Plateforme de La Mède : Total entre au capital d'Ecoslops Provence

Châteauneuf-les-Martigues, 1ier Avril 2019 – Total a signé un accord avec Ecoslops SA, entreprise innovante produisant du carburant et du bitume léger à partir de résidus d’hydrocarbures issus du transport maritime, et détient désormais 25% du capital de sa filiale Ecoslops Provence.



Ecoslops Provence construit actuellement sur la Plateforme Total de La Mède une unité de régénération de résidus d’hydrocarbures issus du transport maritime dont le démarrage est prévu fin 2019.

Total met à disposition d’Ecoslops Provence des infrastructures existantes et lui fournit des prestations de service et les utilités nécessaires au fonctionnement de l’unité.

« Grâce à notre partenariat avec Total nous avons pu maximiser les synergies entre nos activités et rendre notre implantation dans la région de Marseille bien plus simple et économique. Nous associons bien sûr au succès de ce projet nos partenaires bancaires et la Région, sans qui le financement de cette nouvelle unité n‘aurait pas été possible. Enfin, je tiens à souligner que plus de 75% des contrats liés à la construction, soit 16 millions d’euros, seront attribués à des sociétés locales ou nationales, preuve du savoir-faire français » a déclaré Vincent Favier, Président-directeur général d’Ecoslops, en marge de la signature.

« Nous sommes ravis de renforcer notre coopération avec Ecoslops en rentrant au capital de leur filiale provençale. L’unité qui est en train d’être construite vient conforter le redéploiement industriel de notre site vers les énergies d’avenir avec un projet tourné vers l’économie circulaire » a ajouté François Bourrasse, directeur de la Plateforme La Mède de Total.

À propos de La Plateforme La Mède

En 2019, la plateforme de La Mède accueillera la première bioraffinerie française de taille mondiale grâce à un investissement de 275 millions d’euros. Elle produira 500 000 tonnes par an de biodiesel de type HVO. La plateforme de La Mède comprend par ailleurs quatre autres activités majeures : un centre de formation international sur installations réelles capable d’accueillir 2 500 stagiaires par an ; une unité de production d’AdBlue de 50 000 m3, un additif qui réduit les émissions d’oxyde d’azote des poids-lourds ; un dépôt pétrolier d’une capacité de stockage de 1,3 million de m3 par an ; une ferme solaire de 8 MW. La transformation de la plateforme de La Mède s'inscrit dans une dynamique d'avenir, en phase avec la volonté du groupe Total de prendre une part active au développement des énergies bas carbone. Elle emploiera à terme 250 collaborateurs.

À propos d’Ecoslops

Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu’aux armateurs une solution économique et écologique. La première unité industrielle (30 000 t/an) est opérationnelle à Sinès, premier port commercial du Portugal

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

* * * * *

Contact Plateforme Total de La Mède

Relations Médias : Agnes Salgues de La Brande l 04.42.78.50.18 l agnes.salgues-de-la-brande@total.com





Contact Ecoslops



Relations Médias : Emilie Dehu I 01.83.64.47.43 I emilie.dehu@ecoslops.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.

Communiqué en anglais :

PR_JV_ECOSLOPS_PROVENCE_TOTAL_010419





Pièce jointe