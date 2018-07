EDENRED : s'envole, résultats et perspectives emballent les investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred (+11,68% à 31,94 euros) dispute à PSA (+10,96%) le titre de "plus belle flambée du marché parisien" après sa publication semestrielle. Cette dernière a donné l'occasion à Edenred d'afficher son optimisme concernant la deuxième partie de l'année. Le groupe a annoncé que son activité devrait poursuivre sa forte croissance au second semestre et qu'il dépasserait "significativement" ses objectifs 2018 de croissance organique.Edenred s'était fixé comme cibles, tant pour cette année qu'à moyen terme dans le cadre de son plan "Fast forward", une hausse de son chiffre d'affaires opérationnel supérieure à 7% et une croissance de son Ebit opérationnel supérieure à 9%. Sans donner d'autres perspectives chiffrées, Edenred a précisé que son Ebit annuel (Ebit opérationnel + autres produits d'exploitation) devrait être compris entre 440 et 470 millions d'euros. Le consensus est à 454-455 millions.Edenred ouvre donc la porte à une révision de ses objectifs à moyen terme après avoir confirmé, au deuxième trimestre, les très bonnes dispositions dans lesquelles il s'est trouvé en cette première moitié d'année. La solide performance du premier trimestre avait déjà fait dire à certains observateurs que les prévisions annuelles étaient sans doute conservatrices.Au deuxième trimestre, le créateur du "ticket restaurant" a enregistré un chiffre d'affaires total de 333 millions d'euros, en croissance de 3,3% dont +11,4% en organique (hors Venezuela). Sur ce montant, le seul chiffre d'affaires opérationnel a augmenté de 13,4% en organique, à 321 millions d'euros, après +9,8% au premier trimestre.L'activité du groupe a accéléré dans toutes les régions où il opère et fait jeu égal ou dépassé les attentes. Barclays souligne plus particulièrement le bond enregistré au Brésil où Edenred a vu sa croissance organique passer de 5% au premier trimestre à 12% au deuxième. La reprise qui se confirme dans ce pays a permis à la zone Amérique latine de ressortir en croissance de 13,1% au deuxième trimestre, soit 1 point de mieux que le consensus.En Europe, Edenred affiche une croissance de 14,1% au deuxième trimestre contre un consensus de 10,2%.Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires total d'Edenred a atteint 665 millions d'euros, en croissance de 2,3%. En organique, hors Venezuela, il a progressé de 10,1%. Son seul chiffre d'affaires opérationnel a progressé en organique de 11,6% à 640 millions. L'Ebit opérationnel s'établit de son côté à 190 millions d'euros, en croissance organique de 20,3% (+10,6% en données publiées). Enfin, le résultat net part du groupe d'Edenred ressort à 124 millions d'euros, en hausse de 0,8%.