Edenred : La configuration est positive 25/10/2019 | 09:17 achat En cours

Cours d'entrée : 44.76€ | Objectif : 49€ | Stop : 41.9€ | Potentiel : 9.47% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 49 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 40% à l'horizon 2021.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 38.72 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 46.36 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 46.37 EUR.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 33.96 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EDENRED 39.02% 12 051 CINTAS CORPORATION 62.12% 27 751 TELEPERFORMANCE 44.13% 13 173 BUREAU VERITAS SA 23.63% 10 841 RENTOKIL INITIAL 31.67% 10 391 INTERTEK GROUP PLC 5.54% 10 309 UNITED RENTALS 28.74% 10 046 LG CORP --.--% 10 023 GENPACT LIMITED 41.09% 7 254 SERVICEMASTER GLOBAL HOLDIN.. 21.53% 6 067 WENDEL 17.48% 6 031

Données financières (EUR) CA 2019 1 600 M EBIT 2019 538 M Résultat net 2019 317 M Dette 2019 1 166 M Rendement 2019 2,25% PER 2019 34,0x PER 2020 29,8x VE / CA2019 7,52x VE / CA2020 6,48x Capitalisation 10 861 M Prochain événement sur EDENRED 26/02/20 Année 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 41,86 € Dernier Cours de Cloture 44,64 € Ecart / Objectif Haut 12,0% Ecart / Objectif Moyen -6,24% Ecart / Objectif Bas -44,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bertrand Dumazy Chairman & Chief Executive Officer Elie Du Pré de Saint Maur COO, Executive Vice President-Marketing & Strategy Patrick Bataillard Executive Vice President-Finance Dave Ubachs EVP-Digital & Information Technology Jean-Paul Bailly Independent Director