EDENRED : acquiert Benefit Online

Edenred a annoncé l'acquisition de la société Benefit Online, pionnière dans le développement de plateformes d'engagement des salariés en Roumanie, ce qui permet au groupe de renforcer sa position sur le marché roumain des avantages aux salariés. "Avec cette plateforme, Edenred répond au besoin croissant des entreprises d'améliorer la fidélité, la motivation et le pouvoir d'achat de leurs salariés en leur offrant de multiples avantages via des solutions digitales simples et flexibles", peut-on lire dans un communiqué.Créée en 2013, Benefit Online compte aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs actifs.L'opération, qui reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétente, s'inscrit dans la stratégie d'acquisitions du groupe consistant notamment à saisir des opportunités sur des marchés adjacents à l'activité d'Avantages aux salariés, encore peu pénétrés et en forte expansion.Elle sera relutive sur le résultat net part du groupe d'Edenred dès 2019.