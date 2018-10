Ecoslops : Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2018

ECOSLOPS

RAPPORT SEMESTRIEL

Du 01/01/2018 au 30/06/2018

RAPPORT D'ACTIVITE

UN SEMESTRE MARQUÉ PAR L'AMÉLIORATION MAJEURE OPÉRÉE SUR L'UNITÉ DE SINES, ET LES PROGRÈS RÉALISÉS SUR LES SITES DE MARSEILLE ET D'ANVERS

Le premier semestre 2018 a été riche en avancées et réalisations. Nous avons procédé́ à une amélioration significative de l unité́ de Sinès pour élargir la gamme de résidus à traiter et adresser le marché des résidus à bas point d'éclair, générateur des meilleures marges brutes. Cet arrêt a légèrement pénalisé́ le chiffre d'affaires sur le semestre mais n'a pas empêché́ l'usine de Sinès de dégager un EBITDA positif. Par ailleurs, nous avons notablement développé́ nos capacités d'approvisionnement en Europe, avec des fournisseurs dans 4 pays dorénavant. Cet élargissement est la preuve de la pertinence de notre positionnement et de la reconnaissance qui en est faite par le marché. L'usine de Marseille a reçu son permis de construire en septembre, et le permis d'exploiter est attendu pour la fin de l'année. Concernant Anvers, nous avons finalisé les études d'intégration chez ATPC/Vitol et en- gagé les discussions avec l'administration pour les permis. Le pilote du Mini P2R est en cours de construction. Il sera livré sur site en octobre pour validation du process. Enfin, les discussions avec IAPMEI pour définir la part non remboursable de l'aide obtenue pour la construction de Sinès ont démarré, l'objectif étant de les boucler avant la clôture des comptes 2018.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,6m€ contre 2,9m€ au premier semestre 2017 (dont 1,4m€ et 1,8m€ de ventes hydrocarbures respectivement). Ce recul s'explique par l'indisponibilité́ de l'unité́ P2R pendant les trois premiers mois du semestre. En effet, comme annoncé, Ecoslops a profité de cette période pour procéder à des améliorations techniques permettant de traiter des résidus à bas point d'éclair. Ces résidus présentent l'avantage d'être en nombre important en Europe (dépôts pétroliers, terminaux pétroliers, pipelines, ...) et sont moins bien valorisés que les résidus à haut point d'éclair, qui présentent moins de contraintes de manutention et des débouchés anciens (cimenteries). Un premier bateau de résidus à bas point d'éclair devrait alimenter Sinès avant la fin de l'année (5 000T).

Sur le semestre, 6 080T ont été́ produites (contre 11 700T en 2017) et 4 600T vendues (contre 9 700T). La production a repris début avril au rythme moyen de 2 000-2 200T par mois. La baisse conjoncturelle des volumes vendus (-47%) a été́ compensée par une hausse moyenne du prix de vente à la tonne en € de +64% dont 24% lié à l'amélioration du mix et 32% lié à la hausse du brent (en €), indice de référence de nos prix de vente.

EBITDA Portugal positif au premier semestre

Les charges fixes sont stables sur l'unité de Sinès, et en légère augmentation sur le siège du fait des projets en cours (Marseille, Anvers, Mini P2R, ...).

Malgré un taux d'utilisation de Sinès faible au premier semestre, l'usine dégage un EBITDA positif de près de 200k€, preuve de la robustesse du business model.

De ce fait, la perte enregistrée au niveau du groupe est essentiellement imputable au siège qui concentre les fonctions Technique, Développement, Direction Générale.

Un réseau d'approvisionnement européen

En deux ans, Ecoslops a réussi à diversifier ses sources d'approvisionnement en résidus, tant géographiquement que qualitativement. En plus des résidus locaux collectés auprès de MSC et de CLT (terminal pétrolier du Port de Sinès), Ecoslops dispose maintenant d'un réseau comprenant des fournisseurs belges, hollandais, grecs et français. Ces résidus sont à la fois à bas et à haut point d'éclair. En offrant une pérennité d'emploi et une valorisation économique intéressante de leurs résidus, Ecoslops permet à ces collecteurs d'investir dans leur métier de base et de faire baisser les coûts refacturés auprès des navires (meilleur moyen de lutte contre la pollution marine). La mise en place de cette stratégie gagnant-gagnant est unique en Europe

Développement au cours du semestre

Marseille

Ecoslops a sécurisé un financement bancaire de 6,5m€ auprès de BNP, HSBC et Banque Populaire Méditerranée auquel s'ajoute un financement Corporate de 2,0m€ de BPI et un prêt à taux zéro de 0,4m€ de la Région PACA.

Les études se poursuivent et près de 70% des marchés d'appels d'offre ont été lancés ou attribués. En septembre, le permis de construire a été accordé par la commune de

Châteauneuf-les-Martigues, permettant d'engager les travaux de Génie Civil. L'enquête publique a été close le 20 septembre et le Permis d'Exploiter est attendu avant la fin de l'année. L'objectif est de construire l'unité P2R au cours de l'année prochaine pour une mise en service au second semestre 2019.

Pour une unité comme celle de La Mède (30 000T/an), le procédé Ecoslops permet de diviser par trois les émissions de fabrication par rapport à la méthode traditionnelle basée sur l'extraction de pétrole brut et d'améliorer l'empreinte matière pétrole (préservation du stock de matière première fossile). Les résultats de l'étude réalisée par Carbone 4 en début d'année indiquent en effet que le site de La Mède permettra à lui seul une réduction des émissions de 13 ktCO²eq/an.

Anvers

Ecoslops et ATPC (groupe VTTI/VITOL) ont engagé les études permettant de déposer une de- mande de permis de construire et d'exploiter. Les discussions avec l'administration flamande débutent en vuede sélectionner le chemin réglementaire approprié. Les études techniques d'im- plantation et d'intégration dans la raffinerie d'ATPC sont en voie de finalisation. La taille envisagée est d'au moins 60 000T étant donné le potentiel local.

Mini-P2R

Comme annoncé précédemment, Ecoslops est convaincu qu'un marché existe pour des unités de plus petites tailles dans des ports plus isolés (îles, ports de taille régionale). Un pilote est en cours de construction et sera livré en octobre. Une fois la validation du process effectuée, un prototype de cette unité containérisée sera construit en vue de l'exploiter en conditions réelles dans un port adéquat. Une fois cette étape achevée, la commercialisation du Mini P2R pourra être lancée à l'international.

Autres projets

Ecoslops poursuit l'avant-projet sur le Canal de Suez et a engagé d'autres discussions sur des ports de premier rang mondial.

Situation financière

Au 30 juin 2018, la trésorerie disponible s'élève à 7m€.

La dette brute s'élève à 2,9m€, hors subvention en partie remboursable de IAPMEI

Les discussions avec IAMPEI en vue de déterminer la part non remboursable de l'aide financière octroyée ont commencé cet été et devraient s'achever avant la clôture des comptes 2018. Les résultats économiques et sociaux de l'implantation à Sinès rendent Ecoslops confiant dans l'attribution d'une part importante de l'aide sous forme non remboursable.

Perspectives et événements postérieurs

Sur l'ensemble de l'année, la production estimée à Sinès devrait être de l'ordre de 19.000T per-mettant ainsi de limiter l'impact de l'arrêt du premier trimestre (équivalent à environ 6 000T). Dans ces conditions, le chiffre d'affaires serait en hausse sur l'année complète comparé à l'an dernier.

La fin de l'année permettra aussi d'enregistrer le permis d'exploiter de notre unité de Marseille et de démarrer la construction sur le site.

Le pilote du Mini-P2R sera livré et testé avant la fin de l'année, source de nouvelles opportunités pour Ecoslops (partenariats, business model

ECOSLOPS

COMPTES CONSOLIDES

