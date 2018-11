EDENRED : s'offre une fintech américaine prometteuse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Edenred gagne 2,60% à 34,28 euros en Bourse pour signer l'une des meilleures performances du SBF 120 après le rachat de Corporate Spending Innovations (CSI), un fournisseur de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en Amérique du Nord, pour environ 600 millions de dollars."Cette acquisition permet au spécialiste des services prépayés aux entreprises d'accéder au marché nord-américain des paiements d'entreprise, vaste et en pleine croissance" souligne Kepler Cheuvreux qui réitère sa recommandation Achat, assortie d'un objectif de cours de 39 euros.Cette fintech établie et rentable enregistre depuis plusieurs années une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et anticipe un Ebitda ajusté de 26 millions de dollars en 2018. La finalisation de l'opération est attendue début 2019. Celle-ci sera relutive sur le résultat opérationnel (Ebita) du groupe dès 2019 et sur le résultat net, part du groupe en 2020.CSI dispose d'un portefeuille de plus de 800 entreprises clientes et facilite leurs paiements auprès de 475 000 fournisseurs. Sur l'année 2018, elle va gérer un volume de paiements de l'ordre de 11 milliards de dollars et traiter environ 900 000 transactions.Edenred explique que cette opération lui permet d'accélérer son développement dans le secteur en forte croissance du Paiement inter-entreprises, d'enrichir sa plateforme technologique de paiement digital, mais aussi d'augmenter significativement sa présence en Amérique du Nord. Elle s'inscrit dans la stratégie Fast Forward."Edenred ne peut désormais plus cacher ses ambitions dans le paiement après cette acquisition" souligne Invest Securities.Le deal, qui s'inscrit dans la stratégie de fusions et acquisitions du groupe, n'empêche pas Edenred de poursuivre d'autres opérations, selon Kepler Cheuvreux.