés selon le principe du coût historique. 2.4.1.Utilisation d'hypothèses et d'estimations La préparation des états financiers implique que la direction du Groupe ou des filiales procède à des estimations et retienne certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants d'actifs et de passifs inscrits au bilan consolidé, les informations relatives à ces actifs et passifs, les montants de charges et produits du compte de résultat et les engagements relatifs à la période arrêtée. Les estimations et hypothèses font l'objet de révisions régulières, et au minimum à chaque clôture d'exercice. Elles peuvent varier si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels ultérieurs pourraient être différents. Ces hypothèses concernent principalement : L'évaluation des actifs corporels

Le niveau d'activité future

Les dépréciations d'actifs circulants Changement d'estimation comptable : Il n'y a eu aucun changement au cours de l'exercice. 2.4.2.Principe de consolidation Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle direct ou indirect par la détention de plus de 50% des droits de vote émis sont consolidées par intégration globale. Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, sur la base de méthodes comptables homogènes. Les soldes bilanciels et transactions réciproques sont éliminés en totalité dans les sociétés intégrées. La consolidation est réalisée à partir des comptes clos au 31 décembre 2019. Page 11 sur 22

2.4.3.Conversion des états financiers des filiales étrangères Les sociétés consolidées établissent leurs comptes en euros. 2.4.4.Transactions en devises étrangères Les transactions en devises étrangères, s'il en existe, sont enregistrées en utilisant les taux de change applicables la date des transactions. A la clôture, les montants à payer ou à recevoir libellés en monnaies étrangères sont convertis en euros aux taux de change de clôture. Les différences de conversion relatives aux transactions en devises étrangères sont enregistrées dans le compte de résultat. 2.4.5.Immobilisations incorporelles 2.4.5.1. Principes Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont enregistrées au bilan au coût historique. 2.4.5.2. Ecart d'acquisition Il n'existe pas d'écart d'acquisition à la clôture de l'exercice. 2.4.5.3. Coûts de développement Les coûts de développement engagés au cours de l'exercice sont comptabilisés en immobilisations incorporelles selon la méthode préférentielle. Les frais de recherche et de développement correspondent à l'effort réalisé par l'entreprise pour son propre compte. Ils sont inscrits à l'actif dès lors qu'ils remplissent simultanément les conditions suivantes : le projet en cause est nettement individualisé,

le projet a de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale,

le coût du projet peut être distinctement établi. Les frais correspondant au temps passé sur le projet P2R - OW2P par les salariés ont été immobilisés sur l'exercice 2014. L'évaluation a été calculée sur la base du coût horaire et des frais directement liés au projet. Ils sont amortis à partir du 1er janvier 2015 sur une durée de 5 ans. Au 31 décembre 2019, ces frais sont amortis à 100%. Sur l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société a immobilisé les frais relatifs au pilote Mini-P2R pour un montant de 246 307 €. 2.4.5.4. Autres immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont principalement composées du droit d'entrée versé à CLT pour bénéficier de la sous concession du site de Sines au Portugal et de logiciels qui sont amortis linéairement sur la durée d'utilisation prévue. Le droit d'entrée versé à CLT est amorti linéairement sur 15 ans. Les logiciels sont enregistrés à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition et amortis sur une durée de 3 ans. 2.4.6.Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Les frais intercalaires et les dépenses financières engagés dans le cadre de ces immobilisations ne sont pas comptabilisés à l'actif. Les amortissements sont calculés en mode linéaire selon les durées attendues d'utilisation suivantes : ∙ Matériels de bureau et informatiques : 3 à 5 ans ∙ Mobiliers : 10 ans Page 12 sur 22

L'installation P2R - OW2P au Portugal a été mise en service en décembre 2014. Depuis le 1er janvier 2016, l'amortissement est calculé linéairement sur la durée de vie réelle de chaque composant : Etudes, Engineering, Consulting (1) 15 à 30 ans Génie civil 40 ans Bâtiments 40 ans Four tubulaire 15 ans Matériel centrifugation 15 ans Echangeurs de chaleur 15 ans Autres équipements 10 ans Réservoirs 30 ans Tuyauterie 30 ans Instrumentation Electricité 30 ans Unité Pilote 5 ans Structure métallique 30 ans Autres 3 à 15 ans Unité traitement des eaux 15 ans Unité séparation 15 ans Général 15 ans 2.4.7.Immobilisations financières Les dépôts et cautionnements sont comptabilisés à leur valeur nominale et dépréciés si un risque de non recouvrement est constaté. 2.4.8. Contrats de location Les contrats de location sont immobilisés lorsqu'ils sont qualifiés de location-financement,c'est-à-dire qu'ils ont pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété des biens loués. Les contrats de location-financement ne sont retraités que lorsque l'impact est significatif. Les contrats de location-financement sont constatés à l'actif et amortis selon les règles applicables à la nature du bien, la contrepartie étant constatée en dette financière. Les charges de loyers sont ventilées entre la part liée au remboursement de l'emprunt, constatée en diminution de la dette, et la part liée aux frais financiers, reclassée en coût de l'endettement financier net. Les contrats de location simple ne sont pas retraités à l'actif. Les charges de loyers sont maintenues en charges opérationnelles. 2.4.9.Stock Les stocks de matières premières sont évalués à leur coût d'acquisition, qui est constitué du prix d'achat, des frais accessoires et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des marchandises. Une provision pour dépréciation est calculée lorsque la valeur vénale du bien considéré est inférieure à la valeur brute inscrite au bilan. 2.4.10. Clients et créances d'exploitation Les dépréciations des créances douteuses sont enregistrées lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Les en-cours de services comprenant les travaux effectués non encore facturés ont été reclassés dans les créances clients en factures à établir. Les créances sont comptabilisées pour leur montant actualisé lorsque leur échéance de règlement est supérieure à un an et que les effets de l'actualisation sont significatifs. Page 13 sur 22

2.4.11. Trésorerie et équivalents de trésorerie Ce poste comprend exclusivement des comptes courants ouverts auprès d'établissements de crédit. 2.4.12. Impôts exigibles L'ensemble des sociétés du groupe est à ce jour déficitaire. 2.4.13. Impôts différés Les impôts différés résultent des éléments suivants : décalages temporaires entre comptabilité et fiscalité

retraitements et éliminations imposés par la consolidation

déficits fiscaux reportables dont l'imputation sur les bénéfices futurs est probable

2.4.14. Avantages accordés au personnel 2.4.14.1. Avantages à court terme Les avantages à court terme (salaires, charges sociales, congés payés) sont constatés en charges de l'exercice au cours duquel les services sont rendus par le personnel. Les sommes non payées à la clôture de l'exercice figurent en autres passifs courants. 2.4.14.2. Avantages postérieurs à l'emploi Régimes à cotisations définies : l'obligation du groupe est limitée au versement de cotisations. Ils correspondent aux régimes de retraite légale et complémentaire. Les cotisations sont constatées en charges de l'exercice au cours duquel les services sont rendus par le personnel. Les sommes non payées à la clôture de l'exercice figurent en autres passifs courants. Régimes à prestations définies : les indemnités de fin de carrières ne sont pas comptabilisées compte tenu de leur caractère non significatif. 2.4.14.3. Autres avantages à long terme Il n'existe aucun avantage à long terme. 2.4.14.4. Indemnités de fin de contrat de travail Les indemnités de fin de contrat de travail (exemple : indemnité de licenciement) sont comptabilisées lors de la mise en œuvre d'une procédure. 2.4.15. Provisions Le Groupe comptabilise une provision lorsqu'il a une obligation vis-à-vis d'un tiers, lorsque la perte ou le passif est probable et peut être raisonnablement évalué. Au cas où cette perte ou ce passif n'est ni probable, ni ne peut être raisonnablement évalué mais demeure possible, le Groupe fait état d'un passif éventuel dans les engagements. 2.4.16. Actifs et passifs éventuels Il n'existe ni actifs ni passifs éventuels au 31 décembre 2019. 2.4.17. Reconnaissance des revenus Les revenus du Groupe sont principalement constitués de la vente de carburant marin, des services rendus aux navires (collecte de résidus hydrocarburés, fourniture d'eau), de vente de vapeur aux industries du port. Les taxes sur le chiffre d'affaires propres à certains pays sont déduites du chiffre d'affaires. Page 14 sur 22

2.4.18. Dépenses de recherche et développement Au 31 décembre 2019, les coûts de développement éligibles au crédit impôt recherche (CIR) se sont élevés à 1 350 275 €. La société ECOSLOPS SA a demandé le remboursement du CIR 2019 pour un montant de 405 082 €. 2.4.19. Résultat par action Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net part du groupe par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le résultat dilué inclut au dénominateur le nombre de titres potentiellement à créer (Cf. § 2.6.4). Un plan de souscription d'actions est considéré comme dilutif lorsqu'il a pour conséquence l'émission d'actions ordinaires à un cours inférieur à la valeur des capitaux propres. 2.4.20. Périmètre de consolidation au 31 décembre 2019 ENTREPRISES SIEGES N° SIREN % de % METHODE CONTROLE d'INTERET Ecoslops SA 7, rue Henri Rochefort 514 197 995 100 % 100 % I.G. 75017 Paris Ecoslops Portugal SA Edificio ZILS - Monte Feio Apartado 138 508 816 777 100 % 100 % I.G. 7521-902 SINES PORTUGAL Ecoslops Provence (1) 7, rue Henri Rochefort 841 724 578 75,01 % 75,01 % I.G. 75017 Paris Edificio ZILS - Monte Feio Apartado Cleanwater LTD (2) 138 509 942 423 100 % 100 % Non Consolidé 7520-064 SINES PORTUGAL Ecoslops Côte d'Ivoire Abidjan Zone Industrielle de Vridi CI-ABJ-2014-B- Rue de la pointe des fumeurs 06 BP 60% 60% Non Consolidé SA (2) 4237 2593 Abidjan 06 La société Ecoslops Provence a été créée le 14 Août 2018. Ces deux sociétés sont sans activité en 2019. Filiales et Capital Réserves et Quote- Valeur Valeur Prêts et C.A. H.T. Résultat du Dividendes participations social report à part du brute des nette des avances du dernier dernier encaissés par la nouveau capital titres titres consenties exercice exercice clos Sté dans l'ex détenu détenus détenus par la Sté clos en % ECOSLOPS Portugal SA 5 500 000 (1 700 932) 100% 5 869 900 5 869 900 10 473 732 8 831 056 (223 063) 0 ECOSLOPS 5 000 000 (17 980) 75,01% 5 000 000 5 000 000 3 325 390 1 083 (164 818) 0 PROVENCE CLEANWATER 10 000 (4 989) 100% 10 000 10 000 0 (511) 0 ECOSLOPS COTE 3 811(1) 0 60% 9 147(2) 9 147(2) NC NC 0 D'IVOIRE (3) Capital social versé. Dont 6 860 euros de versement restant à effectuer sur l'acquisition des titres. Page 15 sur 22

2.4.21. Informations sectorielles Ecoslops ne publie pas d'information sectorielle, dans la mesure où la société est organisée autour d'une activité principale «la Collecte, le traitement et la valorisation des résidus pétroliers et toutes opérations liées », et intervient exclusivement sur la période sur le territoire Portugais. Au cours de la période, cette activité recouvre plusieurs domaines (études, ingénierie, recherche et développement, construction de l'unité P2R - OW2P, collecte) mais au niveau de la gestion et du management, ces domaines sont traités comme un seul secteur d'activité. 2.5. Notes sur le bilan 2.5.1.Actifs immobilisés Bruts Immobilisations incorporelles Nature des biens immobilisés Début Acquisition Cession Virement Valeur Fin Frais de R&D P2R - Mini P2 231 088 € 246 308 € 477 396 € Logiciels Ecoslops France 11 796 € 6 116 5 680 € Déficits reportables (1) 1 928 738 € 575 986 1 352 752 € Droit d'entrée CLT (2) 500 000 € 500 000 € Logiciels Ecoslops Portugal 99 132 € 99 132 € Total immobilisations incorporelles 2 770 754 € 246 308 € 582 102 € 2 434 960 € Les déficits reportables retenus pour le calcul des impôts différés sont ceux constatés par notre filiale Ecoslops Portugal. Le montant activé est supporté par les prévisions de bénéfices fiscaux utilisables par la société. A ce titre, il a été passé une charge d'impôts différés dans les comptes 2019 de 576 k€ afin de tenir compte d'une part de l'impact de la crise Covid-19 sur l'ensemble du contexte économique et d'autre part de la chute des cours du Brent

à compter du mois de mars 2020, qui auront un impact négatif sur la profitabilité future d'Ecoslops Portugal.

Le montant de l'impôt sur les déficits fiscaux cumulés au 31 décembre 2019 d'Ecoslops S.A. n'est pas activé. Au

31 décembre 2019, le montant des déficits fiscaux est de 10 954 k€ La société Ecoslops Portugal SA a signé le 20 août 2012 un contrat de sous concession avec la société CLT (Companhia Logistica de Terminals Maritimo SA), lui conférant pour une durée de 15 ans l'exclusivité de la collecte et du traitement des résidus liquides hydrocarburés dans le port de Sines, au Portugal. Conformément à ce contrat, Ecoslops Portugal SA a versé à CLT un droit d'entrée de 500 000 €.

Ecoslops Portugal SA a versé également un loyer annuel fixe de 373 121 € pour l'utilisation des installations et du terrain. Les loyers versés à CLT dans le cadre de ce contrat sont couverts par une garantie bancaire (Cf. § 2.7.5) Immobilisations corporelles Nature des biens immobilisés Début Acquisition Cession Virement Valeur Fin Immobilisations France 51 824 € 13 882 € 3 834 € 61 872 € Immobilisations en Cours (1) 2 373 032 € 8 529 639 € 105 354 € 10 797 317 € Immobilisations Portugal (2) 20 902 343 € 229 024 € 21 131 367 € Total immobilisations corporelles 23 327 198 € 8 772 545 € 109 188 € 31 990 556 € Page 16 sur 22

Les immobilisations en cours sont essentiellement constituées des immobilisations comptabilisées dans le cadre de la construction de l'unité de Marseille (Ecoslops Provence), pour un montant de 10 221 k€. Les immobilisations correspondent au coût de construction de l'unité P2R - OW2P (Oil Waste Processing Plant) mise en service depuis décembre 2014 et qui permet de produire des carburants marins recyclés conformes à l'ISO 8217 . Immobilisations financières Nature des biens immobilisés Début Acquisition Cession Valeur Fin Participation non consolidée 19 147 € 19 147 € Prêts et autres immobilisations financières 141 954 € 13 929 € 155 883 € Total immobilisations financières 161 101 € 13 929 € 175 030 € 2.5.2.Amortissements Amortissements Début Dotations Virement/Cession Valeur Fin Droit d'entrée (1) 202 575 € 33 300 € 235 875 € Autres immobilisations incorporelles 267 428 € 50 946 € 6 116 € 312 258 € Autres immobilisations incorporelles 470 003 € 84 246 € 6 116 € 548 133 € Immobilisations corporelles 4 847 859 € 1 122 371 € 3 834 € 5 966 396€ Immobilisations corporelles 4 847 859 € 1 122 371 € 3 834 € 5 966 396 € TOTAL 5 317 862 € 1 206 617 € 9 950 € 6 514 529 € Le droit d'entrée est amorti linéairement sur 15 ans

2.5.3.Créances Créances clients 31/12/19 A moins d'un an Clients 1 644 991 € 1 644 991 € Total 1 644 991 € 1 644 991 € Au 31 décembre 2019, le montant des créances clients est intégralement à moins d'un an. Autres Créances 31/12/19 A moins d'un an Impôts sur les sociétés 405 082 € 405 082 € Taxe sur la valeur ajoutée 1 138 570 € 1 138 570 € Autres Créances 279 194 € 279 194 € Total 1 822 846 € 1 822 846 € Page 17 sur 22

2.5.4.Avances conditionnées Le 27 octobre 2010, la société Ecoslops Portugal SA a signé avec l'IAPMEI (Institut d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises et à l'Innovation) un contrat d'attribution d'aides financières dans le cadre du système d'encouragement l'innovation et s'est vue attribuéeà ce titre une aide globale de 6 227 580 € dans le cadre de son projet de construction d'une unité de traitement de déchets hydrocarburés.

Ecoslops Portugal SA ayant rempli les critèrtes sociaux et économiques liés à ce projet, un montant d'aide de

3 032 807 € est devenu non remboursable fin 2018 et a été inscrit, net de l'effet d'impôt, en subvention d'investissement dans les capitaux propres.

La partie remboursable s'élève à 1 267 411€ au 31 décembre 2019 et doit être remboursée sur l'exercice 2020, sachant que IAPMEI est disposé à accorder un délai de 36 mois supplémentaires. 2.5.5.Emprunts bancaires et dettes financières Emprunts 31/12/18 Souscription Remboursement 31/12/19 ESA - BPI 2 000 000 € 2 000 000 € ESA - Région PACA 400 000 € 400 000 € ESA - Bque Européenne d'Inv. - 5 000 000 € 5 000 000 € E. Provence - Prêt Total - 974 610 € 974 610 € EPSA - Banques Portugaises 3 311 788 € 1 761 867 € 1 644 288 € 3 429 367 € Découvert bancaire 1 535 € 769 € 2 304 € Comptes courants d'associés 9 045 € 9 045 € - Intérêts courus 112 028 € 112 028 € Total 5 722 367 € 7 849 274 1 653 333 € 11 918 309 € 2.5.6.Echéance des emprunts et dettes financières Emprunts et dettes Dont à +d'1 an financières 31/12/19 A -d'1 an et à moins de 5 Dont à +de 5 ans ans Emprunts France 8 374 610 € 2 340 000 € 6 034 610 € Emprunts Portugal 3 429 367 € 1 314 976 € 1 725 406 € 388 985 € Intérêts courus / découvert 114 332 € 114 332 € Total 11 918 309 € 1 429 308 € 4 065 406 € 6 423 595 € 2.5.7.Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales (1) 31/12/19 31/12/18 Variation Personnel 315 132 € 247 234 € 67 898 € Organismes sociaux 446 374 € 344 004 € 102 370 € Etat, impôts sur les bénéfices - 28 700 € -28 700€ Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 69 984 € 3 401 € 66 583 € Autres Impôts et taxes 47 452 € 20 065 € 27 387 € Total 878 942 € 643 404 € 235 538 € Toutes les dettes fiscales et sociales sont à moins d'un an. Page 18 sur 22

2.5.8.Autres dettes Autres dettes 31/12/19 31/12/18 Variation Impôts différés passif / IAPMEI 508 318 € 673 588 € - 165 270€ Autres dettes 197 047 € 204 982 € - 7 935€ Total 705 365 € 878 570 € - 173 205€ 2.6. Notes sur le compte de résultat 2.6.1.Détail du chiffre d'affaires Chiffre d'affaires par secteur en K€ 31/12/19 31/12/18 Vente de Produits Raffinés 6 689 K€ 5 458 K€ Collecte de déchets 940 K€ 909 K€ Vente de vapeur 239 K€ 231 K€ Vente d'eau 472 K€ 348 K€ Autres 491 K€ 503 K€ TOTAL 8 831 K€ 7 449 K€ Par ailleurs, comme indiqué au paragraphe 2.5.4, la filiale Ecoslops Portugal s'est vu attribuer fin 2018 une subvention d'investissement (aide devenue non remboursable) de 3 032 807 €. Cette subvention d'investissement a été inscrite dans les capitaux propres et est étalée sur la durée de vie des investissements qu'elle a servi à financer. Au 31 décembre 2019, la quote-part de subvention d'investissement reconnu au compte de résultat s'élève 734 532 € (569 262 € après effet d'impôt, qui apparaissent dans la variation des capitaux propres).

2.6.2.Charges financières nettes 31/12/19 31/12/18 Différence positive de Change - 177 € Autres produits 35 958 € 27 481 € Intérêts - 581 942 € - 335 305 € Différence négative de Change - 127 € - 23 € TOTAL - 546 011 € - 307 670 € 2.6.3.Charges d'impôts 31/12/19 31/12/18 Crédits d'impôts - 405 082 € - 398 051 € Charge d'impôts 62 958 € 29 747 € Impôts différés 575 986 € 38 441 € TOTAL 233 862 € -329 863 € 2.6.4.Résultat par action 31/12/19 31/12/18 Résultat part du groupe - 1 650 107 € - 1 500 185 € Nombre d'actions au 31 décembre 4 431 734 4 403 290 Résultat de base Part du groupe par action -0,37 € -0,34 € Résultat dilué par action (1) -0,37 € -0,34 € (1) Le résultat dilué par action, du fait de la perte de l'exercice, est identique au résultat de base par action. Page 19 sur 22

2.7. Autres informations 2.7.1.Nombre d'actions composant le capital social Au 31 décembre 2019, le capital est constitué de 4 431 734 actions. Toutes les actions sont intégralement libérées. Au 31 décembre 2019, Ecoslops SA détient 1 382 de ses propres actions dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu le 28 Juin 2018 avec PORTZAMPARC. 2.7.2.Informations relatives aux parties liées Les transactions qui ont lieu entre les parties liées sont de nature commerciale. Elles sont réalisées dans les conditions normales d'exploitation. Les avances en compte courant sont rémunérées. Les transactions entre les sociétés intégrées ont été neutralisées dans les comptes consolidés. 2.7.3.Honoraires des commissaires aux comptes Les honoraires constatés en charge relatifs aux cabinets de commissaires aux comptes au 31 décembre 2019 sont les suivants : Honoraires en € Total honoraires Montant HT Montant HT 31/12/19 31/12/18 Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Société Mère 30 800 € 30 800 € Filiales intégrées globalement 23 000 € 21 300 € Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes 12 000 € 2 000 € Prestations d'audit 65 800 € 54 100€ Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales Total des prestations 65 800 € 54 100 € 2.7.4.Effectifs La répartition de l'effectif moyen en équivalent temps plein est la suivante : Par Société 31/12/19 31/12/18 ECOSLOPS France 11 8 ECOSLOPS Portugal 41 41 ECOSLOPS Provence 1 - Page 20 sur 22

2.7.5.Engagements hors bilan Cautions données Caution de 700 000 € au profit de CLT dans le cadre de la sous-concession au Portugal ;

sous-concession au Portugal ; Caution de 200 000 € au profit de Total Raffinage France dans le cadre du prêt à usage pour le terrain de l'unité de Marseille ;

Caution de 31 000 € au profit de la Recette Interrégionale des Douanes de Marseille, dans le cadre de la législation applicable sur les produits pétroliers en France. Engagements donnés dans le cadre des financements bancaires : - Financement de 18 M€ auprès de la Banque Européenne d'Investissement (l'endettement au 31 décembre 2019 est de 5 M€) : Nantissement des comptes bancaires de Ecoslops SA et du prêt accordé par Ecoslops SA à Ecoslops Provence (qui s'élève à 3 325 390 € au 31 décembre 2019) ; nantissement de second rang des titres d'Ecoslops Provence détenus par Ecoslops SA. Ces engagements ont été approuvés par le Conseil d'Administration dans sa réunion du 20 juin 2019. Financement de 6,5 M€ auprès de BNP, HSBC et Banque Populaire Méditerranée pour l'unité de Marseille : Nantissement des comptes bancaires d'Ecoslops Provence et nantissement de 1 er rang sur les titres de cette filiale. Par ailleurs, Ecoslops SA se porte caution solidaire d'Ecoslops Provence dans le cadre des obligations garanties, dans la limite de 4,5 M€. Ces engagements ont été approuvés par le Conseil d'Administration dans sa réunion du 15 février 2019. 2.7.6.Rémunération des dirigeants Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. Il n'existe aucun autre avantage (avantages postérieurs à l'emploi, autres avantages à long terme, indemnités de fin de contrat, paiements en actions) au 31 décembre 2019. 2.7.7.Evènements postérieurs au 31 décembre 2019 Une nouvelle filiale, ECOSLOPS FLANDERS BV, a été créée en Janvier 2020. Cette filiale sera la société porteuse du projet d'Anvers. Le conseil d'administration, réuni le 10 février 2020, a autorisé l'attribution d'actions gratuites de 32 692 actions dans le cadre de 2 plans : Plan 2020-1 : ce plan concerne 28 000 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si les critères de performance et de présence sont remplis. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an.

2020-1 : ce plan concerne 28 000 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si les critères de performance et de présence sont remplis. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. Plan 2020-2 : ce plan concerne 4 692 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si le critère de présence est rempli. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. Après les essais concluants réalisés en 2019 sur la version pilote, la fabrication de la première unité industrielle a été lancée. Un accord a été conclu avec la société Aqua Flore du port d'Agadir au Maroc pour une mise en service au deuxième semestre 2020. Après une phase d'essai concluante, cet accord pourra déboucher sur une vente ou une location. Page 21 sur 22

2.7.8.Crise Covid-19 et baisse des marchés pétroliers A la date d'arrêté des comptes, le 30 mars 2020, la société fait face à 2 crises significatives : la crise sanitaire liée au Covid-19 et la très forte baisse des cours pétroliers. Concernant la crise Covid-19, il convient de noter qu'à la date d'arrêté des comptes : L'unité de Sines au Portugal est opérationnelle à 100% même si elle subit certaines contraintes au niveau de son personnel (garde d'enfants, confinement) et au niveau de certains clients (qui sont pour certains à l'arrêt ou avec une activité fortement ralentie)

Le chantier de l'unité de Marseille est à l'arrêt depuis le 23 mars 2020 ; ce qui pourrait avoir un impact sur le planning d'environ 2 mois. Des mesures de chômage partiel ont été mises en place sur ce site.

Il n'y a pas d'impact significatif attendu sur le planning de construction du Mini-P2R.

Mini-P2R. Enfin, des mesures de chômage partiel ont été mises en place pour le siège à Paris Concernant l'impact de la chute des cours du pétrole depuis le début du mois de mars 2020, la société rappelle les points suivants : Les prix de vente de la société sont indexés sur les cours des produits raffinés ou les cours du Brent avec pour certains un prix minimum : le prix de vente moyen baisse de 45% quand le Brent perd 60%

(passant par exemple de 60$ à 25$, comme cela a été le cas depuis le début de l'année 2020)

(passant par exemple de 60$ à 25$, comme cela a été le cas depuis le début de l'année 2020) Le point mort économique de l'unité de Sines, au niveau de l'EBITDA, se situe aux alentours de 25$ le baril de Brent, performance rendue possible par la forte élasticité des prix des matières premières (slops, sludges) qui peuvent baisser encore plus que les cours des produits pétroliers dans des situations comme celle rencontrée actuellement. Par ailleurs, la trésorerie du Groupe au 30 mars 2020 (6,5M€) et future (qui intègre 8M€ de tirages bancaires restant effectuer en 2020) permet au groupe d'une part de financer son programme d'investissements et les frais de fonctionnement, et d'autre part d'absorber les conditions de marché dégradées de la filiale Ecoslops Portugal. Page 22 sur 22

ECOSLOPS S.A. Numéro SIRET : 51419799500020 Code APE : 7112B 7 RUE HENRI ROCHEFORT 75017 PARIS COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

Sommaire Bilan _____________________________________________________________________________________ 2 ACTIF 2 Actif immobilisé 2 Actif circulant 2 PASSIF 3 Capitaux Propres 3 Provisions pour risques et charges 3 Emprunts et dettes 3 Compte de résultat _________________________________________________________________________ 4 Annexes aux comptes annuels 2019 __________________________________________________________ 7 PREAMBULE 7 REGLES ET METHODES COMPTABLES 7 NOTES SUR LE BILAN ACTIF 11 NOTES SUR LE BILAN PASSIF 12 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 14 AUTRES INFORMATIONS 15 DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE 16 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 17

Bilan CTIF Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le Exercice précédent 31/12/2019 31/12/2018 Variation (12 mois) (12 mois) Brut Amort.prov. Net Net Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement 477 396 231 316 246 080 46 218 199 862 Concessions, brevets, droits similaires 5 680 5 680 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 61 872 38 885 22 987 18 608 4 379 Immobilisations en cours 105 354 - 105 354 Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations 9 639 547 9 639 547 5 989 047 3 650 500 Créances rattachées à des participations 13 799 122 13 799 122 10 473 732 3 325 390 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 132 111 132 111 126 748 5 363 TOTAL (I) 24 115 728 275 881 23 839 847 16 759 706 7 080 141 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes 66 66 2 194 - 2 128 Clients et comptes rattachés 187 651 187 651 2 468 361 -2 280 710 Autres créances . Fournisseurs débiteurs . Personnel 505 - 505 . Organismes sociaux 207 207 165 42 . Etat, impôts sur les bénéfices 405 082 405 082 402 862 2 220 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 35 835 35 835 427 857 - 392 022 . Autres 9 685 753 9 685 753 9 444 484 241 269 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 15 755 15 755 2 091 442 -2 075 687 Disponibilités 3 393 344 3 393 344 3 794 269 - 400 925 Instruments financiers à terme et jetons détenus Charges constatées d'avance 45 657 45 657 56 018 - 10 361 TOTAL (II) 13 769 350 13 769 350 18 688 158 -4 918 808 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 823 848 823 848 823 848 Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) TOTAL ACTIF (0 à V) 38 708 926 275 881 38 433 045 35 447 864 2 985 181 ALCYON Page 2

Bilan (suite) Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le Exercice précédent 31/12/2019 31/12/2018 Variation (12 mois) (12 mois) Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : ) 4 431 734 4 403 290 28 444 Primes d'émission, de fusion, d'apport ... 33 218 177 33 016 365 201 812 Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau -6 085 104 -4 639 494 -1 445 610 Résultat de l'exercice -1 395 357 -1 445 610 50 253 Subventions d'investissement Provisions réglementées Résultat de l'exercice précédent à affecter TOTAL (I) 30 169 449 31 334 550 -1 165 101 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques 21 113 21 113 Provisions pour charges TOTAL (III) 21 113 21 113 Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts 7 112 028 2 000 000 5 112 028 . Découverts, concours bancaires 569 1 535 - 966 Emprunts et dettes financières diverses . Divers 400 000 400 000 . Associés 9 045 - 9 045 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203 754 867 116 - 663 362 Dettes fiscales et sociales . Personnel 120 453 76 209 44 244 . Organismes sociaux 333 778 290 105 43 673 . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 31 453 411 266 - 379 813 . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 22 477 20 065 2 412 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 860 6 860 Autres dettes 11 111 10 000 1 111 Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance TOTAL (IV) 8 242 482 4 092 200 4 150 282 Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) TOTAL PASSIF (I à V) 38 433 045 35 447 864 2 985 181 ALCYON Page 3

Compte de résultat Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2019 31/12/2018 % absolue (12 mois) (12 mois) France Exportations Total Total Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 581 658 86 055 667 713 237 827 429 886 180,76 Chiffres d'affaires Net 581 658 86 055 667 713 237 827 429 886 180,76 Production stockée Production immobilisée 114 906 114 906 N/S Subventions d'exploitation 136 942 56 671 80 271 141,64 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges 932 72 616 - 71 684 -98,72 Autres produits 1 320 198 1 951 451 - 631 253 -32,35 Total des produits d'exploitation (I) 2 240 691 2 318 565 - 77 874 -3,36 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes 930 418 736 368 194 050 26,35 Impôts, taxes et versements assimilés 13 150 22 959 - 9 809 -42,72 Salaires et traitements 1 147 455 906 721 240 734 26,55 Charges sociales 493 398 400 358 93 040 23,24 Dotations aux amortissements sur immobilisations 55 949 53 804 2 145 3,99 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges 46 037 46 037 N/S Autres charges 1 243 280 2 036 293 - 793 013 -38,94 Total des charges d'exploitation (II) 3 929 687 4 156 504 - 226 817 -5,46 RESULTAT EXPLOITATION (I-II) -1 688 996 -1 837 939 148 943 8,10 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations -2 596 2 596 -100 Produits des autres valeurs mobilières et créances 14 458 14 458 N/S Autres intérêts et produits assimilés 59 815 60 153 - 338 -0,56 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 177 - 177 -100 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement 2 221 2 221 N/S Total des produits financiers (V) 76 494 57 734 18 760 32,49 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 187 809 60 899 126 910 208,39 Différences négatives de change 127 23 104 452,17 Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 187 936 60 922 127 014 208,49 RESULTAT FINANCIER (V-VI) -111 443 -3 188 - 108 255 N/S RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) -1 800 439 -1 841 127 40 688 2,21 ALCYON Page 4

Compte de résultat (suite) Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation 31/12/2019 31/12/2018 % absolue (12 mois) (12 mois) Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 792 - 1 792 -100 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 742 - 742 -100 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 534 - 2 534 -100 RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -2 534 2 534 -100 Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) -405 082 -398 051 - 7 031 1,77 Total des Produits (I+III+V+VII) 2 317 185 2 376 299 - 59 114 -2,49 Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) 3 712 542 3 821 909 - 109 367 -2,86 RESULTAT NET -1 395 357 -1 445 610 50 253 3,48 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier ALCYON Page 5

ECOSLOPS S.A. Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels 2019 PREAMBULE L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois. L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois. Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 38 433 045 € Le résultat net comptable est une perte de 1 395 357,08 €. Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels. REGLES ET METHODES COMPTABLES Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-2 et suivants du Plan Comptable Général 2016. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que des règlements ANC n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par les règlements ANC 2018-01 du 20 avril 2018, 2018-02 du 6 juillet 2018 et 2018-07 du 10 décembre 2018, relatifs à la réécriture du plan comptable général applicables à la clôture de l'exercice et dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices. Utilisations d'estimation Ces comptes sociaux impliquent que la société fasse un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses, dans le cadre des principes comptables appliqués qui affectent les actifs, les passifs, les notes sur les actifs et les passifs potentiels à la date des comptes, ainsi que les produits et charges enregistrés pendant l'exercice. La société revoit ses estimations de manière régulière. Des évènements et des changements de circonstances peuvent conduire à des estimations différentes, et les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Coût de développement La société a procédé en décembre 2014 à l'immobilisation de frais de recherche et développement au titre du projet P2R-OW2P pour un montant de 231 088€. Au cours de l'exercice clos 31 décembre 2019, la société a procédé à l'immobilisation de frais de recherche et développement au titre du projet Mini- P2R pour un montant de 246 307 €. Ces dépenses sont amorties sur une durée de 5 ans. Les montants immobilisés sont inscrits à l'actif sur la base de coûts directs composés de salaires et de charges sociales, frais de déplacement. Immobilisations incorporelles Le poste « concessions, brevets, droits similaires » au 31 décembre 2019 correspond à des logiciels acquis par la société. Les amortissements sont calculés en mode linéaire sur une durée de 1 à 3 ans. ALCYON Page 7

Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif pour leur coût d'acquisition. Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis. Les amortissements sont calculés en mode linéaire selon les durées attendues d'utilisation suivantes : Matériels de bureau et informatiques : 3 à 5 ans Mobiliers : 10 ans Immobilisations financières : La valeur brute des titres de participation correspond à leur coût d'acquisition. Le cas échéant, à la clôture de l'exercice, les titres sont dépréciés à concurrence de la valeur d'utilité. Celle-ci est appréciée selon les différents critères tels que la quote-part des capitaux propres de la société concernée, ses cash-flows et perspectives futures de rentabilité. La société ECOSLOPS SA dispose de titres de participation de la société Ecoslops Portugal SA, de la société Ecoslops Provence SAS, de la société Cleanwater Lda, et de la société Ecoslops Cote d'Ivoire SA. L'avance en compte courant bloquée à la société Ecoslops Portugal SA inscrite en « créances rattachées à des participations » s'élève au 31 décembre 2019 à 6 700 000€. En 2012, la société a consenti à la société Ecoslops Portugal SA un prêt d'un montant de 2 000 000€. Par avenants, des compléments de prêt ont été effectués. Au 31 décembre 2019, le montant du prêt accordé à la filiale portugaise s'élève à 3 773 732€. Au titre de l'exercice, des intérêts sur ce prêt ont été enregistrés pour un montant de 26 076 €. La société ECOSLOPS SA a consenti 2 prêts à sa filiale Ecoslops Provence. Le 1er prêt s'élève à 2 925 390€ et est rémunéré sur la base d'un taux Euribor +1,5%. Le second prêt s'élève à 400 000 € et est à taux zéro, dans la mesure où il est le reflet de l'emprunt à taux zéro consenti par la région PACA dans le cadre de la construction de l'unité de Marseille. Au titre de l'exercice écoulé, les intérêts perçus de Ecoslops Provence s'élèvent à 14 458€. Provisions La société comptabilise une provision lorsqu'elle a une obligation vis-à-vis d'un tiers, lorsque la perte ou le passif est probable et peut être raisonnablement évalué. Au cas où cette perte ou ce passif n'est ni probable, ni ne peut être raisonnablement évalué mais demeure possible, la société fait état d'un passif éventuel dans les engagements. ALCYON Page 8

ELEMENTS SIGNIFICATIFS Augmentation de capital et entrée au capital de la filiale ECOSLOPS PROVENCE SAS du groupe TOTAL Le 29 mars 2019, le groupe TOTAL, via sa filiale TOTAL Raffinage France, est entré à hauteur de 24,99% dans le capital et le financement d'Ecoslops Provence, filiale porteuse du projet d'unité P2R à Marseille. Concomitamment, le capital social de cette filiale a été augmentée de 100 000€ à 5 000 000€. Augmentation de capital de Ecoslops SA Le Conseil d'administration du 10 février 2020 a constaté l'émission de 28 444 actions nouvelles en 2019, provenant de l'exercice de 2 808 BSPCE donnant droit à la souscription de 28 444 actions nouvelles, assorties d'une prime d'émission de 201 812€. Le capital a ainsi été porté de 4 403 290€ à 4 431 734€. Financement : Au cours de l'exercice, ECOSLOPS SA a obtenu un prêt « corporate » de la Banque Européenne d'Investissement. Ce prêt, d'un montant de 18 millions d'euros, est destiné aux financements des projets Marseille (8M€), Anvers (8M€) et la R&D (2M€). Au 31 décembre 2019, un premier tirage de 5 millions d'euros a été effectué dans le cadre du financement d'Ecoslops Provence (unité de Marseille). Dépenses de recherche et développement : Au 31 décembre 2019, les coûts de développement éligibles au crédit impôt recherche (CIR) se sont élevés à 1 350 k€. La société ECOSLOPS SA a demandé le remboursement du CIR 2019 pour un montant de 405 k€. Continuité d'exploitation : Compte tenu de la situation financière de la société le principe de continuité d'exploitation est approprié pour la clôture des comptes au 31 Décembre 2019. ELEMENTS POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 2019 Après les essais concluants réalisés en 2019 sur la version pilote du Mini P2R, la fabrication de la première unité industrielle a été lancée début 2020. En effet, un accord a été conclu avec la société Aqua Flore du port d'Agadir au Maroc pour une mise en service au deuxième semestre 2020. Une nouvelle filiale, ECOSLOPS FLANDERS BV, a été créée en Janvier 2020. Cette filiale sera la société porteuse du projet d'Anvers. Le conseil d'administration, réuni le 10 février 2020, a décidé l'attribution gratuite de 32 692 actions dans le cadre de 2 plans : Plan 2020-1 : ce plan concerne 28 000 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si les critères de performance et de présence sont remplis. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an.

2020-1 : ce plan concerne 28 000 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si les critères de performance et de présence sont remplis. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. Plan 2020-2 : ce plan concerne 4 692 actions. L'attribution définitive n'interviendra pour les bénéficiaires que si le critère de présence est rempli. Une fois définitivement attribuées, ces actions sont soumises à une période de conservation fixée à un an. ALCYON Page 9

CRISE COVID-19 ET BAISSE DES MARCHES PETROLIERS A la date d'arrêté des comptes, le 30 mars 2020, la société fait face à 2 crises significatives : la crise sanitaire liée au Covid-19 et la très forte baisse des cours pétroliers. Concernant la crise Covid-19, il convient de noter qu'à la date d'arrêté des comptes : L'unité de la filiale Ecolsops Portugal à Sines est opérationnelle à 100% même si elle subit certaines contraintes au niveau de son personnel (garde d'enfants, confinement) et au niveau de certains clients (qui sont pour certains à l'arrêt ou avec une activité fortement ralentie)

Sur la filiale Ecoslops Provence, le chantier de l'unité de Marseille est à l'arrêt depuis le 23 mars 2020 ; ce qui pourrait avoir un impact sur le planning d'environ 2 mois. Des mesures de chômage partiel ont été mises en place sur ce site.

Il n'y a pas d'impact significatif attendu sur le planning de construction du Mini-P2R.

Mini-P2R. Enfin, des mesures de chômage partiel ont été mises en place pour le siège à Paris Concernant l'impact de la chute des cours du pétrole depuis le début du mois de mars 2020, la société rappelle les points suivants : Les prix de vente d'Ecoslops Portugal sont indexés sur les cours des produits raffinés ou les cours du Brent avec pour certains un prix minimum : le prix de vente moyen baisse de 45% quand le Brent perd 60% (passant par exemple de 60$ à 25$, comme cela a été le cas depuis le début de l'année 2020)

Le point mort économique de l'unité de Sines, au niveau de l'EBITDA, se situe aux alentours de 25$ le baril de

Brent, performance rendue possible par la forte élasticité des prix des matières premières (slops, sludges) qui peuvent baisser encore plus que les cours des produits pétroliers dans des situations comme celle rencontrée actuellement. Par ailleurs, la trésorerie du Groupe au 30 mars 2020 (6,5M€) et future (qui intègre 8M€ de tirages bancaires restant à effectuer en 2020) permet au groupe d'une part de financer son programme d'investissements et les frais de fonctionnement, et d'autre part d'absorber les conditions de marché dégradées de la filiale Ecoslops Portugal. ALCYON Page 10

Annexes aux comptes annuels 2019 (suite) NOTES SUR LE BILAN ACTIF Actif immobilisé Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous : Immobilisations brutes = 24 115 728 € Actif immobilisé A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Immobilisations incorporelles 242 884 246 308 6 116 483 076 Immobilisations corporelles 157 178 13 882 109 188 61 872 Immobilisations financières 16 589 527 6 981 253 23 570 780 TOTAL 16 989 589 7 241 443 115 304 24 115 728 L'essentielle de l'augmentation des immobilisations financières est liée d'une part à l'augmentation de capital en numéraire de la filiale Ecoslops Provence (pour un montant de 3 650 500 €) et d'autre part, aux prêts consentis à cette filiale (pour un montant de 3 325 390 €) pour le financement de la construction de l'unité de production de Marseille Amortissements et provisions d'actif = 275 881 € Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture Immobilisations incorporelles 196 667 46 445 6 116 236 996 Immobilisations corporelles 33 215 9 504 3 834 38 885 TOTAL 229 882 55 949 9 950 275 881 Détail des immobilisations et amortissements en fin de période Nature des biens immobilisés Montant Amortis. Valeur nette Durée Frais recherche & developpement 477 396 231 316 246 080 5 ans Concess.brevets licences 5 680 5 680 0 de 1 à 3 ans Instal./agenc.divers 3 334 1 030 2 304 15 ans Mat.bureau &informatique 28 114 12 735 15 379 De 3 à 5 ans Mobilier 30 424 25 119 5 305 10 ans TOTAL 544 948 275 881 269 067 Etat des créances = 10 314 594 € Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Avances et acomptes 66 66 Clients et comptes rattachés 187 651 187 651 Organismes sociaux 207 207 Crédit d'impôt recherche 405 082 405 082 TVA 35 835 35 835 Compte courant Ecoslops Portugal 9 530 282 9 530 282 Subvention à recevoir 113 342 113 342 Autres créances 42 129 42 129 TOTAL 10 314 594 10 314 594 - - Charges constatées d'avance = 45 657 € Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur. Charges à répartir = 823 848 € Les charges à répartir correspondent aux charges supportées par la société pour la contractualisation de l'emprunt BEI (commission bancaire, frais des avocats et des conseillers financiers). Elles s'élèvent à 870 k€ et sont réparties sur la durée de l'emprunt, à savoir du 31 juillet 2019 au 30 juin 2027. ALCYON Page 11

Annexes aux comptes annuels 2019 (suite) NOTES SUR LE BILAN PASSIF Capital social = 4 431 734 € Mouvements des titres Nombre Val. nominale Capital social Titres en début d'exercice 4 403 290 1,00 4 403 290 Titres émis 28 444 1,00 28 444 Titres en fin d'exercice 4 431 734 1,00 4 431 734 Au 31 décembre 2019, Ecoslops SA détient 1 382 de ses propres actions dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu le 28 juin 2018 entre Ecoslops SA et Portzamparc. Variation des capitaux propres Capital Primes Report à nouveau Résultat net Total capitaux propres Situation au 31 Décembre 2018 4 403 290€ 33 016 365€ -4 639 494€ - 1 445 610€ 31 334 550€ Exercices de BSPCE 28 444€ 201 812€ 230 256€ Affectation du résultat - 1 445 610€ 1 445 610€ - Résultat 31 décembre 2019 - - 1 395 357€ -1 395 357€ Situation au 31 Décembre 2019 4 431 734€ 33 218 177€ -6 085 104€ - 1 395 357€ 30 169 449€ Au cours de l'exercice, le Conseil d'administration a constaté l'émission de 28 444 actions nouvelles, intervenue entre le dernier arrêté du capital et le 31 décembre 2019, provenant de l'exercice de 2 808 BSPCE donnant droit à la souscription de 28 444 actions nouvelles au prix d'exercice par bon de 82 €. Soit au total, un montant nominal d'augmentation de capital de 28 444 € et une prime d'émission de 201 812€. Le capital est ainsi porté de 4 403 290 € à 4 431 734 €. Eléments financiers dilutifs Au 31 décembre 2019, il existe 2 000 Bons de Souscription de Parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE) émis et attribués par le Conseil d'Administration du 16 avril 2015, chaque bon donnant droit à 10,13 actions ; Par ailleurs, il existe au 31 décembre 2019 16 804 actions gratuites attribuées et non caduques. La Société n'a pas attribué d'options de souscription d'actions au cours de l'exercice 2019 Compte tenu de l'ensemble de ces instruments dilutifs, le nombre d'actions nouvelles susceptibles d'être émises, au 31 décembre 2019 s'élevait à 37 064 actions soit un capital potentiel de 0,84 % (sur une base non diluée). ALCYON Page 12

Tableau de synthèse des instruments dilutifs au 31 décembre 2019 : Nombre Nombre d'actions pouvant être souscrites (post division du nominal) BSPCE (1) 2 000 20 260 Actions gratuites 12 250 12 250 2018-1 Actions gratuites 4 554 4 554 2018-2 Total 37 064 un Bon donnant droit à 10,13 actions de 1 euro de nominal (prix d'exercice du Bon de 82 € pour 10,13 actions), sous réserve de remplir les conditions d'exercice. Provisions = 21 113 € Nature des provisions A l'ouverture Augmentation Utilisées Non utilisées A la clôture Provisions réglementées Provisions pour risques & 21 113 - - - 21 113 TOTAL 21 113 - - - 21 113 Emprunts bancaires et dettes financières diverses = 7 400 000 € et 112 597 € d'intérêts courus Etat des emprunts Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunt BPI 2 000 000 - 1 600 000 400 000 Emprunt PACA 400 000 - 240 000 160 000 Emprunt BEI 5 000 000 - 500 000 4 500 000 Intérêts courus sur emprunt 112 597 112 597 TOTAL 7 512 597 112 597 2 340 000 5 060 000 Les dettes bancaires sont enregistrées pour leur valeur nominale. Elles ne font pas l'objet d'actualisation. Les emprunts bancaires ont des échéances qui s'étalent entre 2021 et 2027. Ces emprunts sont à taux fixe : 0% pour l'emprunt PACA ; 2,17% pour l'emprunt BPI et 5% pour l'emprunt BEI. Par ailleurs, concernant l'emprunt BEI, la société sera tenue, à compter du 30 juin 2022, de verser annuellement des intérêts financiers complémentaires calculés sur un % du chiffre d'affaires ou de l'EBITDA consolidé du groupe de l'année précédente. Autres dettes = 729 885 € Etat des dettes Montant total De 0 à 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Fournisseurs 203 754 203 754 Dettes fiscales & sociales 508 160 508 160 Dettes sur immobilisations 6 860 6 860 Autres dettes 11 111 11 111 Produits constatés d'avance TOTAL 729 885 729 885 - - Charges à payer par postes du bilan = 543 047 € Charges à payer Montant Emp. & dettes établ. de crédit 112 597 Fournisseurs 96 033 Dettes fiscales & sociales 334 417 TOTAL 543 047 ALCYON Page 13

Annexes aux comptes annuels 2019 (suite) NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT Ventilation du chiffre d'affaires = 667 713 € Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante : Nature du chiffre d'affaires Montant HT Taux Prestations de services - Ecoslops Portugal 86 055 13 % Prestations de services - Ecoslops Provence 578 160 86 % Prestations de services - Autres 3 498 1 % TOTAL 667 713 100 % Autres produits d'exploitation = 1 572 978 € Les autres produits d'exploitationse décomposent de la manière suivante : Nature des autres produits d'exploitation Montant HT Taux Production immobilisée sur Projet Mini P2R 114 906 7 % Subvention Fasep (projet Egypte) 113 342 7 % Autres subventions 23 600 2 % Refacturation à Ecoslops Portugal d'achats effectués pour compte 18 040 1 % Refacturation à Ecoslops Provence d'achats effectués pour compte 1 296 684 82 % Transfert de charges & produits divers de gestion courante 6 406 1 % TOTAL 1 572 978 100 % Résultat financier = - 111 443 € Le résultat financier se décompose de la manière suivante : Nature du résultat financier Montant HT Intérêts financiers - charges - sur emprunt BEI - 104 795 Intérêts financiers - charges - sur emprunt BPI - 50 633 Perte de change - 127 Intérêts financiers - produits - sur prêt Ecoslops Provence 14 458 Intérêts financiers - produits - sur prêt Ecoslops Portugal 26 076 Gain financier net sur contrat de liquidité 1 358 Produit / cession de valeurs mobilières 2 221 TOTAL -111 443 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 405 082 € Niveau de résultat Avant impôt Impôt Après impôt Résultat d'exploitation -1 688 996 405 082 -1 283 914 Résultat financier -111 443 -111 443 Résultat exceptionnel Participation des salariés TOTAL -1 800 439 405 082 -1 395 357 La société Ecoslops SA a demandé le remboursement du CIR 2019 pour un montant de 405 082€. ALCYON Page 14

AUTRES INFORMATIONS Rémunération des dirigeants Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle. Effectif moyen Catégories de salariés Salariés Cadres 10 Employés 1 TOTAL 11 Informations sur les parties liées Toutes les transactions avec les parties liées concernent des transactions effectuées entre Ecoslops SA et ses filiales et sont conclues à des conditions normales de marché Engagement hors-bilan Cautions données : Caution de 700 000 € au profit de CLT dans le cadre de la sous-concession au Portugal ;

sous-concession au Portugal ; Caution de 200 000 € au profit de Total Raffinage France dans le cadre du prêt à usage pour le terrain de l'unité de Marseille ; Engagements donnés dans le cadre des financements bancaires : Financement de 18 M€ auprès de la Banque Européenne d'Investissement (l'endettement au 31 décembre

2019 est de 5 M€) : Nantissement des comptes bancaires de Ecoslops SA et des prêts accordés par Ecoslops

SA à Ecoslops Provence (qui s'élève à 3 325 390 € au 31 décembre 2019) ; nantissement de second rang des titres d'Ecoslops Provence détenus par Ecoslops SA. Ces engagements ont été approuvés par le Conseil d'Administration dans sa réunion du 20 juin 2019.

2019 est de 5 M€) : Nantissement des comptes bancaires de Ecoslops SA et des prêts accordés par Ecoslops SA à Ecoslops Provence (qui s'élève à 3 325 390 € au 31 décembre 2019) ; nantissement de second rang des titres d'Ecoslops Provence détenus par Ecoslops SA. Ces engagements ont été approuvés par le Conseil d'Administration dans sa réunion du 20 juin 2019. Financement de 6,5 M€ auprès de BNP, HSBC et Banque Populaire Méditerranée pour l'unité de Marseille : Nantissement des comptes bancaires d'Ecoslops Provence et nantissement de 1 er rang sur les titres de cette filiale. Par ailleurs, Ecoslops SA se porte caution solidaire d'Ecoslops Provence dans le cadre des obligations garanties de cet emprunt, dans la limite de 4 500 600 € (3 900 520 € au titre du principal et 600 080 € au titre des intérêts et frais). Ces engagements ont été approuvés par le Conseil d'Administration dans sa réunion du 15 février 2019. ALCYON Page 15

Annexes aux comptes annuels 2019 (suite) DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices. Produits à recevoir = 168 399 € Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés Montant Clients factures a établir (418100) 168 192 TOTAL 168 192 Produits à recevoir sur autres créances Montant Org.soc. produits à recevoir (438700) 207 TOTAL 207 Charges constatées d'avance = 45 657 € Charges constatées d'avance Montant Charges constatées d'avance (486000) 45 657 TOTAL 45 657 Charges à payer = 543 047 € Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit Montant Banque intérêts courus (518100 & 518600) 569 Intérêts courus sur emprunts 112 028 TOTAL 112 597 Dettes fournisseurs et comptes rattachés Montant Fourn factures non parvenues (408100) 96 033 TOTAL 96 033 Dettes fiscales et sociales Montant Pers conges à payer (428200) 42 043 Provisions primes (428300) 78 125 Org soc charges à payer prodts à recevoir (438000) 153 822 Org.soc. congés à payer (438200) 18 008 Charges sociales /primes (438300) 33 594 Etat autres charges à payer (448600) 820 Formation continue (448630) 8 005 TOTAL 334 417 ALCYON Page 16

Annexes aux comptes annuels 2019 (suite) TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Tableau en € Filiales et Capital Réserves et Quote- Valeur Valeur Prêts et Cautions C.A. H.T. Résultat du Dividendes participations social report à part du brute des nette des avances et avals du dernier dernier encaissés nouveau capital titres titres consenties donnés exercice exercice par la Sté détenu détenus détenus par la Sté par la Sté clos clos dans l'ex en % A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations - Filiales (plus de 50% du capital détenu) ECOSLOPS PORTUGAL 5 500 000 (1 700 932) 100% 5 869 900 5 869 900 10 473 732 0 8 831 056 (223 063) 0 ECOSLOPS PROVENCE 5 000 000 (17 980) 75,01% 3 750 500 3 750 500 3 325 390 1 083 (164 818 ) 0 CLEANWATER 10 000 (4 989) 100% 10 000 10 000 0 (511) 0 ECOSLOPS COTE 3 811(1) 0 60% 9 147(2) 9 147(2) NC NC 0 D'IVOIRE(3) Participations (10 à 50 % du capital détenu) Néant -

Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations Filiales non reprises en A: a ) Françaises b ) Etrangères Participations non reprises en A: Françaises Etrangères Capital social versé. Dont 6 860€ de versement restant à effectuer sur l'acquisition des titres. Ecoslops Cote d'Ivoire n'a pas encore d'activité ALCYON Page 17

AUDITINVEST ERNST & YOUNG et Autres Ecoslops S.A. Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l'article L. 225-115 4° du Code de commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2019

AUDITINVEST ERNST & YOUNG et Autres 7, rue Henri Rochefort Tour First 75017 Paris TSA 14444 92037 Paris-La Défense cedex S.A.S. à capital variable 438 476 913 R.C.S. Nanterre Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie Membre de la compagnie régionale de Paris régionale de Versailles Ecoslops S.A. Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l'article L. 225-115 4° du Code de commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 A l'Assemblée Générale de la société Ecoslops S.A., En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application de l'article L. 225-115 4° du Code de commerce, nous avons établi la présente attestation sur les informations relatives au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, figurant dans le document ci-joint. Ces informations ont été établies sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il nous appartient d'attester ces informations. Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit des comptes annuels de votre société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Notre audit, effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Par conséquent, nous n'avons pas effectué nos tests d'audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à effectuer les rapprochements nécessaires entre le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées et la comptabilité dont il est issu et vérifier qu'il concorde avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la concordance du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, figurant dans le document joint et s'élevant à € 808 560 avec la comptabilité ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

La présente attestation tient lieu de certification de l'exactitude du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées au sens de l'article L. 225-115 4° du Code de commerce. Elle est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins. Paris et Paris-La Défense, le 28 avril 2020 Les Commissaires aux Comptes AUDITINVEST ERNST & YOUNG et Autres Yves Decrette Jean-François Nadaud Ecoslops S.A. Exercice clos le 31 décembre 2019 2