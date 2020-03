RESULTATS ANNUELS 2019 ECOSLOPS : POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE ORGANIQUE, PIPELINE DE PROJETS SOUTENU GRÂCE A UN BILAN ET DES LIQUIDITES TRES SOLIDES, UN EBITDA GROUPE POSITIF POUR LA PREMIERE FOIS

Paris, le 30 mars 2020 - Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2019, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 30 mars 2020.

Avec un chiffre d’affaires de 8,8M€, contre 7,5M€ en 2018, l’exercice 2019 se termine par une

nouvelle progression de 19% de l’activité dont 23% sur les ventes de produits raffinés.

La production de produits raffinés par l’unité de Sines au Portugal a atteint en 2019 son plus haut

niveau historique avec 25.800 tonnes, à comparer à 19.200 tonnes l’année précédente. Cette forte

augmentation en volume (+34%) a très largement compensé la baisse du cours moyen du Brent

sur la période (-12%).

L’année 2019 a également été marquée par le renforcement significatif des structures humaine et

financière du Groupe avec :

- 5 recrutements de profils expérimentés dans les fonctions R&D, Construction, Exploitation et

Finance. Ces recrutements ont permis de doubler les effectifs dédiés aux projets structurants du

développement du Groupe (Mini P2R, Marseille, Anvers,..)

- la signature de 2 contrats de financement à long terme : 6,5M€ auprès de BNP, HSBC et Banque

Populaire Méditerranée pour l’unité de Marseille et 18M€ auprès de la Banque Européenne

d’Investissement pour les unités de Marseille, Anvers et la R&D.

L’EBITDA Groupe est passée de -0,4M€ en 2018 à +0.4M€ en 2019. L’EBITDA se décompose

de la façon suivante : 2,1M€ (dont 0,6M€ de subvention sur exercices antérieurs) pour Ecoslops

Portugal, -1,6M€ pour le siège et -0,1M€ pour Ecoslops Provence.

PIPELINE DE PROJETS

Marseille : 2019 a été l’année de démarrage de la construction de notre seconde usine, à Marseille

au sein de la raffinerie de TOTAL PROVENCE. A la fin de l’année, les capacités de stockage et

le génie civil étaient largement achevés. Le four était construit et a été livré en début d’année

2020. Le P2R à proprement dit est en cours de construction chez nos fournisseurs à l’extérieur et

la moitié de la charpente est déjà sur site. Suite aux conséquences du COVID-19, le chantier a dû

être arrêté le 23 mars. Les effets de l’arrêt de l’activité économique sur l’ensemble des chaines

d’approvisionnement nous concernant (sourcing matière première, fabrication, livraison, montage,

...) sont difficiles à estimer. A ce stade, nous n’anticipons pas de retard sur le projet supérieur

à 2 mois. La mise en service (commissioning) de l’usine devrait s’opérer au second semestre

de l’année. Par ailleurs, les banques de financement ont approuvé notre première demande de

tirage de 3,5M€ fin mars, conformément à l’avancement du projet.

Anvers : Ecoslops Flanders, filiale à 100%, a été créée en Belgique. Celle-ci opérera l’unité

d’une capacité de production de 60.000 tonnes /an. Les études de danger et d’environnement

nécessaires aux permis de construire et d’exploiter sont lancées, conjointement avec le groupe

VTTI (Vitol), propriétaire de la raffinerie ATPC à Anvers. Le planning prévisionnel est le suivant :

obtention des permis mi-2021, construction finalisée et démarrage mi-2022.

Egypte : L’étude de faisabilité a été remise fin 2019 aux autorités du Canal de Suez. Pour rappel,

ce projet prévoit dans un premier temps l’installation de moyens de collecte (barge), réception

et séparation eau/hydrocarbures. Les discussions actuelles portent sur la finalisation de points

techniques et sur le mode de financement de cette infrastructure de collecte et de réception (Port

Reception Facility selon la terminologie MARPOL).

Mini P2R : Après les essais concluants réalisés en 2019 sur la version pilote, la fabrication de la

première unité industrielle a été lancée. Un accord a été conclu avec la société Aqua Flore du port

d’Agadir au Maroc pour une mise en service au deuxième semestre 2020. Après une phase d’essai

concluante, cet accord débouchera sur une vente ou une location. Cette première mondiale

servira de référence pour les nombreux prospects identifiés. L’unité aura aussi la capacité de

traiter les huiles de vidange usagées, qui sont une source de pollution importante dans de très

nombreux pays faute de solution technique économiquement viable. Depuis cette annonce, de

nombreux prospects se sont montrés intéressés par cet équipement modulaire, de taille adaptée.

Parallèlement, le groupe est en phase d’avant-projet dans des zones à très fort potentiel pour le

P2R, sur la zone Asie notamment, et poursuit le développement d’un portefeuille de prospects

pour le Mini P2R.

Compte de résultat consolidé 2019 (en k€)

31/12/2019 31/12/2018 Var. k€ Var. % Immobilisations Incorporelles 534 372 162 44% Immobilisations Corporelles 26 024 18 479 7 545 41% Immobilisations Financières 175 161 14 9% Impôts différés actif 1 353 1 929 (576) (30)% Actif Immobilisé 28 086 20 941 7 145 34% Stocks & Encours 1 172 1 460 (288) (20)% Clients 1 494 1 529 (35) (2)% Autres Créances 1 822 1 696 126 7% Disponibilités 5 979 7 909 (1 930) (24)% CCA & Charges à répartir 1 234 76 1 158 1524% Actif circulant 11 701 12 670 (969) (8)% Total ACTIF 39 787 33 611 6 176 18%





Des produits d’exploitation en forte progression,

Les ventes de produits raffinés sont en hausse de plus 23% sur l’année et représentent plus de 75%

de l’activité de Sines.

Les autres produits d’exploitation intègrent principalement 0,7M€ de production immobilisée liée à

l’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée en interne pour l’unité de Marseille et 0,7 M€ de subvention

IAPMEI au Portugal (dont 0,6M€ comptabilisés au titre d’exercices antérieurs).

Les achats de résidus d’hydrocarbures ont représenté 3,3 M€ contre 2,3M€ en 2018. En 2018,

Ecoslops Portugal avait traité une part importante de résidus issus de la collecte locale et

stockés depuis plusieurs années dans un bac dédié. Le traitement de ces résidus avait été rendu

possible par les améliorations techniques opérées au cours du 1er trimestre 2018. En 2019, le mix

d’approvisionnement a été plus plus conforme au business model de la société, qui a accru ses

approvisionnements externes tout en maintenant un taux de marge brute supérieur à 50%.

La progression des charges de personnel de 21% reflète le renforcement des équipes réalisé au

cours de l’exercice.

Les charges financières ont augmenté de 0,1M€, correspondant aux intérêts courus sur le 1er tirage

BEI réalisé en juillet 2019.

L’impôt sur les sociétés représente une charge de 0,2M€ et se décompose en un produit d’impôt

de 0,4M€ relatif au crédit d’impôt recherche, une charge d’impôt courant de -0,1M€ pour Ecoslops

Portugal et enfin une charge d’»impairment» sur les impôts différés actifs d’Ecoslops Portugal de

-0,5M€ afin de prendre en compte la situation économique liée à la crise sanitaire Covid-19 et

surtout les conditions de marché actuelle sur le Brent.

Bilan consolidé au 31 décembre 2019 (en k€)

31/12/2019 31/12/2018 Var. k€ Var. % Capital & Réserves 20 327 21 598 (1 271) (6)% Subvention 1 751 2 320 (569) (25)% Quote-part des minoritaires 1 208 - 1 208 - Résultat Net Part du Groupe (1 650) (1 500) (150) 10% Capitaux Propres 21 636 22 418 (782) (3)% Prov. Pour Risques&Charges 129 135 (6) (4)% Dettes Fin. + Avce conditionnée 13 186 7 867 5 319 68% Fournisseurs 3 252 1 670 1 582 95% Dettes fiscales et sociales 879 643 236 37% Autres dettes 705 878 (173) (20)% Dettes d'exploitation 4 836 3 191 1 645 52% Total PASSIF 39 787 33 611 6 176 18% 31/12/2019 31/12/2018 Var. k€ Var. % C.A. - Produits Raffinés 6 689 5 458 1 231 23% C.A. - Serv. Portuaires & autres 2 142 1 991 151 8% Total Chiffre d'affaires 8 831 7 449 1 382 19% Autres produits d'exploitation 1 694 320 1 374 429% Produits d'exploitation 10 525 7 769 2 756 35% Marchandises & MP (3 331) (2 285) (1 046) 46% Charges externes (3 313) (2 803) (510) 18% Impôts & Taxes (88) (137) 49 (36)% Charges de personnel (3 249) (2 676) (573) 21% Autres Charges (69) (144) 75 (52)% EBITDA 446 (379) 825 (218)% Dotations aux Amt & Prov. (1 386) (1 244) (142) 11% Résultat Financier (546) (307) (239) 78% Résultat Exceptionnel 0 (3) 3 Impôt sur les bénéfices (234) 330 (564) (171)% Résultat Net (1 691) (1 500) (191) 13% Résultat Net Part du groupe (1 650) (1 500) (150) 10%

Situation financière

A fin 2019, le Groupe dispose de près de 6M€ de trésorerie et d’un endettement net de 7,2M€.

Ecoslops a en effet signé en 2019 un contrat de financement bancaire de 6,5M€ auprès de BNP, HSBC

et Banque Populaire Méditerranée pour l’unité de Marseille ainsi qu’un financement «corporate»

de 18M€ de la Banque Européenne d’Investissement destiné à Marseille, Anvers et la R&D. Ces

financements, d’un montant total de 24,5M€, ont fait l’objet d’un premier tirage de 5M€ en 2019 et

seront mis à contribution à hauteur de 11,5M€ en 2020. Les frais d’émission d’emprunts relatifs à ces

2 contrats représentent 1,2 M€ et sont amortis linéairement sur la durée des emprunts.

L’augmentation de l’endettement net est à mettre en parallèle avec les investissements décaissés

de l’exercice qui se sont élevés à 7M€, dont 6,5 M€ pour la construction de l’unité de Marseille.

Enfin, comme précisé plus haut, le groupe a comptabilisé une charge d’«impairment» de 0,5M€

sur les impôts différés actifs d’Ecoslops Portugal afin de tenir compte d’une part des conditions

actuelles sur le marché du Brent et d’autre part de l’impact de la crise Covid-19 sur l’ensemble de

l’économie.

PERSPECTIVES ET ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS

Le début de l’année a bien entendu été marqué par l’apparition du COVID-19 et la chute très

brutale des cours du pétrole.

Concernant le COVID-19, la société souligne les points suivants :

Aucun cas de maladie avéré parmi nos collaborateurs à ce stade

L’unité de Sines au Portugal est opérationnelle à 100%, mais :

- subit des contraintes fortes au niveau du personnel (garde d’enfants, confinement);

- subit aussi des contrainte au niveau des clients (utilisateurs de nos produits à l’arrêt ou

fortement ralentis).

Le chantier de Marseille est à l’arrêt depuis le 23 mars (chômage partiel) avec un impact possible sur

le planning d’environ 2 mois.

Il n’y a pas d’impact significatif attendu sur le planning de construction du Mini-P2R.

Enfin, la société a mis en place des mesures de chômage partiel pour le siège à Paris.

Concernant l’impact de la chute des cours du pétrole en mars 2020, Ecoslops rappelle les points

suivants :

Nos prix de vente sont indexés sur les cours des produits raffinés ou les cours du Brent avec pour

certains un prix minimum : notre prix de vente moyen baisse de 45% quand le Brent perd 60% pour

passer de 60$ à 25$ par exemple.

Le point mort économique de notre usine de Sines (au niveau de l’EBITDA) se situe aux alentours

de 25$ pour un baril de Brent, performance rendue possible par la forte élasticité des prix des

matières premières (slops, sludges) qui peuvent baisser encore plus que les cours des produits

pétroliers dans des situations comme celles-ci.

Par ailleurs, la trésorerie du Groupe actuelle (6,5M€ à fin mars) et future (qui intègre 8M€ de tirages

bancaires restant à effectuer en 2020) nous permet d’une part de financer notre programme

d’investissements et les frais de fonctionnement, et d’autre part d’absorber les conditions de marché

dégradées de notre activité portugaise.

Notre développement sur le moyen terme est basé sur un cours moyen du Brent de 60$, hypothèse

partagée par de nombreux acteurs du secteur.

Les fortes turbulences actuelles ne nous font pas dévier de notre cap et fort d’un bilan et de

liquidités solides, nous nous concentrons sur nos projets internes afin d’augmenter l’avance que

nous avons sur le marché mondial du retraitement des résidus d’hydrocarbures. Le renforcement

de nos équipes nous permet de faire face à des échéances nombreuses et stratégiques (démarrage

Marseille, études Anvers, Mini P2R, autres projets). Nous sommes aussi attentifs à toute nouvelle

opportunité qui pourrait surgir de la situation actuelle (projet, acquisition...).

