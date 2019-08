Edenred : Morgan Stanley initie à 'pondérer en ligne'

01/08/2019 | 12:53

Morgan Stanley initie une couverture d'Edenred à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours fixé à 45 euros, jugeant le modèle d'activité du groupe 'attractif et générateur de free cash-flow'.



L'intermédiaire financier considère que le modèle d'activité du fournisseur de titres de services prépayés est bien placé pour une croissance durable des revenus (+9% par an en moyenne sur 2019-22) et du BPA (+11%)'.



'Toutefois, avec une valorisation chère (cours à 28 fois le BPA 2020, rendement de free cash-flow de 3,7%) et des risques macroéconomiques et concurrentiels, nous attendons un meilleur point d'entrée', tempère le broker.



