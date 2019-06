EDENRED : prend une participation minoritaire dans Fuse Universal (apprentissage)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred, leader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, viasa structure de venture capital, Edenred Capital Partners, prend une participation minoritairedans Fuse Universal, une plateforme technologique d’apprentissage dédiée au milieu professionnel." Le modèle communautaire de Fuse permet aux entreprises d'exploiter le savoir-faire, les compétences et les connaissances de leurs meilleurs collaborateurs afin d'accompagner et d'animer leurs équipes à travers le monde en faisant la promotion des meilleures pratiques au sein de l'organisation ", a expliqué Edenred.Fuse utilise notamment le machine learning (" apprentissage automatique "), l'intelligence artificielle et d'autres technologies qui s'intègrent facilement aux systèmes existants de ses entreprises clientes, tout en étant également compatibles avec les cours et le contenu d'apprentissage traditionnels.Cette prise de participation fait suite à l'investissement l'an passé d'Eight Roads Ventures s'élevant à 20 millions de dollars, et vise à soutenir la forte ambition de Fuse de devenir un leader sur le marché de l'apprentissage en entreprise, d'environ 200 milliards de dollars.