EDENRED : confirme ses objectifs à moyen terme

Edenred a publié un chiffre d'affaires de 383 millions d’euros au premier trimestre 2019, en progression de 14,1% en données comparables et 15,3% en données publiées. Un trimestre porté par l'ensemble des métiers et régions, a indiqué le groupe. "Nous intégrons également ce trimestre plusieurs acquisitions ciblées et prometteuses qui renforcent notre portefeuille de solutions", a précisé le PDG, Bertrand Dumazy. Dans ce cadre, le groupe a réaffirmé sa confiance pour l'année 2019 et confirmé pour l'exercice en cours les objectifs à moyen terme fixés dans le cadre de la stratégie Fast Forward.Ainsi Edenred vise une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 7%, une croissance organique de l'Ebit opérationnel supérieure à 9%, et une croissance organique de la marge brute d'autofinancement avant autres charges et produits (FFO) supérieure à 10%.Pour les neuf prochains mois de l'année, le groupe s'attend à la poursuite d'une croissance soutenue de son activité dans toutes les géographies et dans toutes les lignes de métiers.