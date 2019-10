EDENRED : investit dans la plateforme de gestion de flottes Avrios

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred, par l’intermédiaire de sa structure de venture capital Edenred Capital Partners, a investi dans la société Avrios, une plateforme de gestion de flottes. Celle-ci agrège les données, automatise les processus et offre des solutions de mobilité sur mesure aux gestionnaires de flottes. Avec cet investissement, qui s’inscrit dans le cadre de la levée de fonds de Série B d’Avrios, Edenred Capital Partners enrichit son portefeuille relatif aux services à valeur ajoutée pour les entreprises de transport international.Fondé à Zurich en 2015, Avrios transforme le marché de la gestion de flottes d'entreprises en permettant aux gestionnaires de flottes de gagner du temps et de réaliser des économies grâce à une plateforme qui centralise les dépenses liées aux flottes.Ainsi, la solution d'Avrios automatise les processus de collecte de données et procure des analyses et des informations permettant d'améliorer la performance des flottes.Avrios gère plus de 80 000 véhicules et compte plus de 800 clients, dont Alko, Deutsche Welle, DB Schenker et Kasto.