EDENRED : se finance pour développer son activité

Edenred (+0,90 % à 33,73 euros) annonce le succès d’une émission obligataire pour un montant de 500 millions d’euros d’une durée de 7 ans, assortie d’un coupon de 1,875%, qui permettra au groupe de financer des projets de croissance, notamment l’acquisition de l’américain CSI, un fournisseur de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises. Cette émission, sursouscrite plus de deux fois avec une demande totale supérieure à 1 milliard d'euros, a été placée auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.L'acquisition de CSI, qui s'inscrit dans la stratégie Fast Forward d'Endered, permettra au groupe de renforcer significativement sa présence en Amérique du Nord. Le spécialiste des solutions transactionnelles aux services des entreprises, des salariés et des commerçants a conclu un accord début novembre, pour environ 600 millions de dollars.CSI dispose d'un portefeuille de plus de 800 entreprises clientes et facilite leurs paiements auprès de 475 000 fournisseurs. Sur l'année 2018, elle va gérer un volume de paiements de l'ordre de 11 milliards de dollars et traiter environ 900 000 transactions. Edenred s'attend à ce que CSI réalise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% au cours des prochaines années.Au delà, ce nouvel empreint permettra à Edenred d'améliorer sa flexibilité financière, d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses ressources financières à de bonnes conditions."Le succès de cette émission obligataire à des conditions favorables reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance profitable et durable d'Edenred " a déclaré Patrick Bataillard, directeur général finances.