EDENRED : Berenberg abaisse son objectif de cours

Berenberg revoit à la baisse son objectif de cours de 33 à 28 euros et maintient sa recommandation de Vente sur Edenred. La maison d'analystes souligne que malgré certaines caractéristiques défensives dans le secteur des avantages aux salariés, une hausse du chômage technique ou de longue durée affectera les volumes de la plateforme de services de paiements. Le broker réduit ses prévisions de chiffre d'affaires de 21,2% en 2020 et 21,7% en 2021. L'Ebit et le bénéfice par action sont, pour leur part, respectivement réduits de 33,8% et 35,4% pour l'exercice en cours.