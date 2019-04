Résultats annuels 2018 Ecoslops : une année de forte progression de l'activité et de confirmation de la robustesse du groupe et de son modèle

Paris, le 4 avril 2019- Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, annonce les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2018, arrêtés par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 3 avril 2019.

Le Groupe Ecoslops a généré un CA de 7,5 M€ contre 6,1 M€ en 2018, en progression de 23% (19.000t produites). Cette hausse sensible est à rapporter à 9 mois d’activité contre 12 en 2017. En effet, la décision de modifier l’usine au premier trimestre pour lui permettre de traiter des résidus à bas point d’éclair a représenté un décalage de production assumé de 6000t, soit près de 2 M€ de chiffre d’affaires. Sans cet arrêt planifié et utile, le site de production de Sines aurait généré plus de 9M€ de chiffre d’affaires et produit plus de 25.000t.

L’EBITDA de la filiale portugaise est en hausse par rapport à 2017 à 1,5M€ bien que l’usine n’ait travaillé que 9 mois sur 12. L’activité de vente de produits raffinés a généré une marge d’EBITDA supérieure à 25% (hors sous concession). Les coûts de personnel et de prestataires sont en maitrisés et en légère baisse, même si des recrutements ont été effectués en France.

L’ EBITDA Groupe est stable à -0,38M€ contre -0,35M€ en 2017. La perte nette s’élève à -1,50M€ contre -1,35M€ en 2017.

Le Bilan et les capitaux propres du Groupe (22,4M€) se sont fortement renforcés grâce à la conversion de 3M€ de l’avance remboursable IAPMEI (2,3M€ après effet d’impôt) en subvention non remboursable. Le besoin en fonds de roulement s’est ponctuellement accru à la fin 2018 comparé à 2017 afin de bénéficier de livraisons significatives de résidus en fin d’année. A fin 2018, le Groupe dispose de près de 8M€ de trésorerie et d’un endettement net nul.

Notre usine de Marseille a reçu toutes ses autorisations administratives, ainsi qu’un financement ferme de 3 banques pour 6,5M€ et un Prêt à taux zéro de la région PACA. En Mars 2019, Total Raffinage France a pris une participation de 25% (à côté d’Ecoslops à 75%) dans Ecoslops Provence, société qui exploitera cette usine. C’est un signal fort qui démontre une fois de plus la qualité de notre process et le caractère innovant de notre technologie. La construction suit son cours et l’ouverture est prévue fin 2019.

Pour l’usine d’Anvers, qui sera située dans la zone de référence du pétrole en Europe, les demandes de permis sont en cours. La capacité prévue sera le double de celles de Marseille ou de Sines (soit 60.000t/an). L’ouverture est possible pour fin 2020, en fonction de la rapidité administrative des autorités locales.

En Égypte, à Port Saïd, l’étude de faisabilité se poursuit et débouchera à mi- année. Les premiers contacts pour le financement ont été pris au début de l’année. Port Saïd est un projet emblématique car il sera une vitrine sur le Moyen-Orient, marché qui recèle d’autres opportunités.

Le pilote du Mini-P2R est construit, installé à Sines, et les essais ont débuté en janvier. Le procédé reste basé sur une distillation sous vide, seule voie technique de retraitement pour obtenir des produits aux standards internationaux. Cette nouvelle activité est de nature à accélérer encore la croissance du Groupe en s’attaquant au marché diffus des ports de taille moyenne.

Compte de résultat consolidé 2018 (en k€)

31/12/2018 31/12/2017 Var. k€ Var. % Chiffre d'Affaires Net 7 465 6 080 1 385 23% Production stockée 33 163 (130) (80)% Subvention d'exploitation 57 187 (130) (70)% Rep. Prov & Transfert de charges 80 4 76 Autres produits d'exploitation 75 113 (38) (34)% Produits d'exploitation 7 710 6 547 1 163 18% Achats de Marchandises & MP (2 285) (913) (1 372) 150% Autres achats & charges externes (2 803) (2 937) 134 (5)% Impôts & Taxes (137) (46) (91) 198% Charges de personnel (2 676) (2 800) 124 (4)% Dotations aux Amt & Prov. (1 243) (1 290) 47 (4)% Autres Charges (144) (182) 38 (21)% Charges d'exploitation (9 288) (8 168) (1 120) 14% Résultat d'Exploitation (1 578) (1 621) 43 (3)% EBITDA (379) (354) (25) 7% Produits financiers 25 13 12 92% Reprises financières 20 20 Charges financières (333) (131) (202) 154% Résultat Financier (288) (118) (170) 144% Produits exceptionnels 39 18 21 117% Charges Exceptionnelles (3) (37) 34 (92)% Résultat Exceptionnel 36 (19) 55 Impôt sur les bénéfices 330 408 (78) (19)% Résultat Net (1 500) (1 350) (150) 11%

Des revenus en forte progression, un mix nettement amélioré

Les ventes de produits raffinés sont en hausse de plus 30% sur l’année et représente plus de 75% de l’activité de Sines.

En 2018, ECOSLOPS a continué d’améliorer son mix de vente en produisant plus de carburants à valeur ajoutée (gazole revendu à GALP). Ce produit a représenté plus de 55% des ventes contre 45% l’an dernier. Cette performance est directement corrélée à notre capacité à traiter les produits à bas point d’éclair (générateur de plus de ventes de gazole) grâce aux modifications apportées au premier trimestre. Le prix moyen de vente à la tonne a progressé de plus de 50% sur l’année dont +30% et -5% liés respectivement à la progression des cours du pétrole et à la parité €/US$ en 2018 comparé à 2017. L’effet mix a représenté le complément, soit +25%. GALP est devenu notre premier client en valeur, signe de la montée en gamme de notre activité.

Des charges d’exploitation stables

Les achats de résidus d’hydrocarbures ont représenté 2,3 M€ contre 0,9M€ en 2017, conforme à l’objectif de réaliser 50% de marge brute sur la vente des produits finis (58% en 2018 sur le Portugal en excluant la sous-concession). La stratégie de la société est de développer un réseau de fournisseurs pan-européen solide et long terme pour alimenter le Portugal mais aussi Marseille et Anvers à l’avenir. Le principal levier de la rentabilité est en effet le taux d’utilisation de l’outil industriel quand les conditions de marge brutes sont satisfaisantes. Cet objectif passe par la nécessité d’établir une pérennité dans les conditions d’achats avec les fournisseurs si l’on veut leur permettre d’investir dans leurs outils de collecte et de préparation des résidus. En conséquence, les achats spot plus opportunistes pratiqués au démarrage de l’activité se poursuivent mais dans une proportion moindre.

Les charges de personnel et les charges externes sont à nouveau en baisse malgré la hausse importante d’activité. Les efforts de productivité interne (masse salariale) et externe (fournisseurs) des deux dernières années ont porté leurs fruits.

Trois ans après les premières ventes de produits raffinés, les metrics de business model sont bien en place (achats, coûts internes et les prix de vente).

Bilan consolidé au 31 décembre 2018 (en k€)

31/12/2018 31/12/2017 Var. k€ Var. % Immobilisations Incorporelles 372 450 (78) (17)% Immobilisations Corporelles 18 479 17 037 1 442 8% Immobilisations Financières 161 57 104 182% Impôts différés actif 1 929 1 967 (38) (2)% Actif Immobilisé 20 941 19 511 1 430 7% Stocks & Encours 1 460 482 978 203% Clients 1 529 935 594 64% Autres Créances 1 582 1 429 153 11% Disponibilités 7 909 8 257 (348) (4)% CCA 76 108 (32) (30)% Actif circulant 12 556 11 211 1 345 12% Total ACTIF 33 497 30 722 2 775 9% 31/12/2018 31/12/2017 Var. k€ Var. % Capital & Réserves 21 598 22 772 (1 174) (5)% Subvention 2 320 2 320 Résultat Part du Groupe (1 500) (1 350) (150) 11% Capitaux Propres 22 418 21 422 996 5% Prov. Pour Risques&Charges 21 187 (166) (89)% Dettes Fin. + Avce conditionnée 7 867 7 134 733 10% Fournisseurs 1 670 1 004 666 66% Dettes fiscales & sociales 1 316 699 617 88% Autres dettes 205 276 (71) (26)% Dettes d'exploitation 3 191 1 979 1 212 61% Total PASSIF 33 497 30 722 2 775 9%

Situation financière

A fin 2018, le Groupe dispose de près de 8M€ de trésorerie et d’un endettement net nul. Les cash-flow opérationnels de SINES sont bientôt suffisants pour absorber les coûts centraux (tournés vers les nouveaux projets), de manière à consacrer les ressources financières du Groupe uniquement aux dépenses d’investissement dans les nouvelles unités ou la R&D.

Le besoin en fonds de roulement s’est ponctuellement accru à la fin 2018 comparé à 2017 afin de bénéficier de livraisons significatives de résidus en fin d’année.

Le poste Immobilisations Corporelles est en hausse du fait des premiers achats d’équipements d’Ecoslops pour le site de Marseille.

Les capitaux propres du Groupe ont été renforcés par la conversion de 3M€ de l’avance remboursable IAPMEI (2,3M€ après effet d’impôt) en subvention non remboursable et excédent 22 M€.

Perspectives et évènements postérieurs

Le début d’année 2019 a permis d’enregistrer des nouvelles venant conforter le bilan financier d’Ecoslops de manière fondamentale avec :

La décision de la Banque Européenne d’Investissement d’octroyer un prêt long terme de 18M€. Le financement de la BEI se substituera aux fonds propres nécessaires aux futurs projets européens. Il permettra à la société de consacrer ses ressources financières actuelles à de nouveaux développements, sans faire appel à ses actionnaires dans les prochaines années.

L’entrée de TOTAL au capital d’Ecoslops Provence à hauteur de 25%.

En 2019, l'usine de Sines a pour objectif de produire 25.000t (contre 19.000t en 2018), les seuls arrêts prévus étant liés à la maintenance planifiée.

A Marseille, nous avons pour objectif de démarrer en fin d’année.

Nous espérons un retour positif sur les autorisations d’Anvers cette année et le projet d’Egypte devrait lui aussi enregistrer des progrès notables en 2019 si l’étude de faisabilité est validée par toutes les parties (Ecoslops, Suez Canal Authority).

La mise au point du Mini P2R se poursuivra cette année avec pour objectif d’identifier un partenaire pour la mise en place du prototype échelle 1.

A terme, le périmètre des trois usines sur lesquelles le Groupe est focalisé (Sines, Marseille, Anvers), représente une capacité de production totale de 120.000t de produits raffinés soit un potentiel de 40 M€ de CA et 10 M€ d’EBITDA.





