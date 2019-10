Données financières (EUR) CA 2019 1 600 M EBIT 2019 538 M Résultat net 2019 317 M Dette 2019 1 172 M Rendement 2019 2,32% PER 2019 33,8x PER 2020 29,6x VE / CA2019 7,47x VE / CA2020 6,45x Capitalisation 10 788 M Graphique EDENRED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EDENRED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 41,82 € Dernier Cours de Cloture 44,34 € Ecart / Objectif Haut 12,8% Ecart / Objectif Moyen -5,69% Ecart / Objectif Bas -43,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bertrand Dumazy Chairman & Chief Executive Officer Elie Du Pré de Saint Maur COO, Executive Vice President-Marketing & Strategy Patrick Bataillard Executive Vice President-Finance Dave Ubachs EVP-Digital & Information Technology Jean-Paul Bailly Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EDENRED 38.09% 12 017 CINTAS CORPORATION 60.31% 27 873 TELEPERFORMANCE 43.98% 13 115 BUREAU VERITAS SA 21.61% 10 769 RENTOKIL INITIAL 33.27% 10 650 INTERTEK GROUP PLC 2.79% 10 221