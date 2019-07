EDENRED : affiche sa confiance pour 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred a publié, au titre de son premier semestre 2019, un résultat net part du groupe de 146 millions d’euros, en hausse de 17,9 %. Pour sa part, l’Ebit atteint 249 millions et progresse de 15,6 %. L’Ebitda ressort à 310 millions, en progression de 23 %. Quant au revenu total, il atteint 777 millions en croissance de 16,8 % et de 14,6 % en données comparables. Le chiffre d’affaires opérationnel s’établit à 748 millions sur les six premiers mois, en progression de 16,8 % et de 14,5 % en données comparables.Dans ce cadre, Edenred a confirmé pour l'exercice en cours les objectifs à moyen termes fixés dans le cadre de la stratégie Fast Forward.Ainsi, le groupe entend réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 7 %,? une croissance organique de l'EBIT opérationnel supérieure à 9 % et une croissance organique de la marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) supérieure à 10 %."Pour le second semestre, le groupe s'attend à la poursuite d'une croissance soutenue de son activité dans toutes les zones géographiques et dans toutes les lignes de métiers.? Edenred bénéficiera aussi de l'intégration et de la montée en puissance des acquisitions et partenariats établis récemment", a commenté le groupe.Confiant dans ses perspectives pour la seconde partie de l'exercice, le groupe attend un Ebit record compris entre 520 et 550 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2019, contre 461 millions d'euros en 2018.