Ecoslops : Rapport semestriel au 30 juin 2019

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Ecoslops a franchi un cap important au premier semestre 2019 tant opérationnellement que fi- nancièrement et stratégiquement. Tout d'abord, la filiale opérationnelle portugaise est en forte progression en volumes, en chiffre d'affaires (+74% et x2 en produits raffinés) et en rentabilité. En- suite, la gestion rigoureuse des ressources engagées sur la construction de l'unité de Marseille et le développement des autres projets (Mini P2R, Anvers, Egypte, ...) a permis de limiter la perte nette

0,5m€ contre 1,4m€ à la même période l'année dernière et ainsi de dégager pour la première fois un EBITDA Groupe positif. Enfin, les trois closing financiers apportent une visibilité long terme en phase avec nos besoins : entrée du groupe Total au capital d'Ecoslops Provence (Marseille), enga- gement ferme des banques de financement BNP, HSBC et BP Med à hauteur de 6,5m€ (Marseille) et financement de la Banque Européenne d'Investissement à hauteur de 18 m€ (fonds propres Marseille, Anvers, R&D). Cette visibilité permet d'envisager sereinement les prochains semestres et de procéder aux recrutements rendus nécessaires par un pipeline d'opportunités qui continue de croitre de manière soutenue.

Une forte progression du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 4,6m€ contre 2,6m€ au premier semestre 2018 (dont 3,6m€ et 1,7m€ de ventes de produits raffinés respectivement). Il est rappelé que l'unité P2R de Sinès au Portugal avait fait l'objet d'un arrêt programmé au cours du 1er trimestre 2018 afin d'apporter des améliorations techniques.

Sur le semestre, 13 360T ont été produites (contre 6 080T en 2018) et 12 000T vendues (contre 5 250T).

La progression du chiffre d'affaires Produits Raffinés est donc la résultante d'un effet volume (+129%) et d'une baisse du prix de vente moyen/tonne de 7%, provenant d'une baisse du cours moyen du Brent de 12% et d'une parité EUR/$ plus favorable de 5%.

EBITDA Groupe positif au premier semestre

Pour la première fois, l'EBITDA Groupe devient positif. L'unité de Sinès a dégagé un EBITDA positif d'un peu plus de 800 k€ (contre un peu moins de 200 k€ au premier semestre 2018) qui permet de couvrir les coûts de structure et de holding.

Une solidité financière significativement renforcée

Le 30 janvier 2019, IAPMEI a notifié à Ecoslops Portugal qu'un montant de 3.033 k€ d'avance condi- tionnée devenait non-remboursable compte tenu de l'atteinte des critères socio-économiques du projet.

Le 29 mars 2019 et conformément aux engagements pris antérieurement, le Groupe Total est entré