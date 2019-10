EDENRED :, parmi les plus fortes hausses du SRD à la clôture du vendredi 18 octobre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EDENRED (+2,92% à 44,34 euros)Edenred termine la semaine sur une bonne note après avoir dévoilé un revenu total de 393 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 20,7 % en données publiées et de 13,8 % en données comparables. Le groupe a par ailleurs confirmé ses attentes pour l'ensemble de l'année 2019. Il vise un EBIT compris entre 520 et 550 millions d'euros et entend atteindre ses objectifs de croissance organique annuels (chiffre d'affaires opérationnel supérieur à 7 %, EBIT opérationnel supérieur à 9 %, et marge brute d'autofinancement (FFO) supérieure à 10 %).