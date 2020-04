EDENRED : réduit son dividende 2019 de 20%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred (+3,6% à 37,40 euros) progresse dans un marché solidement ancré dans le vert. Les investisseurs n'ont pas sanctionné l'annonce d'une réduction de 20% du dividende au titre de l'exercice 2019. Le conseil d'administration proposera donc un dividende de 0,7 euro, contre 0,87 euro annoncé lors de la publication des résultats 2019 le 26 février, lors de la prochaine assemblée générale mixte du 7 mai. Cette réduction de dividende est cependant pour la bonne cause puisque cette part viendra abonder un fonds créé par la société.La plateforme de services et de paiements a, en effet, annoncé, dans ce même communiqué, la création du fonds " More than ever " afin de soutenir ses collaborateurs, notamment les plus vulnérables d'entre eux, dans des pays sans ou à faible protection médicale et sociale ainsi que les restaurateurs, fortement impactés par les mesures de confinement.La société précise que ce fonds sera également abondé par la baisse de 25% de la la rémunération du président-directeur général, Bertrand Dumazy (en conformité avec les recommandations de l'Afep) ainsi que la réduction de la rémunération des membres du comité exécutif du groupe et de son conseil d'administration.Edenred rappelle bénéficier d'un profil de dette équilibré, avec un ratio d'endettement financier net sur Ebitda s'élevant à 1,9 à fin 2019, sans échéance de remboursement majeure avant 2024. Le groupe dispose par ailleurs d'une ligne de crédit syndiqué non-utilisée de 750 millions d'euros à échéance 2025.Le groupe serait donc en mesure d'honorer l'intégralité du dividende annoncé le 26 février 2020, tout en conservant la liquidité suffisante pour faire face à la situation présente et poursuivre l'exécution de son plan stratégique " Next Frontier " 2019-2022.L'entreprise a indiqué que conformément aux mesures législatives et réglementaires d'urgence adoptées pour freiner la propagation du virus, l'assemblée générale mixte d'Edenred, qui aura lieu le 7 mai 2020 à 10h au siège social de la société, se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique de ses actionnaires. Elle sera retransmise en différé sur le site internet d'Edenred.