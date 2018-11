EDENRED : acquisition dans les cartes-carburant au Royaume-Uni

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred, spécialiste mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, annonce l’acquisition de 80% du capital du groupe The Right Fuelcard Company (TRFC), quatrième gestionnaire de cartes-carburant au Royaume-Uni.Le groupe TRFC propose à 27 000 entreprises clientes, d'optimiser leur gestion de flotte de véhicules lourds et légers au Royaume-Uni. Ses 150 000 porteurs de cartes peuvent s'approvisionner auprès de 90% des stations-services britanniques via des cartes monomarques, telles que les cartes euroShell ou BP Plus, ou via des cartes multimarques, qui donnent notamment accès aux distributeurs indépendants et aux supermarchés.Présent à Leeds et Glasgow, le groupe TRFC générera en 2018 un Ebitda estimé à plus de 11 millions de livres sterling, souligne un Edenred.