COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PIPELINE DE PROJETS

Marseille: 2019 a été l'année de démarrage de la construction de notre seconde usine, à Marseille au sein de la raffinerie de TOTAL PROVENCE. A la fin de l'année, les capacités de stockage et le génie civil étaient largement achevés. Le four était construit et a été livré en début d'année 2020. Le P2R à proprement dit est en cours de construction chez nos fournisseurs à l'extérieur et la moitié de la charpente est déjà sur site. Suite aux conséquences du COVID-19, le chantier a dû être arrêté le 23 mars. Les effets de l'arrêt de l'activité économique sur l'ensemble des chaines d'approvisionnement nous concernant (sourcing matière première, fabrication, livraison, montage,

...) sont difficiles à estimer. A ce stade, nous n'anticipons pas de retard sur le projet supérieur

2 mois. La mise en service (commissioning) de l'usine devrait s'opérer au second semestre de l'année. Par ailleurs, les banques de financement ont approuvé notre première demande de tirage de 3,5M€ fin mars, conformément à l'avancement du projet.

Anvers: Ecoslops Flanders, filiale à 100%, a été créée en Belgique. Celle-ci opérera l'unité d'une capacité de production de 60.000 tonnes /an. Les études de danger et d'environnement nécessaires aux permis de construire et d'exploiter sont lancées, conjointement avec le groupe VTTI (Vitol), propriétaire de la raffinerie ATPC à Anvers. Le planning prévisionnel est le suivant : obtention des permis mi-2021, construction finalisée et démarrage mi-2022.

Egypte : L'étude de faisabilité a été remise fin 2019 aux autorités du Canal de Suez. Pour rappel, ce projet prévoit dans un premier temps l'installation de moyens de collecte (barge), réception et séparation eau/hydrocarbures. Les discussions actuelles portent sur la finalisation de points techniques et sur le mode de financement de cette infrastructure de collecte et de réception (Port Reception Facility selon la terminologie MARPOL).

Mini P2R : Après les essais concluants réalisés en 2019 sur la version pilote, la fabrication de la première unité industrielle a été lancée. Un accord a été conclu avec la société Aqua Flore du port d'Agadir au Maroc pour une mise en service au deuxième semestre 2020. Après une phase d'essai concluante, cet accord débouchera sur une vente ou une location. Cette première mondiale servira de référence pour les nombreux prospects identifiés. L'unité aura aussi la capacité de traiter les huiles de vidange usagées, qui sont une source de pollution importante dans de très nombreux pays faute de solution technique économiquement viable. Depuis cette annonce, de nombreux prospects se sont montrés intéressés par cet équipement modulaire, de taille adaptée.

Parallèlement, le groupe est en phase d'avant-projet dans des zones à très fort potentiel pour le P2R, sur la zone Asie notamment, et poursuit le développement d'un portefeuille de prospects pour le Mini P2R.