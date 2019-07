Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred, spécialiste des solutions de paiements dans le monde du travail, s’associe au Swave, la première plateforme française dédiée à l’innovation dans les services financiers. Créé en 2017 à l’initiative de l’Etat français et opéré par Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole, Le Swave est un programme de soutien et de stimulation de l’innovation spécialisé dans les technologies numériques dédiées à la finance (domaines de la FinTech, de l’InsurTech et des PayTech).Il incube actuellement dans ses locaux à La Défense plus de 45 start-ups (comme Pledg ou Smile IS).En tant que nouveau partenaire corporate, Edenred participera au comité de pilotage du Swave, à la définition des objectifs des prochains appels à projets, à la sélection des startups à accompagner ainsi qu'à l'élaboration de programmes de collaboration avec celles-ci. Le groupe aura ainsi accès à la veille effectuée par les équipes du Swave, qui rencontrent plusieurs centaines de startups chaque année en France et dans le monde. Des projets pourront ensuite être réalisés avec les startups incubées autour du développement de solutions et de la résolution de "pain points" opérationnels.Edenred entend également favoriser les échanges entre ses équipes et les startups du Swave pour permettre à ses collaborateurs d'acquérir une culture et des méthodes de travail nouvelles. Enfin, une plateforme de mise en relation avec les étudiants issus des formations partenaires du Swave permettra au groupe de repérer de futurs talents.