EDENRED : Oddo BHF reste Neutre

Oddo BHF reste Neutre sur Edenred et maintient son objectif de cours de 37 euros. Le groupe a publié un chiffre d’affaires supérieur aux attentes au premier trimestre 2019, porté par l’ensemble des divisions et régions. Par ailleurs, Edenred a confirmé ses objectifs pour 2019. « Le groupe est confiant pour 2019 et s'attend pour les neuf prochains mois de l'exercice 2019 à une croissance organique forte et soutenue dans toutes les zones géographiques et tous les métiers », précise le broker.Toutefois, malgré la confirmation de la bonne tenue de l'activité du groupe, la performance du titre laisse peu de marges, selon Oddo BHF, pour une revalorisation à court terme.