EDENRED : affiche sa confiance et rassure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred gagne 2,30% à 42,24 euros après avoir publié des chiffres d’activité pour le premier trimestre 2019 supérieurs aux attentes du marché. Le revenu total du groupe a atteint 383 millions d’euros, en progression de 14,1% en données comparables et 15,3% en données publiées. Le consensus le donnait à 376 millions. « Les moteurs de croissance que nous avons mis en place continuent de porter leurs fruits trimestre après trimestre », a déclaré Bertrand Dumazy, Président Directeur général. Une dynamique encourageante, qui rassure les investisseurs.Concernant le chiffre d'affaires opérationnel, il atteint 369 millions d'euros (contre un consensus de 363 millions) sur les trois premiers mois, en hausse de 14,2% en organiques. L'ensemble des métiers et régions ont contribué à cette progression.Dans le détail, la division "Avantages aux salariés" croît de 14,5% à 235 millions ; "Solutions de mobilité professionnelle" progresse de 13,7% à 92 millions ; et "Solutions complémentaires", de +12,5% à 42 millions."Nous intégrons également ce trimestre plusieurs acquisitions ciblées et prometteuses qui renforcent notre portefeuille de solutions", a précisé Bertrand Dumaz.Dans ce contexte rassurant, le groupe a réaffirmé sa confiance pour l'année en cours. Il a également confirmé ses objectifs à moyen terme fixés dans le cadre de la stratégie Fast Forward.Toutes les zones géographies et lignes de métiers devraient poursuivre une croissance soutenue sur l'année.Ainsi, Edenred vise une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 7%, une croissance organique de l'Ebit opérationnel supérieure à 9%, et une croissance organique de la marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits supérieure à 10%.