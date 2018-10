Ecoslops : Performance solide de la raffinerie de Sines

Dépendant des critères de valorisation à long terme, notre objectif de cours est pratiquement inchangé.

Les bonnes performances du S1 2018, et probablement du S2, sont en grande partie compensées par la hausse des opex, le groupe investissant dans de nouveaux sites et de nouvelles technologies. Nos précédentes estimations de chiffres d’affaires étaient par ailleurs trop optimistes, justifiant une révision significative à la baisse. L'exercice 2019 sera également affecté par la montée des investissements et par la livraison avec six mois de retard de la deuxième unité de traitement.

Notre DCF est pénalisé par des programmes de capex légèrement plus importants à court terme et par un report de six mois de la mise en route des deux prochains sites de production.